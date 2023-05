Présence possible d’océans sur quatre lunes d’Uranus : deux pourraient être habitables

Sous la croûte glacée de Titania, Oberon, Ariel et Umbriel, les plus grosses lunes d’Uranus, il pourrait y avoir d’immenses océans, à des dizaines de kilomètres de profondeur. Dans deux cas, ils pourraient être hospitaliers pour les formes de vie.

Crédit : NASA/JPL/STScI

Au moins quatre lunes de la planète Uranus pourraient abriter de grands océans liquides, à des températures telles que quelques-unes d'entre elles pourraient même être potentiellement habitables. Cela a été déterminé par la NASA après avoir réanalysé les informations recueillies par la sonde Voyager 2 – qui a survolé le système géant glacé en 1986 – et les avoir intégrées à des modèles mathématiques ad hoc, basés sur les données de missions plus récentes qui ont survolé plusieurs lunes glacées. Les chercheurs ont également exploité des données issues d'observations terrestres. Selon des estimations d'experts, ces océans souterrains pourraient atteindre des dizaines de kilomètres de profondeur (le point le plus profond sur Terre est la fosse des Mariannes dans l'océan Pacifique, un abîme qui atteint environ 11 000 mètres de profondeur).

L’existence possible d’océans cachés sous la surface d’au moins quatre des plus grandes lunes d’Uranus a été déterminée par une équipe de recherche américaine dirigée par des scientifiques du Jet Propulsion Laboratory de la NASA et du Goddard Space Flight Center, qui ont collaboré étroitement avec des collègues du SETI Institute. le Département des sciences planétaires du Massachusetts Institute of Technology (mieux connu sous l’acronyme de MIT) et d’autres instituts. Les chercheurs, coordonnés par le Dr Julie Castillo-Rogez, sont parvenus à leurs conclusions après avoir retraité les données recueillies par la sonde Voyager 2 il y a environ 40 ans : c’est aujourd’hui l’objet artificiel le plus éloigné de la Terre – il fait plus de 20 milliards de kilomètres – et devrait continuer à transmettre des données jusqu’en 2026. Les chercheurs ont introduit ces informations dans des modèles informatiques complétés par des informations glanées auprès d’autres sondes de la NASA : New Horizons qui a survolé Pluton et sa lune Charon ; Galilée qui a exploré Jupiter et ses lunes ; Dawn qui a observé la planète naine Cérès et l’astéroïde Vesta ; et Cassini qui a étudié Saturne, ses anneaux et ses lunes. Toutes ces sondes ont découvert des mondes glacés avec des océans internes de taille similaire à ceux des lunes d’Uranus (qui se situent entre ceux de Pluton et de Cérès).

Crédit : NASA/JPL Caltech

En croisant toutes les données, les chercheurs ont déterminé la porosité de la croûte glacée des lunes d’Uranus, découvrant qu’au moins quatre d’entre elles ont la capacité de retenir la chaleur interne. En termes simples, grâce à cette chaleur, ils ne seraient pas complètement gelés, mais hébergeraient des océans internes tels que la lune Europa de Jupiter et les lunes Encelade et Mimas de Saturne. Dans le cas des deux plus grandes lunes, Titania et Oberon, les océans pourraient avoir moins de 50 kilomètres de profondeur et être hospitaliers pour les formes de vie. Ceux d’Ariel et d’Umbriel seraient plutôt à moins de 30 kilomètres. Ces lunes peuvent avoir des sources de chaleur internes qui peuvent libérer du liquide chaud et favoriser des températures plus élevées sous la croûte glacée. Miranda, la cinquième grande lune d’Uranus, serait au contraire trop petite pour retenir la chaleur interne, mais les observations depuis la Terre ont néanmoins détecté de possibles mouvements de matériaux de surface (possible activité volcanique).

Les chercheurs ont également découvert que ces océans profonds pourraient être riches en chlorures et en ammoniac, des composés connus pour leurs fortes capacités antigel, ce qui est bon pour garder les océans cachés mais pose quelques maux de tête pour étudier les lunes. « Si les océans sont entretenus par des antigels, comme l’ammoniac et les chlorures, leur conductivité électrique peut être proche de zéro. Dans ce cas, détecter un champ magnétique induit dans ces océans serait difficile », ont expliqué les scientifiques dans le résumé de l’étude.

Pour l’instant il n’y a pas de confirmations et des investigations plus approfondies seront nécessaires pour déterminer précisément les caractéristiques internes de ces mondes froids et lointains, dont l’étude pourrait nous aider à mieux comprendre ce qui se passe dans les planètes extrasolaires très lointaines. Les détails de la recherche « Compositions and Interior Structures of the Large Moons of Uranus and Implications for Future Spacecraft Observations » ont été publiés dans la revue scientifique spécialisée Journal of Geophysical Research Planets.

