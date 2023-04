ROG Ally : le premier appareil de jeu portable avec Windows 11 et la série Ryzen Z1

AMD a présenté les nouveaux processeurs Ryzen Z1 Series, conçus pour offrir des performances élevées dans les appareils de jeu portables exécutant Windows 11. Ces processeurs font leurs débuts dans ROG Ally, le premier appareil de jeu portable de ROG. Combinant la puissance de l’architecture Zen 4 et des graphiques RDNA 3 avec un écran tactile à taux de rafraîchissement élevé et une longue durée de vie de la batterie.

Que sont les processeurs de la série Ryzen Z1 ?

Les processeurs de la série Ryzen Z1 sont des unités de traitement accéléré (APU) qui intègrent le CPU et le GPU sur la même puce. Ils sont construits à l’aide d’un processus de 4 nm et comportent jusqu’à huit cœurs et 16 threads, avec l’efficacité éprouvée de l’architecture Zen 4 et la technologie de gestion intelligente de l’alimentation pour assurer une autonomie plus longue. Avec des graphiques intégrés basés sur l’architecture RDNA 3, les joueurs auront suffisamment de puissance pour jouer à des jeux modernes à des fréquences d’images élevées.

AMD propose également un certain nombre de fonctionnalités logicielles qui peuvent améliorer les performances avec des fréquences d’images plus élevées et une plus grande réactivité, tout en économisant de l’énergie pour prolonger la durée de vie de la batterie. Cet APU spécifique prend en charge USB4 et PCIe 4.0. Cela permet la prise en charge de périphériques externes à haut débit tels que le stockage et les écrans, ainsi que le GPU externe ROG XG Mobile. Il offre également le Wi-Fi 6E pour une connectivité sans fil transparente.

Les processeurs Ryzen Z1 Series offrent également une compatibilité totale avec les applications Windows 11, ainsi que des fonctionnalités de plate-forme telles que DirectX 12 Ultimate et un accès à vos bibliothèques de jeux préférées telles que Xbox Game Pass, Steam, Epic Games Store et l’écosystème AMD Link. Ils offrent également toute l’étendue de la sécurité de Windows 11, de la puce au cloud.

Qu’est-ce que ROG Ally ?

Le ROG Ally est le premier appareil de jeu portable de ROG. Il fonctionne sous Windows 11 et est alimenté par des processeurs Ryzen Z1 Series. C’est une option pour les joueurs qui veulent jouer en déplacement sans sacrifier la qualité graphique et le catalogue de jeux d’un PC. De plus, ils pourront voir clairement le contenu même à l’extérieur, grâce à un écran tactile lumineux à taux de rafraîchissement élevé qui a une luminosité maximale de 500 nits pour suivre facilement l’action.

L’emporter partout est également plus facile lorsque la console de jeu est si portable : elle pèse un peu moins d’un kilo et possède une excellente ergonomie. L’Ally fonctionne sous Windows 11, de sorte qu’un joueur peut accéder à toutes ses bibliothèques de jeux et services de streaming sur un seul appareil. Parcourez le bureau Windows pour modifier les paramètres ou installer le jeu suivant. C’est une expérience fluide, que ce soit via les joysticks et les boutons d’Ally ou son écran tactile.

ROG propose également un essai gratuit de 90 jours du Xbox Game Pass Ultimate. Cela offre un accès instantané à des centaines de jeux de Xbox Game Studios, de studios indépendants et de hits. Le système thermique Zero Gravity de ROG Ally, qui utilise un système à double ventilateur avec des ailettes ultra-fines et des caloducs anti-gravité. Garantit que l’Ally reste froid dans n’importe quelle orientation. Équipé d’un panneau Full HD (1080p) 120 Hz avec prise en charge Adaptive Sync pour une qualité de jeu incroyable.

