Beaucoup d’hommes n’arrêtent pas de manger de la viande car le choix nuirait à leur virilité

Une équipe de recherche australienne a déterminé que de nombreux hommes n’arrêtent pas (ou ne réduisent pas) leur consommation de viande parce qu’ils se sentent menacés par leur masculinité.

Beaucoup d’hommes ne réduisent pas leur consommation de viande – ou ne l’abandonnent pas du tout – car selon leur point de vue ce choix aurait un impact négatif sur leur virilité. En termes simples, sur la base de cette perception déformée, un homme qui mange une assiette de salade passerait pour moins « masculin » que celui qui mord dans des saucisses, des côtelettes et des steaks. Une véritable absurdité, mais comme le démontrent les blagues de certains films comiques sur les végétariens et les végétaliens, pour certaines personnes, l’abandon de la viande serait également associé à l’orientation sexuelle, comme s’il existait des modèles alimentaires plus adaptés au soi-disant mâle alpha.

Une équipe de recherche australienne dirigée par des scientifiques de la Faculté de médecine et de psychologie de l’Université nationale australienne (ANU) a déterminé que certains hommes n’abandonnent pas la viande (en tout ou en partie) parce qu’ils se sentent menacés par leur virilité. avec des collègues de l’Université de Canberra. Les chercheurs, coordonnés par le professeur Samantha K. Stanley, chercheur en psychologie sociale à l’Université de Canberra, sont parvenus à leurs conclusions après avoir mené une enquête en ligne ad hoc auprès d’environ 5 000 Australiens, hommes et femmes. Plus précisément, le professeur Stanley et ses collègues Cameron Day et Patricia M. Brown ont demandé aux participants d’évaluer d’abord leur propre « typicité de genre », qui est une mesure à laquelle les hommes se sentent masculins et les femmes se sentent féminines. Par la suite, ils ont analysé leur rapport à la viande, leur demandant comment ils la considéraient et s’ils avaient l’intention de réduire/supprimer sa consommation (ou s’ils ne l’avaient pas déjà fait). Ce dernier élément est lié à la promotion récente des régimes alimentaires principalement à base de produits d’origine végétale par l’Organisation mondiale de la santé (OMS) et d’autres institutions, dans l’optique d’une plus grande durabilité dans un contexte de crise climatique mondiale (sans oublier la salubrité).

En croisant toutes les informations recueillies, les chercheurs ont observé que les hommes qui se sentaient plus virils et masculins étaient moins enclins à réduire leur consommation de viande ou à envisager des modèles végétariens et végétaliens. Pour les hommes, la viande est considérée comme « nécessaire », « agréable » et « naturelle ». Curieusement, les femmes ont aussi senti leur féminité mise à mal en mangeant moins de viande, mais on sait que ces dernières en consomment tout de même moins que les hommes.

« Ces résultats suggèrent que la typicité de genre auto-évaluée peut être pertinente pour comprendre les différences entre les sexes dans les comportements de consommation de viande. Les appels à adopter des régimes à faible teneur en viande ou sans viande peuvent être plus efficaces lorsqu’ils considèrent la manière dont les régimes alimentaires australiens sont interconnectés avec les genres et les identités », ont précisé Stanley et ses collègues. « L’acceptation croissante des masculinités alternatives et le développement de publicités alimentaires à base de plantes qui font appel à la masculinité pourraient être utiles pour promouvoir la réduction de la consommation de viande », ont conclu les experts. Cependant, il faut considérer qu’il s’agit d’une étude basée sur des enquêtes d’auto-évaluation avec toutes les limites du cas. Les détails de la recherche « Masculinity Matters for Meat Consumption: An Examination of Self-Rated Gender Typicity, Meat Consumption, and Veganism in Australian Men and Women » ont été publiés dans la revue scientifique spécialisée Sex Role.

