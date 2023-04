Au Royaume-Uni, tous les smartphones ont sonné ensemble pendant quelques minutes

Le gouvernement britannique a testé pour la première fois une alarme d’urgence sur les smartphones de tous les citoyens. Une sirène a d’abord retenti, puis un SMS est arrivé auquel les utilisateurs devaient répondre.

À 15 heures précises le 23 avril, des millions de smartphones britanniques ont commencé à sonner en même temps. Une sorte de sirène, combinée à une série de vibrations rythmiques complétées par une notification contextuelle. Pour le Royaume-Uni, il s’agissait du premier test national du nouveau système d’alerte d’urgence, le mécanisme d’alerte que le gouvernement souhaite utiliser pour avertir les citoyens des risques les plus urgents, tels que les incendies, les inondations ou les phénomènes météorologiques extrêmes.

Le message devait atteindre tous les smartphones, quel que soit le modèle ou l’opérateur réseau. Seule une notification à l’écran : « Ceci est un test d’Emergency Alerts, un nouveau service du gouvernement britannique qui vous alertera s’il y a une urgence dans les environs qui met votre vie en danger. En cas d’urgence réelle, suivez les instructions qui apparaîtront dans l’alerte pour protéger votre vie et celle des autres. C’est un test. Vous n’avez rien à faire. »

Comment s’est passé le test du système d’alerte d’urgence ?

Comme on le voit, ce test a un excellent potentiel social. Les plateformes regorgent de vidéos dans lesquelles, au milieu de situations surpeuplées, le même son commence à se faire entendre depuis tous les smartphones. L’impact du test s’observe dans les bars, les centres commerciaux, les gares mais aussi lors d’événements sportifs comme le London City Marathon. Même un journaliste a dû interrompre sa diffusion en direct pour répondre à la notification. Net des millions de smartphones atteints, cependant, il y a eu quelques problèmes.

Le premier est sur le calendrier. Le test devait avoir lieu à 15h pour tout le monde mais certains utilisateurs ont reçu la notification quelques minutes plus tôt, d’autres quelques minutes plus tard. Cela, selon les premiers rapports publiés par le gouvernement, a été causé par une différence de vitesse dans les différents réseaux. Pas seulement. Les clients du réseau Three Mobile n’ont pas vraiment reçu la notification.

Le but des tests et les risques

Le système n’est pas conçu pour être activé à l’échelle nationale. Il est difficile d’imaginer un événement naturel qui pourrait mettre l’ensemble des 67,33 millions d’habitants du Royaume-Uni en danger de mort. En cas de danger, l’alarme ne sera activée que pour certaines zones spécifiques et diffusée par les répéteurs situés dans les zones concernées.

Le test décidé par le gouvernement, et d’une manière générale l’ensemble du système d’alerte, ont également fait l’objet de critiques. Plus précisément, le problème concerne les personnes qui vivent des situations de violence conjugale. Plusieurs journaux et associations traitant des violences conjugales ont recueilli les témoignages de personnes qui vivent dans des contextes problématiques et qui cachent un téléphone pour communiquer avec le monde extérieur. Des téléphones qu’une telle alarme pourrait révéler à n’importe qui.

