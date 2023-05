Un médicament anti-Alzheimer ralentit le déclin cognitif de 35 % : résultat historique d’une étude de phase 3

L’anticorps monoclonal donanemab d’Ely Lilli a ralenti le déclin cognitif de 35 % chez les patients atteints de la maladie d’Alzheimer symptomatique (avec une démence légère). C’est la première fois que cela se produit dans une étude de phase 3 avec un médicament expérimental contre les maladies neurodégénératives.

Pour la première fois dans l’histoire de la lutte contre la maladie d’Alzheimer – la principale forme de démence dans le monde – un médicament expérimental a ralenti le déclin cognitif de 35 %. Il s’agit d’un résultat statistiquement significatif, ainsi que très pertinent dans le contraste potentiel avec la pathologie neurodégénérative, actuellement considérée comme incurable. Le médicament en cause est le donanemab, un anticorps monoclonal (semi-synthétique, développé en laboratoire) qui cible les plaques bêta-amyloïdes, des protéines « collantes » qui s’accumulent dans le cerveau des malades d’Alzheimer. Fort de ce résultat, le géant pharmaceutique américain Ely Lilli va rapidement soumettre la demande d’approbation du médicament à la Food and Drug Administration (FDA), l’agence fédérale chargée de réglementer les médicaments, les produits alimentaires et les thérapies expérimentales aux USA. Par la suite, la documentation doit également être déposée auprès de l’Agence européenne des médicaments (EMA) et ensuite auprès de l’Agence française des médicaments (AIFA).

Le ralentissement du déclin cognitif a été évalué dans l’étude de phase 3 TRAILBLAZER-ALZ 2, un essai clinique randomisé et contrôlé par placebo – l’étalon-or de la recherche scientifique – impliquant environ 1 200 patients âgés de 60 à 200 ans. 85 ans (hommes et femmes) avec un diagnostic confirmé de la maladie d’Alzheimer. Ils souffraient tous d’une maladie symptomatique à un stade précoce, caractérisée par « un trouble cognitif léger (MCI) et une démence à un stade léger », comme le précise un communiqué de presse de la société pharmaceutique. Pour évaluer l’efficacité et l’innocuité du médicament, administré par voie intraveineuse, les chercheurs impliqués se sont basés sur l’échelle d’évaluation intégrée de la maladie d’Alzheimer (iADRS), un test standardisé qui mesure la capacité à effectuer des activités quotidiennes telles que conduire, cuisiner, converser, gérer son finances, pratiquer des loisirs et d’autres éléments liés à la cognition. Le médicament a été administré aux patients jusqu’à ce que les plaques bêta-amyloïdes disparaissent de leur cerveau (analysées avec des scintigraphies cérébrales). En effet, comme indiqué, le donanemab affecte ces protéines spécifiques sous des formes solubles et insolubles. Les résultats des patients traités par donanemab ont été comparés à ceux des participants du groupe témoin placebo, mettant en évidence l’impact positif du médicament biologique.

Plus précisément, 12 mois après le début de l’essai, 47 % des patients traités avec l’anticorps monoclonal n’ont pas montré de progression de la maladie (contre 29 % dans le groupe placebo), définie comme l’absence de déclin (CDR-SB). À 18 mois, le groupe donanemab a ralenti le déclin cognitif de 35 % et a diminué la capacité d’effectuer des activités quotidiennes de 40 % de moins que dans le groupe témoin. Il y avait également un risque réduit de 39% de passer au stade suivant de la maladie. Les chercheurs d’Eli Lilly ont également évalué le traitement chez un sous-ensemble de patients présentant des niveaux élevés à intermédiaires de protéine tau cérébrale, une autre protéine associée à la neurodégénérescence qui provoque l’accumulation d’enchevêtrements dans les tissus cérébraux et la mort des neurones. Un ralentissement du déclin cognitif entre 22 et 29% a également été constaté dans ces populations.

« Nous sommes extrêmement heureux que le donanemab ait produit des résultats cliniques positifs avec une signification statistique convaincante pour les personnes atteintes de la maladie d’Alzheimer dans cette étude. Il s’agit de la première étude de phase 3 d’un médicament expérimental contre la maladie d’Alzheimer à permettre un ralentissement de 35 % du déclin clinique et fonctionnel », a déclaré le Dr Daniel Skovronsky, médecin-chef et scientifique chez Ely Lilli (dont les parts ont augmenté de 8,8 % après l’annonce de ces résultats prometteurs).

Au cours des essais cliniques avec l’anticorps monoclonal, un œdème cérébral (gonflement) et des nausées ont été observés chez une partie des patients, ce qui a poussé plusieurs d’entre eux à arrêter le traitement. Dans l’étude de phase 3, 24 % des patients présentaient une ARIA (comme on appelle techniquement l’œdème) sur les scintigraphies cérébrales, dont 6,1 % présentaient des symptômes cliniques. L’œdème cérébral est associé à des thérapies par anticorps qui éliminent les plaques bêta-amyloïdes. La plupart des cas étaient légers ou modérés, mais 1,6 % étaient graves : trois participants sont décédés en raison d’un œdème. Dans l’ensemble, le traitement par donanemab est toujours considéré comme sûr et efficace, compte tenu des coûts et des avantages. Les résultats de l’essai seront publiés dans une revue scientifique à comité de lecture.

