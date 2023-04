Nous avons compris pourquoi nous aimons les selfies et à quoi bon se prendre en photo

C’est ce qu’a révélé une nouvelle recherche impliquant plus de 2 100 personnes : « Les photos qui nous représentent à la troisième personne capturent le sens le plus profond des événements ».

Il est probablement arrivé à tout le monde d’aller dîner avec des amis et de prendre quelques photos des plats qui viennent d’être servis, ou d’opter pour un selfie tous ensemble. Mais pourquoi aimons-nous tant nous représenter à différents moments de la vie ? Et qu’est-ce qui nous fait préférer un selfie à une photo de cette même situation prise du point de vue d’où nous la voyons ? Selon une nouvelle recherche, qui vient d’être publiée dans Social Psychological and Personality Science, ce n’est pas une simple question de vanité qui guide nos choix.

Le vrai sens de prendre des selfies

Prendre un selfie, expliquent les chercheurs, nous aide à capturer le sens le plus profond de ce moment précis et à mieux nous le rappeler lorsque nous examinons l’image. « Prendre et publier des photos fait partie de la vie quotidienne de nombreuses personnes », déclare le Dr Zachary Niese, auteur principal de l’étude et chercheur à l’Université de Tübingen, en Allemagne. Mais alors que nous sourions parfois à la pratique de prendre des photos de nous-mêmes, ces images ont le potentiel de nous reconnecter avec nos expériences passées et de construire nos propres récits. »

Pour arriver à ces conclusions, le Dr Niese et ses collègues ont examiné six études impliquant plus de 2 100 participants, à travers lesquelles ils ont évalué l’impact des différentes perspectives utilisées dans les photos. « Les gens utilisent des photos à la première personne, prenant une photo de la situation de leur point de vue, lorsqu’ils veulent documenter une expérience physique, mais ils optent pour des photos à la troisième personne, qui se présentent dans la scène (comme des selfies) pour saisir le plus profond sens des événements » expliquent les chercheurs, qui ont également découvert que les gens ont tendance à apprécier davantage les photos qui ont une perspective qui correspond à l’intention avec laquelle elles ont été prises.

Cependant, le Dr Niese a mis en garde contre le fait de déduire que les selfies sont meilleurs que les photos prises de votre propre point de vue ou vice versa. « La recherche montre que la perspective la plus efficace dépend de la motivation de la personne à ce moment-là, que ce soit pour capturer une expérience physique ou le sens profond d’un événement », poursuit l’expert.

Au fur et à mesure que nous prenons conscience de la raison pour laquelle nous prenons des photos, ainsi que du rôle de la perspective, les chercheurs pensent que nous pouvons mieux préserver les souvenirs pour une réflexion ultérieure. « La pratique de prendre des photos de nous-mêmes a le potentiel de servir un motif humain plus fondamental, de développer et de comprendre notre sens de soi, à la fois en termes de nos expériences de vie et de leur sens plus large », a conclu Niese.

