Rust, le langage de programmation qui promet d’améliorer la sécurité de Windows

Windows est l’un des systèmes d’exploitation les plus anciens et les plus populaires au monde. Mais cela en fait également l’un des plus complexes et des plus vulnérables. Une grande partie de son code est écrite dans des langages de programmation comme C et C++, qui sont puissants mais sujets aux bugs et aux attaques.

Pour améliorer la sécurité, les performances et la fiabilité de Windows, Microsoft s’efforce de remplacer des parties du code du noyau Windows écrites en C et C++ par Rust. Il s’agit d’un langage plus sûr et moderne qui évite de nombreux problèmes courants. Parmi lesquels on retrouve les débordements de mémoire ou les race conditions.

Qu’est-ce que Rust et pourquoi Microsoft l’utilise-t-il ?

Rust est un langage de programmation créé par l’ingénieur Mozilla Graydon Hoare en 2006. Il se concentre sur la sécurité, la concurrence et la vitesse. Rust empêche les erreurs de mémoire en utilisant un système de propriété et de prêt qui garantit que chaque élément de données a un seul propriétaire responsable de sa gestion. Rust facilite également la programmation simultanée en évitant les conditions de concurrence en utilisant des types spécifiques pour les données partagées.

Microsoft s’intéresse à Rust depuis un certain temps. Reconnaissant que bon nombre des failles de sécurité qui affectent Windows sont dues à des erreurs de mémoire liées à l’utilisation de C et C++. Pour cette raison, Microsoft a décidé d’adopter Rust comme l’un des langages pour développer des parties du noyau Windows, ainsi que d’autres applications et services.

Selon le blog Thurrott.com, Microsoft réécrit des parties du noyau Windows en Rust depuis au moins deux ans et a créé une équipe dédiée à ce projet. L’objectif est de réduire la surface d’attaque de Windows et d’améliorer sa stabilité et son efficacité.

Microsoft n’est pas la seule entreprise à parier sur Rust. Des entreprises comme Google, Amazon, Facebook ou Dropbox utilisent également Rust pour développer leurs produits et services. Rust a été élu langage le plus apprécié par les développeurs pendant six années consécutives selon le sondage de Stack Overflow.

Rust est sans aucun doute un langage avec beaucoup de potentiel et d’avenir, et Microsoft veut en profiter pour améliorer Windows. Bien que le processus de réécriture du noyau Windows dans Rust demande du temps et des efforts, les avantages peuvent être énormes pour les utilisateurs et les développeurs.

Découvrez le reportage du mois (sous-titré en français), l’IA gagnera t-elle face aux champion du monde du jeu de Go ? :