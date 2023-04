Les somnifères ont réduit les niveaux de protéines associées à la maladie d’Alzheimer : espoir d’un traitement

Dans une petite étude de 38 participants, il a été démontré que le suvorexant, un somnifère, réduit les niveaux de bêta-amyloïde et de tau, deux protéines associées à la maladie d’Alzheimer. Pour les scientifiques, c’est « un bon signe »

Une nouvelle étude a montré qu’un somnifère populaire – appelé suvorexant – approuvé pour le traitement de l’insomnie peut réduire les niveaux de bêta-amyloïde et de tau, deux protéines « collantes » qui s’accumulent dans le cerveau et sont fortement associées à la neurodégénérescence – la mort de neurones – qui cause la maladie d’Alzheimer, la principale forme de démence dans le monde. On ne sait pas encore quel est le rôle effectif de ces protéines dans l’apparition et l’évolution de la maladie, cependant un lien avec le sommeil est évident, étant donné que le peu et le mauvais sommeil favorisent des modifications néfastes pour le cerveau, alors que la maladie d’Alzheimer dans sa forme catalyse parfois l’insomnie. . Un véritable « cercle vicieux », comme le notent les auteurs de la nouvelle recherche, qui pourrait être interrompu grâce à l’utilisation de médicaments favorisant le sommeil, même s’il est encore trop tôt pour tirer des conclusions. Cependant, il existe un espoir pour un traitement qui pourrait prévenir le déclin cognitif et ses conséquences dramatiques, telles que la perte de mémoire et la confusion mentale qui caractérisent la démence.

Une équipe de recherche américaine dirigée par des scientifiques de la faculté de médecine de l’université a découvert que deux doses du somnifère suvorexant – déjà approuvé par la Food and Drug Administration (FDA) – sont capables de réduire les niveaux de bêta-amyloïde et de protéine tau. State qui a collaboré étroitement avec des collègues du Tracy Family SILO Center, du Center on Biological Rhythms and Sleep et de la recherche et du développement analytiques biomoléculaires de Milliporesigma. Les chercheurs, coordonnés par le professeur Brendan Lucey, professeur au Département de neurologie et directeur du Centre de médecine du sommeil de l’Université de Saint Louis, sont parvenus à leurs conclusions après avoir mené une petite étude auprès de 38 participants (âgés entre 45 et 65 ans) non touchés. par déclin cognitif. Les participants, suivis pendant deux nuits, ont été répartis en trois groupes : le premier, composé de 13 personnes, a reçu deux doses (une par nuit) de 10 milligrammes de suvorexant ; deux doses de 20 milligrammes pour 12 personnes par seconde ; le troisième, le groupe témoin, a reçu un placebo. Grâce à une ponction lombaire, les chercheurs ont pris une petite dose de liquide céphalo-rachidien toutes les deux heures pendant 36 heures, en commençant une heure avant l’administration du médicament ou du placebo.

Le professeur Lucey et ses collègues ont analysé les changements dans les niveaux de bêta-amyloïde et de protéine tau dans le liquide céphalo-rachidien – également connu sous le nom de liquide céphalo-rachidien ou LCR – présent dans le système nerveux. Les scientifiques ont observé que les participants traités avec le somnifère présentaient une réduction de 10 à 20 % de l’amyloïde et de 10 à 15 % de la protéine tau hyperphosphorylée. C’est une baisse statistiquement significative. Le suvorexant est un inhibiteur de l’orexine, une molécule liée à l’éveil. Cette réduction a été décrite comme un « bon signe », étant donné que « des niveaux plus élevés de ces protéines sont liés à une aggravation de la maladie ». Alors que l’amyloïde est restée faible, la protéine tau hyperphosphorylée a augmenté entre la première et la deuxième nuit, mais la deuxième dose l’a de nouveau diminuée.

« Il s’agit d’une petite étude de preuve de concept. Il serait prématuré pour les personnes préoccupées par le développement de la maladie d’Alzheimer d’interpréter cela comme une raison de commencer à prendre du suvorexant tous les soirs », a déclaré le professeur Lucey dans un communiqué de presse. « Nous ne savons pas encore si l’utilisation à long terme est efficace pour prévenir le déclin cognitif, et si c’est le cas, à quelle dose et pour qui. Cependant, ces résultats sont très encourageants. Ce médicament est déjà disponible et prouvé sûr, et nous avons maintenant la preuve qu’il affecte les niveaux de protéines qui sont essentiels à la conduite de la maladie d’Alzheimer », a ajouté le scientifique. Les chercheurs soulignent que si l’amyloïde peut être réduite chaque jour et que la tau hyperphosphorylée – qui est liée à la formation d’enchevêtrements dans le cerveau et à la mort des neurones – pourrait empêcher l’accumulation de ces protéines collantes dans le cerveau et la neurodégénérescence.

Cependant, comme l’expliquent les auteurs de l’étude, ce n’est certainement pas le moment de se précipiter à la pharmacie pour prendre des somnifères si vous craignez la démence ; une des raisons est également liée au fait que ces médicaments, tout en favorisant le sommeil, ne donnent pas toujours le sommeil « profond », qui serait davantage associé au travail quotidien de « nettoyage » du cerveau qui élimine les déchets et autres substances potentiellement nocives éléments. De plus, l’association entre ces protéines et la maladie d’Alzheimer n’est toujours pas claire. La meilleure chose que vous puissiez faire en ce moment est certainement d’essayer de bien dormir et pendant le nombre d’heures recommandé par l’Organisation mondiale de la santé (OMS) pour votre tranche d’âge. Les détails de la recherche « Suvorexant Acutely Decreases Tau Phosphorylation and Ab in the Human CNS » ont été publiés dans la revue scientifique spécialisée Annals in Neurology.

