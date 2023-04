290 000 $ d’Airpods Apple trouvés faux

Le service des douanes et de la protection des frontières des États-Unis (CBP) a saisi plus de 1 000 Airpods Apple contrefaits et 50 fausses montres Apple d’une valeur de 290 000 $. Les coupables ont été appréhendés à l’aéroport international de Washington Dulles. Les produits contrefaits venaient de Chine, comme l’indique le rapport. En raison de la précision 1 pour 1 des produits, ils avaient l’intention de les vendre aux mêmes prix que les produits originaux. Le rapport indique également que le CBP a fait cette annonce le 25 mars 2023.

Cette saisie de contrefaçons n’est pas vraiment une nouveauté. Au cours de l’exercice 2022, le CBP a saisi plus de 21 000 envois de marchandises contrefaites. Ces produits contrefaits minent l’économie nationale. Cela constitue également une menace pour les consommateurs qui peuvent acheter ces produits sans le savoir.

Apple Airpods et Apple Watch contrefaits

Les produits contrefaits sont les produits qui sont conçus pour ressembler aux produits originaux mais qui se vendent normalement à des prix inférieurs. Cependant, les produits contrefaits sont souvent de qualité inférieure. Par conséquent, ils peuvent constituer une menace pour la santé et la sécurité des consommateurs. C’est pourquoi il est essentiel d’acheter des produits uniquement auprès de revendeurs agréés.

Pour cette raison, ces faux produits ressemblent beaucoup aux originaux. Ils les appellent clone 1:1. Ces produits choisissent la conception, le poids et la taille exacts du produit d’origine. Par conséquent, de nombreux utilisateurs finissent par les acheter sans savoir qu’ils sont faux.

En plus de cela, la production et la vente de produits contrefaits ont également un impact significatif sur l’économie. Selon la Chambre de commerce internationale (ICC), l’économie mondiale perd environ 2 200 milliards de dollars par an en raison de la contrefaçon et du piratage. Cela affecte non seulement les entreprises mais aussi les gouvernements car ils perdent les taxes sur les produits contrefaits.

Le CBP joue un rôle crucial dans l’identification et la saisie des marchandises contrefaites. L’agence travaille sans relâche pour protéger l’économie et les consommateurs des dommages que ces produits contrefaits peuvent causer. La vigilance du CBP a conduit à la saisie de plusieurs cargaisons de marchandises contrefaites au fil des ans.

Méfiez-vous des Apple Airpods et Apple Watch contrefaits

En conclusion, la saisie d’Airpods et de montres Apple contrefaits par le CBP est une étape importante vers la protection des consommateurs et de l’économie contre les dommages causés par les produits contrefaits. Il est important d’être conscient des dangers des produits contrefaits et d’acheter des produits uniquement auprès de revendeurs agréés. Ne laissez pas les prix moins chers vous tromper en achetant de tels produits. Ces produits ne subissent aucun test spécial pour garantir leur sécurité. Par conséquent, l’achat de tels produits n’est pas seulement un gaspillage d’argent, mais présente également un danger pour votre santé.

