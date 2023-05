Android intégrera profondément la technologie Bard AI de Google

L’intégration de l’intelligence artificielle dans notre vie quotidienne a été un objectif important pour les géants de la technologie comme Google. Ces dernières années, Google a fait de grands progrès dans le développement de l’IA. Et l’une de ses créations les plus innovantes est l’IA Google Bard. Cette IA générative s’est avérée très avancée et peut rivaliser avec d’autres chatbots comme ChatGPT et Bing.

Initialement, Bard a été publié en tant qu’aperçu de la liste d’attente publique, et son utilisation était limitée au site Web dédié uniquement. Cependant, ces derniers mois, Google a fait des efforts considérables pour intégrer Bard et d’autres technologies basées sur LaMDA dans ses services populaires. Cela inclut les brouillons générés automatiquement dans Gmail, les fonctionnalités avancées de génération de texte dans Google Docs et les réponses automatiques générées par l’IA dans Google Messages. Ces intégrations ont permis d’améliorer la productivité des utilisateurs.

Google Bard AI est prêt à révolutionner Android avec une intégration approfondie

Bard peut être utilisé sur Android via un navigateur Web. Mais ce n’est pas aussi intégré que GPT-4 dans Microsoft Edge avec Bing. Google l’a remarqué et prévoit d’ajouter un widget d’écran d’accueil pour Bard. Cela facilitera l’accès des utilisateurs d’Android.

Selon les rumeurs, le widget Bard sera bientôt introduit sur Android en ajoutant un widget d’écran d’accueil dédié. Cette décision rendra l’IA encore plus facile à utiliser pour les utilisateurs d’Android. Il n’est pas clair si Made by Google AI sera intégré à l’application Google Search ou publié en tant qu’application autonome. Quoi qu’il en soit, cela représente une avancée significative par rapport à la disponibilité limitée actuelle de son utilisation via la plate-forme Web.

La fonctionnalité du widget de l’écran d’accueil n’est pas encore claire, mais il est susceptible d’offrir plus qu’un simple raccourci pour démarrer une nouvelle conversation avec Bard. En fait, certaines personnes émettent l’hypothèse que le widget pourrait suggérer des sujets de conversation et permettre un accès direct à l’application correspondante.

Libérer le potentiel de l’intelligence artificielle

Le widget Bard ne sera disponible que sur les appareils Pixel dans un premier temps. Mais on dit que les propriétaires d’appareils Pixel pourraient ignorer la liste d’attente. Nous pourrions même éliminer complètement la liste d’attente. Bien que le widget soit initialement exclusif aux appareils Pixel, il pourrait devenir disponible ultérieurement pour tous les utilisateurs d’Android.

Google prévoit de partager plusieurs annonces sur l’intelligence artificielle lors de la conférence Google I/O 2023 de cette année, qui aura lieu le 10 mai. L’événement coïncidera avec les débuts officiels du Pixel 7a et de la nouvelle tablette Pixel. Dans cet esprit, Bard deviendra probablement un point focal pour les appareils Pixel dans les semaines à venir.

En conclusion, l’intégration de Bard dans le système d’exploitation d’Android sera une avancée significative pour la technologie de l’intelligence artificielle. Google veut intégrer son IA dans ses services populaires. Ils introduiront un widget d’écran d’accueil qui rendra Bard plus accessible aux utilisateurs d’Android. Au début, seuls les appareils Pixel auront le widget. Mais finalement, tous les utilisateurs d’Android l’auront. Google se concentre sur le développement de l’IA, et Bard est un objectif essentiel pour l’entreprise. Cela pourrait faire partie d’encore plus de services à l’avenir. Les gens sont enthousiasmés par la conférence Google I/O 2023 du 10 mai. Ils veulent en savoir plus sur les projets de Google en matière d’intelligence artificielle.

