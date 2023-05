Tim Cook aborde l’intérêt croissant pour l’IA, affirmant que davantage de futurs produits Apple l’utiliseront

Dans le contexte : Alors que les entreprises technologiques se tournent de plus en plus vers l’IA générative en tant que dernière tendance dominante, Apple reste étrangement silencieux sur le sujet. Le PDG Tim Cook a finalement commenté la technologie lors de l’appel aux résultats du deuxième trimestre 2023 de la société, exprimant son intérêt sans révéler de plans concrets.

Le PDG d’Apple, Tim Cook, a admis qu’Apple s’intéressait au potentiel de la technologie émergente de l’IA lors d’un récent appel aux résultats. Cependant, il a également exprimé le besoin de prudence alors que des concurrents comme Google et Microsoft plongent dans les applications d’IA génératives d’une manière que certains ont qualifiée de maladroite.

Cook a réitéré la politique d’Apple de garder ses futures feuilles de route privées en réponse à une question sur l’IA, mais il a admis que le potentiel est énorme. Il a souligné comment Apple a déjà utilisé l’IA pour des fonctionnalités telles que la détection des collisions et la surveillance cardiaque, et a déclaré que la société continuerait à intégrer l’IA.

Cependant, le PDG a souligné qu’Apple abordera l’IA avec prudence, notant qu’il reste encore des problèmes à résoudre. Cook faisait probablement référence aux controverses entourant les technologies d’IA génératives comme ChatGPT ou Midjourney.

Microsoft, Google et d’autres développent des chatbots basés sur la technologie d’OpenAI qui sous-tend ChatGPT, mais quiconque l’a utilisé jusqu’à présent sait qu’il invente souvent des choses. Les générateurs d’images basés sur l’IA comme DALL-E, Stable Diffusion et Midjourney, créent des images impressionnantes et souvent crédibles, mais sont formés sur des images créées par l’homme, ce qui soulève des questions liées au droit d’auteur. Adobe traverse ces eaux troubles tout en intégrant l’IA générative dans sa suite. De plus, Amazon a récemment dévoilé Bedrock, un outil pour aider les entreprises à tirer parti des modèles d’IA.

Apple, quant à lui, n’a dévoilé aucun produit ou service utilisant l’IA générative. Les derniers commentaires de Cook confirment les spéculations selon lesquelles Apple veut éviter les problèmes qui sont apparus avec des outils comme ChatGPT.

Des rapports antérieurs affirment que la prudence d’Apple a provoqué des frictions internes concernant le développement de son compagnon IA, Siri. Un point de friction était la préférence de l’entreprise pour que Siri génère des réponses pré-écrites au lieu de relayer les réponses d’Internet pour éviter quelque chose comme les hallucinations de ChatGPT. Finalement, trois ingénieurs de Siri ont quitté Apple pour rejoindre Google.

Les remarques de Cook faisaient partie d’un appel aux résultats pour le trimestre se terminant le 1er avril au cours duquel la société a dépassé les attentes prévues. Bien que les revenus du Mac et de l’iPad aient diminué, la croissance de l’iPhone a contribué à générer un trimestre positif pour l’entreprise.

