Comment profiter des nouvelles fonctionnalités de Bing Chat pour mieux voyager et cuisiner

Bing Chat est une nouvelle fonctionnalité qui vous permet d’interagir avec le chatbot Bing AI dans un format conversationnel. Vous pouvez poser n’importe quoi à Bing Chat, des questions factuelles aux demandes créatives, et obtenir des réponses informatives, visuelles et attrayantes.

Ce moteur de recherche est basé sur GPT-4 et dispose d’un accès Internet, il peut donc fournir des réponses à jour et précises à partir de sources Web. Bing Chat vous permet également de générer des images avec DALL-E, de choisir un style de personnalité, de partager des réponses, de donner des commentaires et bien plus encore.

Bing Chat est renouvelé avec des améliorations dans le domaine des voyages et des recettes

Microsoft a publié de nouvelles notes soulignant toutes les améliorations ajoutées à Bing Chat cette semaine. Voici tout ce qu’il y a à savoir sur ces nouveautés :

Tout d’abord, Microsoft a annoncé des améliorations significatives en matière de voyages et de recettes. Avec ces améliorations, Microsoft cite, Bing Chat sera en mesure de fournir aux utilisateurs de meilleures réponses aux questions liées aux voyages et aux recettes.

L’équipe Bing a également indiqué avoir amélioré la précision des citations. Selon l’équipe Bing :

Pour les recettes, nous avons utilisé des données de base améliorées provenant de fournisseurs de contenu de recettes et nous nous sommes assurés que les citations vous dirigeaient vers le site de recettes au lieu de Bing.com. Nous espérons apporter d’autres améliorations à la mise à la terre en fonction de vos commentaires.

De plus, l’équipe Bing a également indiqué qu’elle travaillait pour résoudre les cas où Bing Chat met fin brusquement aux conversations avec les réponses suivantes :

Je suis désolé mais je préfère ne pas continuer cette conversation. soit Il est peut-être temps de passer à un nouveau sujet.

Microsoft a indiqué que les utilisateurs sont moins susceptibles de rencontrer ce problème car les modifications apportées cette semaine visent à aider à « réduire certains des scénarios les plus graves où cela s’est produit ».

Et enfin, le bug qui empêchait le chat Bing dans la barre latérale Edge de reconnaître le contenu de l’onglet du navigateur actif a également été corrigé.

