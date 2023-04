Les bébés distinguent les nombres dès l’âge de 3 mois

C’est ce qu’a découvert l’équipe de recherche dirigée par la neuroscientifique française Giulia Gennari qui a étudié la capacité à distinguer des quantités numériques au cours des premiers mois de la vie.

La capacité de distinguer des quantités numériques est déjà en nous. C’est ce que démontrent les résultats d’une nouvelle étude publiée dans la revue scientifique Current Biology par l’équipe de recherche dirigée par la neuroscientifique française Giulia Gennari, qui a montré que les enfants distinguent les nombres dès l’âge de 3 mois. L’analyse, qui a examiné les réponses neuronales des bébés, a en effet indiqué que les stimuli numériques, présentés sous forme de sons ou de dessins (4 ou 12 notes de musique, ou 4 ou 12 dessins de petits animaux), déterminent l’activation de groupes neuronaux spécifiques en fonction sur la quantité.

En particulier, explique le chercheur dans le résumé de l’étude, les résultats ont montré l’émergence, en 400 millisecondes environ, d' »une représentation numérique décodable qui sépare des séquences auditives de 4 versus 12 sons, et se généralise à des tableaux visuels de 4 versus 12 items ». « . Les observations ont amené l’équipe à croire que le cerveau des nouveau-nés contient « un code numérique » qui existe au-dessus de la connaissance, ou une capacité innée à distinguer les quantités.

« Nous avons découvert que dès l’âge de trois mois, les bébés distinguent les nombres. Ils ont un vrai sixième sens. Ils les reconnaissent de manière abstraite – rapporte le scientifique à La Repubblica -. Vous pouvez leur montrer 12 ballons ou jouer 12 notes de musique. Vous pouvez les tester pendant que vous êtes éveillé ou endormi. Le même groupe de neurones se déclenche toujours dans leur cerveau.

L’étude de cette réponse neuronale a été possible grâce à l’apport de 26 bébés de 13 semaines, amenés par leurs parents au prestigieux laboratoire Neurospin de l’Université Paris-Saclay, où travaillent deux vétérans de l’apprentissage des neurosciences : les époux Ghislaine Dehaene -Lambertz et Stanislas Dehaene. « Les expériences étaient assez longues et pour analyser l’activation des neurones, nous devions mettre un casque sur la tête des enfants pour un électroencéphalogramme avec 256 électrodes – a déclaré le chercheur -. Une solution saline humide a été enduite à l’intérieur, et surmonter les protestations des jeunes volontaires était l’un des défis de la recherche. Nous avons souvent attendu qu’ils dorment. »

Au cours des expériences, les enfants se sont donc vu présenter deux grandeurs numériques : ils pouvaient écouter 4 ou 12 notes (en dormant) ou regarder les dessins de 4 ou 12 petits animaux (en éveil), respectivement de longueurs ou de tailles différentes, pour empêcher les enfants d’associer le 4 au morceau le plus court ou au dessin le plus petit, et inversement. Au final, quelle que soit la forme de 4, le groupe de neurones activés est resté le même, idem pour 12. « Les stimuli auditifs qui ont été administrés pendant le sommeil ont ajouté un détail important à la découverte : le nombre de neurones est activé même si nous ne sommes pas conscients. » a conclu Gennari.

