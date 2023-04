Un ancien employé d’Apple a dévoilé un nouveau téléphone qui utilise la main comme écran

L’appareil a été présenté lors d’une conférence TED Talk au Canada. Le prix et la date de sortie ne sont pas encore connus. Pourtant, ce smartphone portable capable de projeter l’écran sur les mains de son propriétaire a réussi à surprendre le public.

Le nouvel appareil de la startup Humane est entouré de mystère. On ne sait pas exactement comment ça marche, on ne sait pas à quoi ça sert et évidemment les coûts et la date d’arrivée sur le marché ne sont pas connus. Mais cela a certainement surpris. Ce qui n’est pas simple dans un marché comme celui des smartphones où les présentations suscitant un certain frisson d’intérêt se font de plus en plus rares. Sur scène lors d’un TED Talk au Canada, l’ancien employé d’Apple Imran Chaudhri a présenté le smartphone conçu par son Humane, une startup fondée avec Bethany Bongiorno, une autre ancienne employée de l’entreprise de Cupertino.

De toute évidence, le mot clé est désormais le même que pour l’ensemble du marché de la technologie : « Cet appareil est une plate-forme portable entièrement conçue à partir de zéro pour l’intelligence artificielle », a expliqué Chaudhri. Cependant, si l’intelligence artificielle est présente dans chaque produit lancé sur le marché, cette fois l’adjectif intéressant est « portable ». L’appareil ressemble à une épingle à épingler sur une veste et projette un faisceau de lumière qui, une fois bloqué avec la main, ressemble à un écran.

L’appel téléphonique pris à la volée

Chaudhri a essayé de démontrer comment l’appareil fonctionne avec un appel téléphonique entrant. Une fois l’appel reçu, son smartphone portable projetait le graphique d’un écran de téléphone sur sa main, et il n’avait qu’à choisir de répondre ou non. Chaudhri a également expliqué qu’il y a toutes les fonctions d’un assistant vocal, auxquelles on peut accéder sans jamais basculer entre les écrans.

Le choix de ne pas avoir d’écran est en amont de l’ensemble du projet, explique Chaudhri : « Nous aimons dire que l’expérience est sans écran, transparente et sensorielle, permettant d’accéder à la puissance de l’ordinateur tout en restant présent dans l’environnement environnement, établissant un équilibre qui semblait hors de propos depuis un certain temps maintenant ».

Il subsiste encore quelques doutes d’ordre technique sur le projet. L’appareil était présenté comme parfaitement autonome, utilisable sans smartphone, mais on ne sait pas où il peut puiser toutes les informations nécessaires pour être un véritable assistant virtuel.

