OnePlus Nord N300 obtient une mise à jour stable d’Android 13

OnePlus a commencé à déployer la nouvelle mise à jour OxygenOS 13 centrée sur Android 13 pour le Nord N300. La mise à jour s’adresse au milieu de gamme abordable avec plusieurs nouvelles fonctionnalités et modifications. Lisez la suite pour en savoir plus sur la mise à jour OnePlus Nord N300 Android 13.

Le Nord N300 est un nouveau milieu de gamme fourni avec Android 12 prêt à l’emploi, il s’agit donc de la toute première mise à jour logicielle majeure pour le smartphone. OnePlus pousse le nouveau logiciel sur son appareil abordable avec CPH2389_11_C.13. Au moment de la rédaction de cet article, la société n’a pas officiellement partagé les détails de la mise à jour, mais certains utilisateurs ont reçu le nouveau logiciel.

Selon l’utilisateur de Twitter Scott Dereck, la mise à jour pèse environ 4,29 Go. Oui, cela nécessite une grande quantité de données pour le téléchargement, alors assurez-vous d’avoir suffisamment de stockage sur votre appareil. La mise à jour fera passer la version mensuelle du correctif de sécurité à mars 2023 avec un lot de nouvelles fonctionnalités.

Parlant des fonctionnalités, la société n’a pas mentionné tous les changements dans le journal des modifications, mais les sacs OxygenOS 13 comportent des éléments de conception Aquamorphic, un nouveau widget d’horloge mondiale, la possibilité de créer de grands dossiers sur l’écran d’accueil, de nouvelles commandes de lecture multimédia, de nouveaux outils de balisage pour l’édition de captures d’écran, une boîte à outils de barre latérale pour gérer les applications de fenêtre flottante, un certain nombre d’optimisations pour l’affichage Always-On, HyperBoost GPA 4.0 pour des jeux plus rapides, et plus encore.

Voici le journal des modifications officiel fourni avec la mise à jour OnePlus Nord N300 OxygenOS 13.

Mise à niveau vers le système d’exploitation Android 13

Correctif de sécurité Android mis à jour au 2023-03-05

Correction de bugs généraux

Si vous possédez un smartphone OnePlus Nord N300 et que vous souhaitez le mettre à jour vers le système d’exploitation Android 13, vous pouvez le faire facilement en accédant à Paramètres > Mise à jour logicielle > Rechercher les nouvelles mises à jour > Télécharger et installer.

Si vous êtes pressé, vous pouvez mettre à niveau votre téléphone manuellement à l’aide de l’application de mise à jour OnePlus, puis le télécharger à l’aide de la solution de mise à niveau locale. Avant la mise à niveau, assurez-vous d’effectuer une sauvegarde des données importantes. Assurez-vous également de charger votre smartphone à au moins 30 %.

Si vous avez une question, laissez-la dans la zone de commentaire ci-dessous. Aussi, partagez cet article avec vos amis.

Articles Liés:



Vous souhaitez en apprendre plus sur iOS 16 ? Voici une nouvelle vidéo sur le nouveau système d’exploitation Apple pour l’iPhone.