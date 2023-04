Des polluants interdits depuis des décennies découverts dans un gouffre de 8 000 mètres : aucun endroit n’est à l’abri de l’homme

Au cœur de la fosse d’Atacama, un gouffre de 8 000 mètres devant l’Amérique du Sud, tous les échantillons de sédiments analysés se sont révélés contaminés par les PCB, des composés chimiques nocifs interdits entre les années 70 et 80 du siècle dernier.

Dans la fosse d’Atacama, l’un des gouffres les plus profonds de la planète (8 000 km) situé au large de l’Amérique du Sud, des scientifiques ont constaté la contamination d’une classe de polluants parmi les plus dangereux créés par l’homme : les PCB, acronyme de biphényles polychlorés. Ces composés sont si nocifs pour l’environnement et la santé – du moins pour certains d’entre eux – qu’ils ont été interdits à partir des années 1970, lorsque les conséquences néfastes sont devenues évidentes, notamment pour la vie marine. Commercialisés pendant quatre décennies, entre les années 1930 et le début des années 1980, les biphényles polychlorés ont été largement utilisés comme isolants dans les appareils électroniques, les peintures, les liquides de refroidissement et de nombreux autres produits couramment utilisés, grâce à leur ininflammabilité et leur stabilité chimique. Cela a permis sa diffusion et la contamination planétaire qui en résulte, car parmi les caractéristiques des PCB, il y a aussi la persistance environnementale, en raison de la difficulté de dégradation. C’est pourquoi même aujourd’hui, environ 50 ans après l’interdiction (en France, ils ont été interdits en 1983), il est toujours possible de les trouver. Mais il est surprenant que l’un des abîmes les plus profonds et les plus reculés de l’océan Pacifique soit également contaminé.

La découverte de biphényles polychlorés dans les fonds marins de la fosse d’Atacama, qui s’étend sur 6 000 kilomètres au large des côtes du Chili et du Pérou, a été une équipe de recherche internationale dirigée par des scientifiques de l’Université de Stockholm, qui a collaboré étroitement avec des collègues du Lithospheric Organic Carbon (LOC ) Groupe – Département des géosciences de l’Université d’Aarhus (Danemark), Département des sciences marines de l’Université de Göteborg (Suède) et d’autres instituts. Les scientifiques, coordonnés par le professeur Anne Sobek, professeur au département de chimie et des sciences de l’environnement de l’université suédoise, ont détecté les PCB après avoir collecté et analysé des échantillons provenant de différents sites de l’abîme, à des profondeurs comprises entre 2 500 et 8 085 mètres. Chaque exemplaire a été divisé en cinq couches (de la plus profonde à la plus superficielle) et des biphényles polychlorés ont été trouvés partout. Personne n’était sans elle. La raison de cette présence généralisée réside dans le fait que les PCB, qui mettent des décennies à se dégrader, une fois rejetés dans l’environnement, peuvent être dispersés partout, en utilisant les courants océaniques, les vents, les rivières et autres « moyens de transport ».

Les PCB ne se dégradent pas non plus facilement dans l’eau de mer, mais ont tendance à se lier « aux tissus riches en graisses et à d’autres fragments d’organismes vivants ou morts, comme le plancton », comme l’explique le professeur Sobek dans un article publié dans The Conversation. Etant donné que les fonds marins sont un gigantesque gisement de composés organiques en décomposition, c’est précisément ici que ces polluants s’accumulent, même à des profondeurs insoupçonnées. Le professeur Sobek explique qu’« environ 60 % des PCB rejetés au cours du XXe siècle sont stockés dans les sédiments océaniques profonds », notamment dans la spectaculaire fosse d’Atacama au large de l’Amérique du Sud. Curieusement, les scientifiques ont observé que les couches les plus superficielles avaient des concentrations plus élevées que les profondes, un résultat qui « contraste avec ce que l’on trouve normalement dans les lacs et les mers ». La raison réside dans le fait qu’au fil du temps, leur utilisation a été réduite et finalement arrêtée, il est donc intuitif que les couches plus profondes et plus anciennes sont plus contaminées. On ne sait pas pourquoi le contraire se produit dans la fosse d’Atacama ; selon les experts, cela pourrait dépendre de l’analyse peu approfondie des sédiments, ou du fait que les PCB n’ont pas encore atteint leurs pics maximaux dans ce gouffre spécifique.

Ce qui est certain, c’est que la main avide de l’homme est visible dans tous les coins de la planète, même dans les habitats les plus reculés et les plus inaccessibles ; après tout, 100 % des échantillons prélevés dans la fosse des Mariannes – l’abîme le plus profond jamais atteint à 10 870 kilomètres sous la surface de la mer – se sont révélés contaminés par du plastique, tout comme les polluants sont couramment présents dans l’Arctique, le pôle Sud et même sur les plus hauts sommets de la Terre. Il existe environ 350 000 produits chimiques produits et utilisés par l’homme, dont beaucoup ne connaissent pas encore les effets sur la santé (la nôtre et les millions d’autres espèces qui peuplent la planète) et sur l’environnement. Les détails de la recherche « La dégradation de la matière organique provoque un enrichissement en polluants organiques dans les sédiments hadaux » ont été publiés dans la revue scientifique Nature Communications.

