WhatsApp teste une nouvelle option pour signaler les messages dans les groupes

WhatsApp ajoute toujours de nouvelles fonctionnalités pour améliorer l’expérience utilisateur, et le dernier ajout est la possibilité de signaler des messages inappropriés aux administrateurs de groupe. Cette nouvelle fonctionnalité est disponible en version bêta pour Android 2.23.10.8 et sera déployée auprès d’un plus grand nombre d’utilisateurs au fil du temps.

WhatsApp Beta ajoute une nouvelle fonctionnalité pour signaler les messages inappropriés aux administrateurs du groupe

Selon WabetaInfo, pour signaler un message inapproprié, appuyez simplement dessus et sélectionnez « Signaler ». Le rapport sera envoyé aux administrateurs du groupe. Ils peuvent alors prendre des mesures pour supprimer le message ou avertir l’auteur. Tous les messages signalés sont également disponibles dans un onglet dans les informations du groupe.

Cette nouvelle fonctionnalité est un ajout bienvenu à WhatsApp, car elle aidera à protéger les groupes et à les protéger des abus. C’est également un bon moyen pour les utilisateurs de signaler les messages qu’ils trouvent offensants ou nuisibles.

Voici quelques-uns des avantages de cette nouvelle fonctionnalité :

Cela aide à garder les groupes en sécurité et à l’abri des abus.

Il permet aux utilisateurs de signaler les messages qu’ils trouvent offensants ou nuisibles.

Cela donne aux administrateurs de groupe plus de contrôle sur le contenu partagé dans leurs groupes.

Cela contribue à créer un environnement plus positif et accueillant pour tous les utilisateurs.

Si vous utilisez WhatsApp, assurez-vous de mettre à jour la dernière version afin de pouvoir profiter de cette nouvelle fonctionnalité dès qu’elle sera disponible.

En plus de la nouvelle fonctionnalité de rapport, WhatsApp travaille également sur un certain nombre d’autres améliorations. Y compris une nouvelle interface de barre de navigation inférieure dans Android et une nouvelle façon de partager des fichiers. Ces mises à jour sont encore en développement, mais elles devraient être publiées dans les mois à venir.

WhatsApp est l’une des applications de messagerie les plus populaires au monde, et elle évolue constamment pour répondre aux besoins de ses utilisateurs. La nouvelle fonctionnalité n’est qu’un exemple de la façon dont WhatsApp travaille pour améliorer l’expérience utilisateur.

