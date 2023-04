Microsoft a tué Windows 10 : plus de mises à jour !

Dans une nouvelle annonce, Microsoft a confirmé que Windows 10 ne recevrait plus de nouvelles versions au-delà de la version actuelle, la version 22H2. Cela marque la fin d’une ère pour le système d’exploitation, qui est sur le marché depuis 2015. Et a reçu un flux constant de mises à jour et de nouvelles versions au fil des ans.

Microsoft annonce la mort de Windows 10 : la version actuelle est la dernière mise à jour majeure

La décision d’arrêter les nouvelles versions de Windows 10 n’est pas tout à fait inattendue, compte tenu du lancement récent de Windows 11. Cependant, cela indique que les utilisateurs de Windows 10 ne pourront pas profiter de nouvelles fonctionnalités ou de mises à jour majeures au-delà de la version actuelle. Et devront plutôt s’appuyer sur des mises à jour de sécurité mensuelles et des corrections de bugs pour assurer le bon fonctionnement de leurs systèmes.

Il convient de noter que la version 22H2 de Windows 10 n’offre aucune nouvelle fonctionnalité, uniquement des correctifs. Cela correspond à la tendance des mises à jour récentes du système d’exploitation, qui sont de plus en plus mineures.

Malgré la fin des nouvelles versions, Microsoft a confirmé que Windows 10 version 22H2 continuera de recevoir des mises à jour de sécurité mensuelles et des corrections de bugs jusqu’à sa date de fin de support, fixée au 14 octobre 2025. Après cette date, les utilisateurs seront encouragés à mise à niveau vers une version plus récente de Windows. Très probablement Windows 11 ou Windows 12.

Cependant, il convient de noter que de nombreux utilisateurs peuvent avoir besoin d’acheter un nouveau PC. Pour être éligible à ces nouvelles versions de Windows. En effet, la configuration matérielle requise pour Windows 11, en particulier, est assez élevée. Et de nombreux systèmes plus anciens peuvent ne pas être en mesure de prendre en charge le nouveau système d’exploitation.

Enfin, Microsoft a également annoncé que la prochaine version de Windows LTSC (Long-Term Servicing Channel) sera livrée au second semestre 2024. Cela correspond aux attentes concernant la prochaine version majeure de la plate-forme Windows qui commencera à être expédiée. Et laisse entendre que Microsoft continue d’investir dans son système d’exploitation phare. Même s’il se concentre sur des versions plus récentes comme Windows 11.

Actualité mobile de notre partenaire de la semaine