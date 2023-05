Le compte que vient de lancer Apple se porte particulièrement bien, et il y a plusieurs raisons

Apple Savings est le nouveau compte de dépôt lancé par Apple : il promet des rendements allant jusqu’à 4,15 % par an. Des conditions avantageuses, à tel point que 240 000 comptes ont été ouverts dans les premiers jours de son lancement.

Les données ne sont actuellement pas publiques. Pourtant, la version internationale du magazine Forbes a divulgué les premiers chiffres collectés sur le compte d’épargne d’Apple, le nom est Apple Savings. Un jour après son lancement, il avait rapporté 400 millions de dollars. En quatre jours, Cupertino a réussi à lever environ 990 millions de dollars. En une semaine, 240 000 comptes ont été ouverts. Et ceci en considérant uniquement le marché des États-Unis, le seul où le service est actuellement disponible.

Le compte lancé par Apple sert principalement de dépôt. Pour utiliser les fonds stockés dans ce fonds pour des paiements, il faut d’abord les déplacer vers une Apple Card et c’est justement la possibilité d’accumuler de l’épargne qui rend l’opération intéressante. Le compte offre un rendement annuel de 4,15 %. Assez pour être compétitif avec une longue gamme de produits similaires. Apple n’a pas tout fait tout seul : le compte est en fait géré en collaboration avec la banque Goldman Sachs.

La longue marche d’Apple dans la finance

Pour l’instant, il n’est pas difficile de comprendre les raisons du succès. Aux États-Unis, un rendement de 4,15 % est un excellent point de départ pour un compte d’épargne. Peut-être trop. De nombreux analystes soulignent qu’il n’y a pas de concurrents. Le meilleur compte de Goldman Sachs du même type offre un rendement de 3,90 %. L’autre raison est le niveau de pénétration d’Apple sur le marché des smartphones. Ses iPhones continuent de voler les chances des adversaires. Depuis septembre 2022, plus de la moitié des citoyens américains possèdent un smartphone conçu à Cupertino.

Pas seulement. Après les effondrements auxquels les crypto-monnaies se sont habituées et ceux que nous avons vus dans les banques, Apple se présente comme un concurrent qui non seulement propose des produits plus avantageux mais peut également compter sur une excellente capitalisation boursière. L’entreprise dirigée par Tim Cook a depuis longtemps dépassé les deux « billions » de capitalisation boursière. En pratique, avec ses 2 666 milliards de dollars en bourse, c’est l’entreprise qui a engrangé la capitalisation boursière la plus élevée au monde.

Cupertino a depuis longtemps les yeux rivés sur la finance. En 2014, elle lance le premier service de paiement intégré à un smartphone, ApplePay. En 2019, il sort sa carte physique, un rectangle avec toutes les lignes, couleurs et angles d’Apple baptisé Apple Card puis en 2022 Apple Pay Later est lancé, le service de paiement échelonné garanti par Apple. Il ne reste plus qu’à attendre de voir si le nouveau compte d’Apple pourra également trouver des partenaires (et des autorisations) pour arriver en Europe.

