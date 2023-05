Le nom d’un nouveau genre de papillons est inspiré du Seigneur des Anneaux, mais la raison est triste

Saurona triangula et Saurona aurigera sont deux nouvelles espèces de papillons nommés d’après Sauron, le Seigneur des Ténèbres du monde de JRR Tolkien. Appeler des noms amusants aux animaux n’est pas seulement une blague : cela peut aussi aider les scientifiques qui les étudient.

«Les contours de l’Œil étaient de feu, tandis que dans le globe vitreux de la cornée jaune et féline, alerte et pénétrante, la fissure noire de la pupille s’ouvrait, dans l’obscurité d’un abîme, comme une fenêtre sur rien». La description de Frodon de l’Œil de Sauron ne correspond pas exactement à la livrée du genre de papillons qui porte désormais officiellement le nom du Seigneur des Ténèbres. Un groupe de chercheurs a inauguré le genre Saurona pour décrire les lépidoptères qui ont des taches sur leurs ailes similaires à l’œil de Sauron dominant dans Le Seigneur des Anneaux.

L’annonce a été faite par Blanca Huertas, chercheuse au Natural History Museum de Londres. Le nouveau genre de papillons comprend déjà deux espèces, le Saurona triangula et le Saurona aurigera. Net de la combinaison avec Sauron, ce ne sont pas des êtres effrayants. À en juger par les premières photos publiées, il semble que les Suarones soient assez petits, avec une envergure d’environ trois centimètres. Pourtant, derrière le choix du nom, il n’y a pas que l’esprit étudiant de certains passionnés de JRR Tolkien.

Pourquoi donner des noms curieux aux espèces animales

L’origine du nom a été expliquée par Blanca Huertas au journal anglais The Guardian : « Les papillons subissent une énorme pression en raison de la perte d’habitat et nous avons désespérément besoin d’identifier et d’étudier de nouvelles espèces avant que leur temps n’expire. En leur donnant des noms inhabituels, nous pouvons attirer l’attention sur ce qui arrive aux papillons, qui ont de sérieux problèmes partout dans le monde aujourd’hui. »

Hormis le nom, peut-être ronflant pour un être de quelques centimètres, le travail accompli pour arriver à la découverte de ce nouveau genre a été très long. La classification des deux Saurones est intervenue après plus de 10 ans passés par l’équipe du Muséum d’histoire naturelle à la recherche de nouveaux papillons, également grâce à des analyses ADN. Une recherche à laquelle l’Université de Harvard et le Florida Museum of Natural History ont également participé.

Les autres espèces animales aux noms fantaisistes

Dans l’immense histoire de la classification des animaux, il existe plusieurs exemples dans lesquels l’univers fantastique a produit des idées tout à fait appropriées. En restant dans la Terre du Milieu, nous avons également Gollum attenuatus, une espèce appartenant à la famille des Pseudotriakidae. Ces requins vivent dans les mers entre la Nouvelle-Zélande et l’Australie, je préfère les profondeurs de 400 à 600 mètres et en fait leur apparence est assez similaire à celle de Gollum, le hobbit corrompu par l’Anneau Unique.

Star Wars a longtemps été une autre source d’inspiration pour la taxonomie. En 1983, Arnold Menke et Charles Vincent ont baptisé trois nouvelles espèces de guêpes des noms des protagonistes de l’univers de science-fiction créé par George Lucas : Polemistus Vaderi, Polemistus Yoda et Polemistus Chewbacca.

Les guêpes ont toujours été victimes d’autres amateurs de fantaisie. En 2017, l’entomologiste Tom Saunders a choisi Lusius malfoyi comme nom pour une guêpe inspirée de Lucius Malfoy, l’un des antagonistes de la saga Harry Potter. Avec ce choix, Saunders voulait envoyer un message plus complexe. Lucius, père de Draco, à la fin de la saga à un rachat de son rôle de sorcier noir, quoique plutôt fade.

«Je veux racheter la réputation des guêpes, car en ce moment – ​​explique Saunders – les gens ont une association négative avec elles et ont de mauvais souvenirs d’enfance d’avoir été piqués. Je veux que les gens comprennent que seule une petite fraction d’entre eux sont nocifs pour les gens et que la grande majorité est neutre. »

Vidéo, découvrez les 7 Explosions Nucléaires les plus puissantes jamais filmées :