Pour la première fois observé une étoile dévorant une planète : c’est le destin probable de la Terre

Une catastrophe cosmique s’est produite à 12 000 années-lumière de la Terre : une planète a été littéralement dévorée par son étoile mère. Pour la première fois, des scientifiques ont documenté le phénomène tel qu’il se produisait.

Illustration d’une étoile dévorée Crédit : K. Miller/R. Blessé (Caltech/IPAC)

Pour la première fois, des scientifiques ont réussi à documenter un phénomène extraordinaire : la destruction d’une planète par son étoile hôte. Ce genre d’événements spectaculaires avait également été observé dans le passé, cependant l’avant et l’après avaient toujours été détectés ; maintenant, enfin, on l’a vu en « temps réel » – compte tenu des distances et des temps impliqués -, tout comme l’étoile dévorait et désintégrait sa planète. C’est un phénomène extrêmement intéressant surtout pour une raison : en effet, la Terre risque aussi de se retrouver de la même manière, dans environ 5 milliards d’années, lorsque le Soleil « gonflera » significativement, se transformant en géante rouge (mais la vie sur notre planète sera anéantie beaucoup plus tôt). Bref, étudier cet événement nous aidera à mieux comprendre quel pourrait être notre destin, ainsi que celui de Mercure, Vénus et peut-être Mars.

La destruction de la planète extrasolaire par l’étoile a été documentée par une équipe de recherche américaine dirigée par des scientifiques du Massachusetts Institute of Technology (plus connu sous l’acronyme de MIT), qui a collaboré étroitement avec des collègues du National Radio Astronomy Socorro Observatory, l’IPAC – California Institute of Technology, le Center for Astrophysics/Harvard & Smithsonian et d’autres instituts. Les chercheurs, coordonnés par le professeur Kishalay De, professeur à l’Institut Kavli d’astrophysique et de recherche spatiale du MIT, ont commencé à étudier le phénomène en 2020, lors de l’observation des données recueillies par le programme d’observation Zwicky Transient Facility (ZTF) de l’Observatoire Palomar (Californie) ont remarqué une spectaculaire phénomène : la luminosité d’une étoile avait augmenté d’une centaine de fois en l’espace de quelques jours. Le signal observé a été nommé ZTF SLRN-2020. « Une nuit, j’ai remarqué une étoile qui s’est illuminée d’un facteur 100 au cours d’une semaine, sortie de nulle part. Cela ne ressemblait à aucune explosion stellaire que j’avais vue dans ma vie », a souligné le professeur De dans un communiqué de presse.

La raison de cette différence tient avant tout à un détail : l’explosion a provoqué une augmentation importante de la température, ce qui est normal en pareille circonstance, mais cet « éclair incandescent a été suivi d’un signal plus froid et plus prolongé ». De quoi s’agissait-il? Au départ on pensait à une étoile dévorant une autre étoile, au coeur d’un système binaire, mais grâce aux observations spectroscopiques de suivi menées avec les télescopes de l’observatoire de Keck (îles hawaïennes) l’hydrogène et l’hélium, éléments dont ils seraient normalement issus dans de telles circonstances. Ce qu’ils ont vu, ce sont des éléments moléculaires qui ne peuvent être présents qu’à des températures plus basses.

Grâce à des observations infrarouges, les chercheurs sont arrivés à la conclusion que ce que l’étoile dévorait n’était pas une autre étoile, mais une planète proche, plus précisément une exoplanète jovienne d’une masse environ mille fois inférieure à celle de l’étoile mère dont la destruction causé la baisse anormale de température. L’astre a tourbillonné en spirale autour de l’étoile, se retrouvant d’abord dans son atmosphère et enfin dans le noyau, qui a libéré ses restes sous forme de poussière froide. La catastrophe cosmique s’est produite à 12 000 années-lumière de la Terre, au cœur de la constellation de l’Aquila.

« Nous voyons l’avenir de la Terre. Si une autre civilisation nous regardait à 10 000 années-lumière alors que le soleil engloutissait la Terre, elle verrait le soleil s’éclaircir soudainement en éjectant de la matière, puis former de la poussière autour de lui, avant de revenir à son état antérieur », a déclaré De. Cependant, les chercheurs ne sont pas encore convaincus du sort de la Terre, qui au lieu d’être engloutie comme Mercure et Vénus pourrait être expulsée du Système solaire, devenant une étoile errante, glacée et dépourvue de la merveilleuse et précieuse biodiversité qui la rend unique. aujourd’hui (à notre connaissance). Les détails de la recherche « Un transitoire infrarouge d’une étoile engloutissant une planète » ont été publiés dans la revue scientifique faisant autorité Nature.

