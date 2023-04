La NASA envoie des signaux dans l’espace – c’est alors que nous pourrions obtenir une réponse

Cela a été découvert par une nouvelle étude qui a examiné jusqu’où les signaux ont atteint la galaxie, estimant quand s’attendre à une réponse des civilisations extraterrestres.

Illustration de la sonde spatiale Voyager 1 transitant par les anneaux de Saturne / Crédit : NASA/Hulton Archive

Des décennies se sont écoulées depuis que les sondes de la NASA ont commencé à envoyer les premiers signaux dans l’espace pour tenter d’entrer en contact avec des formes de vie technologiquement avancées. Une nouvelle étude a examiné jusqu’où les messages se sont propagés dans la Voie lactée, calculant pour la première fois quand nous pourrions nous attendre à recevoir une réponse de civilisations extraterrestres.

L’analyse, qui a examiné les transmissions envoyées par l’agence spatiale américaine via un certain nombre de sondes spatiales, dont Voyager 1 et Voyager 2, Pioneer 10, Pioneer 11 et New Horizons, était basée sur les données du Gaia Catalog of Near Stars, le catalogue d’étoiles situées autour du système solaire, utilisé pour déterminer quels corps célestes les signaux atteindront et quand. Selon les estimations des chercheurs, une première réponse pourrait arriver dès 2029.

Quand aurons-nous une réponse des extraterrestres

Les signaux destinés aux civilisations extraterrestres capables de les déchiffrer et de pouvoir y répondre se propagent dans l’espace, atteignant les astres trouvés dans les amas d’étoiles même à des milliers d’années-lumière de nous.

« Ces transmissions ont rencontré et rencontreront d’autres étoiles, introduisant la possibilité que des formes de vie intelligentes dans d’autres systèmes soient atteintes par nos transmissions terrestres – expliquent les chercheurs dans leur étude dans Publications de la Société astronomique du Pacifique -. En déterminant quelles étoiles rencontreront les émissions de Voyager 1, nous identifions les endroits où une éventuelle vie extraterrestre intelligente rencontrerait des émissions terrestres et pourrait potentiellement renvoyer des émissions sur Terre. »

Les signaux envoyés par Voyager 1, lancé en 1977, n’atteindront leur première étoile qu’en 2044, et continueront à contacter 277 autres étoiles d’ici 2341, selon l’équipe. Les signaux de Voyager 2, en revanche, ont déjà atteint une naine M et une naine brune, toutes deux en 2007, dont on pourrait s’attendre à recevoir un premier signal en 2033. Pendant ce temps, les transmissions de Pioneer 10 ont déjà rencontré une étoile, Gaia EDR3 2611561706216413696, en 2002. Et dans l’hypothèse qu’il y ait eu une civilisation avancée vivant autour de cette naine blanche, on pourrait avoir une réponse dès 2029.

Collectivement, d’ici le milieu du 24e siècle, les sondes auront chacune établi un contact avec des centaines d’étoiles, augmentant légèrement la probabilité que les signaux atteignent un monde habité. Bien que ces probabilités restent encore proches de zéro, l’équipe espère avoir fourni une bonne liste de systèmes stellaires cibles à prioriser dans la recherche de signatures technologiques.

