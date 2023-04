Les myrtilles réduisent le risque d’infections urinaires : une étude le confirme

Une équipe de recherche australienne a montré que les bleuets réduisent le risque d’infections des voies urinaires chez les femmes qui en développent fréquemment, chez les enfants et chez ceux qui sont à risque suite à une intervention chirurgicale.

Les myrtilles peuvent réduire les risques de développer des infections des voies urinaires (IVU) chez certaines catégories de personnes, comme les femmes qui souffrent de manière récurrente de cette affection, les enfants et les patients exposés aux IVU à la suite d’interventions chirurgicales qui catalysent ce risque. Les canneberges et les produits à base de canneberge, tels que le jus, les comprimés et la poudre, sont associés au potentiel de prévention des infections des voies urinaires depuis des décennies – même les Amérindiens en ont mangé lorsqu’ils ont eu ces problèmes – malgré les preuves à l’appui de l’efficacité des fruits savoureux. sont controversés. Mais une nouvelle étude approfondie, qui représente la cinquième mise à jour d’une enquête conséquente publiée « par étapes » entre 1998 et 2012, semble largement confirmer l’efficacité protectrice des myrtilles.

À la tête de la dernière mise à jour de l’étude, une équipe de recherche australienne dirigée par des scientifiques du Cochrane Kidney and Transplant – Center for Kidney Research de l’hôpital pour enfants Westmead, a collaboré étroitement avec des collègues du département de néphrologie du Collège de médecine et de santé publique de l’Université Flinders. et l’Université de Sydney. Les chercheurs, coordonnés par le professeur Gabrille Williams, épidémiologiste à l’institut australien, sont parvenus à leurs conclusions après avoir mené une étude de synthèse sur les données de 50 études (26 liées à la nouvelle mise à jour) pour un total d’environ 9 000 participants impliqués. Seuls les essais contrôlés randomisés avec placebo – le gold standard de la recherche scientifique – et similaires ont été examinés, tous dédiés aux produits à base de myrtille et avec des patients n’ayant pas subi de « traitements spécifiques ou autre intervention (antibiotiques, probiotiques) pour la prévention des troubles urinaires ». infections des voies », tel que spécifié dans le résumé de recherche. Les différentes études proviennent de bases de données internationales telles que MEDLINE, EMBASE, ICTRP et ClinicalTrials.gov.

Le recoupement de toutes les données a montré que les produits à base de canneberge réduisaient le risque d’infections urinaires symptomatiques de 25 % chez les femmes (8 études pour 1 555 participantes) ; chez environ 50 % des enfants (5 études portant sur environ 500 participants) ; et chez plus de 50 % des personnes à risque d’infection urinaire en raison d’opérations chirurgicales spécifiques (6 études portant sur environ 1 400 participants). «Ce résultat incroyable ne nous a pas vraiment surpris, car on nous apprend que lorsqu’il y aura des preuves plus nombreuses et meilleures, la vérité finira par éclater. Les infections urinaires sont horribles et très courantes ; environ un tiers des femmes en souffriront, tout comme de nombreuses personnes âgées et aussi des personnes souffrant de problèmes de vessie dus à une lésion de la moelle épinière ou à d’autres conditions », a déclaré le professeur Williams dans un communiqué de presse. « Il est également important de considérer que peu de personnes ont signalé des effets secondaires, dont le plus courant était des douleurs à l’estomac d’après les résultats. Nous n’avons pas non plus trouvé suffisamment d’informations pour déterminer si les produits à base de canneberge sont plus ou moins efficaces que les antibiotiques ou les probiotiques pour prévenir d’autres infections des voies urinaires », a-t-elle ajouté.

Mais pourquoi les myrtilles seraient-elles si efficaces contre les infections urinaires ? La raison réside dans la présence d’antioxydants appelés proanthocyanidines (PAC), des polyphénols également présents dans le vin rouge, les fleurs, les graines et les écorces de nombreuses espèces végétales. Ces molécules ont la capacité d’inhiber l’adhésion de la bactérie Escherichia coli p-fimbriate aux cellules urothéliales tapissant la vessie, réduisant ainsi efficacement le risque d’infection, comme en témoigne la nouvelle étude. Cependant, aucun avantage n’a été observé chez les personnes âgées, les femmes enceintes et les personnes souffrant de certains problèmes de vessie. Cependant, les résultats soutiennent l’utilisation de produits à base de canneberge pour réduire le risque d’infections des voies urinaires (symptomatiques et cultivées) chez les femmes souffrant d’infections urinaires récurrentes, les enfants et les patients à risque. Les détails de la recherche « Les canneberges pour la prévention des infections des voies urinaires » ont été publiés dans la revue scientifique Cochrane Database of Systematic Reviews.

Vidéo, découvrez les 7 Explosions Nucléaires les plus puissantes jamais filmées :