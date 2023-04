Comment réinitialiser Google TV ou Android TV (réinitialisation logicielle et matérielle)

Avez-vous besoin d’aide avec votre téléviseur intelligent? Y a-t-il un bug ou un problème que vous avez remarqué récemment et la seule chose qu’il semble faire est de vous énerver ? Eh bien, pour de nombreux problèmes comme ceux que nous avons mentionnés, la meilleure et parfaite solution pour tout cela consiste à effectuer une réinitialisation. Désormais, en ce qui concerne les téléviseurs alimentés par Android et Google OS, vous pouvez effectuer deux types de solutions de réinitialisation.

Dans ce guide, nous parlerons des deux types de solutions de réinitialisation ainsi que de la façon dont vous pouvez effectuer la réinitialisation sur vos téléviseurs intelligents alimentés par Android ou Google OS. Alors, asseyez-vous et lisez ce guide et suivez les étapes qui s’appliquent à votre téléviseur intelligent particulier.

Avant de parler des étapes à suivre pour effectuer une réinitialisation sur ces téléviseurs intelligents alimentés par Android et Google, vous devez connaître la différence entre les deux options de réinitialisation disponibles sur ces téléviseurs.

Comment réinitialiser Android TV ou Google TV [Soft Reset]

Une réinitialisation logicielle est une forme simple et basique de réinitialisation. Lorsque vous effectuez ce type de réinitialisation, toutes les données stockées sur votre Android ou Google TV ne seront pas supprimées. Aucun réglage ou modification n’aura lieu pendant ce type de processus de réinitialisation.

Lorsqu’il s’agit d’effectuer une réinitialisation logicielle, tout ce que vous avez à faire est simplement d’éteindre le téléviseur et de débrancher le câble d’alimentation de la prise électrique. Laissez le téléviseur débranché pendant quelques minutes (au moins 10-15 minutes) puis rebranchez-le. Une fois reconnecté, le téléviseur fonctionnera très bien et disposera de toutes les applications et données sans que rien ne manque.

Vous pouvez facilement effectuer cette réinitialisation sur votre Smart TV Android ou Google. En fait, pour n’importe quel téléviseur, que vous ayez un téléviseur à écran plat de base ou un téléviseur intelligent qui fonctionne sur le système d’exploitation basé sur un téléviseur moderne, cette solution de réinitialisation est la même pour tous les modèles et marques de téléviseurs, quel que soit le système d’exploitation.

Comment réinitialiser Android TV ou Google TV [Hard Reset]

Désormais, lorsque votre téléviseur peut rencontrer de graves problèmes tels que des problèmes de sorties audio, des problèmes de couleur ou peut-être même des bugs dans le logiciel, une réinitialisation d’usine ou une réinitialisation matérielle doit être effectuée. Lorsque vous effectuez une réinitialisation d’usine sur votre smart TV, toutes les données, applications et comptes qui sont stockés sur votre téléviseur seront effacés. Votre téléviseur sera réinitialisé comme s’il sortait de l’usine. Vous devrez procéder à la configuration initiale unique ainsi qu’à l’installation des applications et à la connexion aux comptes respectifs.

Effectuer une réinitialisation matérielle sur Android TV

Voyons maintenant les étapes à suivre pour effectuer une réinitialisation matérielle sur un téléviseur intelligent fonctionnant sur Android TV.

Allumez l’Android Smart TV et saisissez la télécommande. Appuyez sur le bouton d’accueil de votre télécommande pour afficher l’écran d’accueil de votre Android TV. À l’aide des boutons de navigation de la télécommande, naviguez et sélectionnez l’icône Paramètres dans le coin supérieur droit de l’écran. Avec le menu Paramètres ouvert, accédez à l’option Préférences de l’appareil et sélectionnez-la. Faites défiler vers le bas pour sélectionner l’option Réinitialiser. Sélectionnez l’option Réinitialiser et enfin choisissez Reste. Le téléviseur va maintenant commencer à effectuer une réinitialisation d’usine immédiatement.

Effectuer une réinitialisation matérielle sur Google TV

Si vous avez un téléviseur intelligent qui fonctionne sur le nouveau système d’exploitation Google TV, vous pouvez suivre ces étapes pour effectuer une réinitialisation d’usine.

Allumez le téléviseur et saisissez la télécommande du téléviseur. À l’aide de la télécommande, sélectionnez l’icône Paramètres dans le coin supérieur droit de l’écran d’accueil. Avec le menu Paramètres ouvert, sélectionnez Système suivi de À propos. Dans le menu À propos, naviguez et choisissez l’option Réinitialiser. Enfin, sélectionnez Factory Reset Le processus de réinitialisation d’usine va maintenant commencer immédiatement. Voici comment effectuer facilement une réinitialisation d’usine sur votre Google TV.

Ceci conclut le guide sur la façon dont vous pouvez effectuer une réinitialisation d’usine sur votre Android TV ainsi que sur votre Google TV. Vous pouvez choisir le type de réinitialisation en fonction du problème ou de la situation dans laquelle vous vous trouvez. S’il ne s’agit que d’un petit bug. Une réinitialisation logicielle est une bonne idée.

Si votre téléviseur a des problèmes logiciels ou si vous envisagez de donner ou de vendre le téléviseur, il est idéal d’effectuer une réinitialisation d’usine pour supprimer toutes les données et restaurer les paramètres d’usine. Si vous avez des questions ou des requêtes, n’hésitez pas à les laisser ci-dessous.

