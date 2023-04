Le mystère des boules de pierre préhistoriques : personne ne sait à quoi elles servent

Trouvées principalement en Ecosse, mais aussi en Angleterre, en Irlande et en Norvège, elles datent de la fin du Néolithique et sont sculptées de différents motifs géométriques.

Trois sphères de pierre découvertes en Écosse et conservées à la Kelvingrove Art Gallery and Museum de Glasgow / Crédit : Johnbod, Wikipedia

Depuis que les premières sphères de pierre ont été découvertes pour la première fois au Royaume-Uni, principalement en Écosse, mais plus tard aussi en Angleterre, en Irlande et même en Norvège, il y a plus de 200 ans, ces mystérieux artefacts ont été un casse-tête pour les archéologues. Plusieurs théories ont été formulées pour expliquer son utilisation ou sa signification, mais aucune n’a été largement acceptée. Les sphères remontent au néolithique tardif, il y a environ 5 000 ans, et la plupart ont été trouvées dans l’Aberdeenshire, à l’est des monts Grampian. À ce jour, un nombre important (plus de 400) ont été déterrés, mais personne n’a encore compris exactement à quoi ils servaient.

Fabriquées à partir de différents types de pierre, y compris le grès et le granit (l’une est même recouverte d’une pâte noire à base de poisson), ces boules partagent toutes des similitudes frappantes : la plupart mesurent environ 70 mm de diamètre, à l’exception d’une la plus grande, mesurant 114 mm, et tous présentent différents niveaux de fabrication, caractérisés par un nombre différent de bosses sur la surface (appelées disques ou boutons). Ils vont de trois à 160 bosses, dont six sont plus courantes. Certains présentent des motifs géométriques complexes, principalement des cercles concentriques et des tourbillons, tandis que d’autres sont laissés en blanc. Les experts pensent que les sphères ont mis plusieurs années à se tailler et que certains spécimens ont peut-être pris encore plus de générations. L’un des plus complexes, des mieux conservés et des plus connus est le bal de Towie, qui tire son nom du lieu de sa découverte, sur les pentes de Glaschul Hill, Towie, en Écosse.

Le ballon de Towie

Exceptionnellement richement décorée, la boule Towie mesure environ 73 mm de diamètre, pèse 500 grammes et est faite d’une pierre noire à grain fin. Sa surface comporte quatre disques, dont trois sont finement sculptés et le quatrième laissé vierge, ce qui a conduit de nombreux archéologues à croire que son travail n’était pas terminé, bien que certains suggèrent que l’absence de décoration était intentionnelle, probablement parce que le quatrième disque était destiné servir de base à la sphère. Mais à quoi servait le ballon de Towie ?

Vue d’artiste de la boule de Towe, donnée en 1860 au National Museum of Antiquities of Scotland par James Kesson, un fermier de Drumellachay, qui l’a trouvée dans une fouille sur les pentes de Glaschul Hill, Towie, Écosse / Crédit : Wikipedia

Selon les National Museums Scotland, où la sphère est actuellement conservée et où un modèle 3D virtuel a également été créé pour vous permettre d’observer en détail sa fabrication complexe, la sphère appartenait à un riche fermier qui vivait à l’époque néolithique. « Cela aurait bien pu être une arme sophistiquée, capable d’infliger un coup douloureux à la tête lorsqu’elle est lancée d’une fronde. Mais c’était avant tout un symbole de pouvoir, une arme d’élite ornée de symboles sacrés rappelant ceux gravés dans les pierres d’une tombe lointaine à Newgrange dans la vallée de la Boyne à l’est de l’Irlande.

En fait, certaines théories indiquent que l’utilisation de la sphère était liée aux croyances religieuses que les communautés agricoles avaient à l’époque, basées sur des périodes de l’année telles que le solstice d’hiver et d’été. Cela soutiendrait leur utilisation en tant que calendriers luni-solaires et des marées, ce qui aurait pu aider les communautés à détecter les changements saisonniers. D’autre part, les symboles gravés sur certaines des pierres pourraient être liés à des usages religieux et cérémoniels, de sorte que les sphères auraient pu être utilisées spécifiquement pour des pratiques spirituelles.

D’autres théories suggèrent qu’ils auraient pu être utilisés dans un ancien jeu de lancer, ou tirés d’une fronde comme une arme contondante, bien qu’il n’y ait aucune preuve physique sur les pierres pour indiquer l’usure que ces activités auraient sans aucun doute eue. Les hypothèses sur l’utilisation de ces mystérieuses sphères ne sont donc pas exhaustives, mais les conditions de conservation extraordinaires montrent que, sans aucun doute, ces mystérieuses sphères de pierre étaient particulièrement aimées de leurs communautés.

Vidéo, découvrez les 7 Explosions Nucléaires les plus puissantes jamais filmées :