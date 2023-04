SYLVOX TV réalise votre rêve de téléviseurs d’extérieur

La technologie moderne est omniprésente à un rythme qui pourrait être de la pure science-fiction il y a seulement quelques décennies. Et les progrès dans de nombreuses catégories sont tout simplement miraculeux, en particulier avec les téléphones portables ou la technologie informatique. Mais même les bons vieux téléviseurs font des percées massives d’année en année sur divers fronts. Après tout, pour les plus âgés d’entre nous, il n’y a pas si longtemps, nous sommes passés des écrans encombrants aux écrans plats. Et de nos jours, les fonctionnalités commencent à être presque écrasantes.

Il existe de nombreux producteurs de télévision célèbres dans le monde entier, mais la plupart d’entre eux se lancent dans la même chose. Mais il y en a quelques-uns qui essaient d’offrir aux clients quelque chose de spécial et de se démarquer définitivement de la foule. SYLVOX TV est l’une de ces marques et s’assure de mettre sur le marché la catégorie « TV spéciale ». Et leur portefeuille est en pleine expansion, ils couvrent donc maintenant plusieurs sous-catégories de niche. Alors que diriez-vous d’obtenir un joli modèle de téléviseur d’extérieur ?

Les téléviseurs d’extérieur sont conçus pour offrir une expérience télévisuelle complète à tous ceux qui aspirent à regarder des films et des séries à l’air frais. Vous avez toujours rêvé d’en profiter sur votre terrasse ou peut-être directement au bord de la piscine ? Alors cette catégorie est faite pour vous. Une telle conception comporte bien sûr de multiples défis, mais SYLVOX TV a tout couvert. Utilisant leur expérience sur le terrain, ils s’assurent que les caractéristiques et les spécifications sont à la hauteur des exigences et des essais en extérieur.

Conçu pour votre expérience d’observation de la terrasse ou de la piscine

Pour commencer, tout téléviseur extérieur doit être prêt à résister aux intempéries, il est donc logique de les équiper de certaines qualités robustes. SYLVOX TV apporte le certificat IP55 pour ses modèles de téléviseurs d’extérieur, garantissant que tout est étanche et à 99 % étanche à la poussière. Et vous pouvez voir la preuve juste en dessous dans la vidéo promotionnelle. La construction robuste offre généralement également une coque entièrement en métal avec une conception anti-corrosion et des qualités anti-rayures. Un tel téléviseur d’extérieur peut également supporter des températures assez différentes, de -22° à 122°F. Donc peut-être pas conçu pour les hivers dans les montagnes du Colorado, mais toujours assez solide pour la plupart des climats plus doux.

Un autre défi consiste à gérer la lumière du soleil, car cela peut considérablement entraver l’expérience visuelle. La solution consiste à utiliser des écrans ultra-lumineux, bien plus lumineux que les téléviseurs d’intérieur réglementaires. Ainsi, les téléviseurs d’extérieur SYLVOX présentent fièrement des modèles de 1000 nits ou même de 2000 nits, selon la catégorie spéciale. Parce que leur portefeuille est divisé en gammes de téléviseurs Partial Sun et Full Sun, tombant dans les gammes «Deck» et «Pool». Et les utilisateurs les plus exigeants obtiennent des gammes «Deck Pro» et «Pool Pro» encore plus avancées, certains même avec les fantastiques écrans QLED.

Ce membre de la série SYLVOX TV Deck Pro est-il fait pour vous ?

Mais avec tout le discours général, jetons un coup d’œil à un modèle particulier pour changer. Ce sera l’un des plus abordables avec le modèle de téléviseur extérieur 43″ (soleil partiel) de la série Deck Pro 2023. Celui-ci est probablement le juste milieu pour votre expérience d’observation de la terrasse. Il s’agit toujours d’un modèle de téléviseur d’extérieur très bien équipé avec très peu de compromis, juste dans la véritable philosophie de conception des téléviseurs SYLVOX. Alors, à quoi les clients peuvent-ils s’attendre ?

Pour commencer, bien sûr, toutes les qualités robustes dont nous avons parlé auparavant. Ainsi, la certification robuste IP55 complète contre tous les temps et la conception anti-corrosion entièrement métallique. Et la capacité de résister à la large gamme de températures susmentionnée. Mais ce n’est vraiment qu’effleurer la surface. Ou bien pas littéralement, car il a également la conception spéciale anti-rayures. Vous n’aurez donc aucun souci à installer votre téléviseur sur votre terrasse et à le conserver toute l’année.

Même les téléviseurs robustes ont besoin d’un excellent écran et de fonctionnalités

Une télévision moderne appropriée nécessite une résolution 4K et celle-ci offre bien sûr également l’expérience. Avec 1000 nits de luminosité, un contraste élevé, des couleurs cristallines dynamiques et HDR, vous obtenez un écran vraiment solide devant vous. Mais votre téléviseur doit aussi être intelligent, n’est-ce pas ? Pour cela, vous disposez de l’expérience complète du système Android TV avec tous les avantages. Le système Android 11 moderne apporte l’assistant Google intégré, Chromecast, toutes les qualités de streaming comme Netflix certifié et bien plus encore. Parce que rien ne vous empêche d’installer n’importe quelle application à partir de la plateforme.

En plus de cela, vous obtenez également deux haut-parleurs avec Dolby Audio et bien sûr des connexions Bluetooth et Wi-Fi, à la fois 2.4G et 5G. La télécommande universelle 3 en 1 avec infrarouge, Bluetooth et options vocales est la cerise sur le gâteau. Et il est également compatible avec divers accessoires électroniques, donc une seule télécommande suffira pour toutes les commandes nécessaires.

Alors, quel est le prix d’un modèle de téléviseur d’extérieur aussi attrayant ? Le prix de base commence à 1,299 $, mais vous pouvez choisir parmi différentes options groupées. Vous souhaitez un support mural TV spécial ou une barre de son extérieure ? Enfin les deux ? Le choix t’appartient. Avec 1 an de garantie produit avec retour gratuit et livraison gratuite US/CA/UK/EU, SYLVOX TV s’assure également de la satisfaction de ses clients.

Actualité mobile de notre partenaire de la semaine