Résolu le mystère de la mort de milliers d’oursins : c’est la cause du massacre

Le coupable derrière les mortalités massives dévastatrices dans les Caraïbes et le long de la côte est de la Floride est un organisme unicellulaire trouvé dans les environnements aquatiques du monde entier.

Le tueur qui a décimé la population d’oursins de plusieurs îles des Caraïbes et le long de la côte est de la Floride a un nom. Cela a été découvert par une équipe de recherche internationale dirigée par Mya Breitbart du College of Marine Science de l’Université de Floride du Sud, qui a identifié un organisme unicellulaire, appelé cilié, comme cause de l’événement dévastateur de mortalité massive qui depuis la fin de janvier 2022 a touché les oursins à longues épines (Diadema antillarum) de plusieurs îles des Caraïbes, se propageant rapidement à la plupart des Grandes Antilles, en Floride et à Curaçao. « À l’époque, nous ne savions pas si cette mortalité était causée par la pollution, le stress ou autre chose », a déclaré Ian Hewson, un expert de la maladie des étoiles de mer qui a coordonné la recherche, qui a voyagé de New York aux îles des Caraïbes pour étudier la situation.

Les oursins de récif à longues épines vivent dans des eaux tropicales chaudes et peu profondes, où ils se nourrissent d’algues qui, autrement, détruiraient les récifs coralliens. Cependant, lors de l’événement de mortalité massive, ils ont commencé à perdre leurs épines et sont morts par milliers à partir de janvier 2022. Un phénomène similaire s’est produit au début des années 1980, anéantissant 98 % de la population d’oursins à longues épines. Le coupable de cet événement reste encore un mystère, mais les investigations menées par l’équipe ont cependant permis de retracer ce qui s’est passé récemment.

Pour déterminer la cause de la mortalité massive, les chercheurs ont utilisé une série de techniques de biologie moléculaire et d’approches de pathologie vétérinaire pour examiner les oursins collectés sur 23 sites différents dans les Caraïbes qui représentaient certains des endroits touchés au moment de l’échantillonnage. Les analyses ont conduit à l’identification d’un micro-organisme cilié, membre de la classe des protozoaires qui comprend les organismes unicellulaires présents dans les milieux aquatiques du monde entier et qui ne provoquent généralement pas de maladie.

Cependant, le type identifié par les chercheurs, appelé scuticocilié, est similaire à Philaster apodigitiformi, un organisme unicellulaire qui a des antécédents d’avoir été impliqué dans d’autres événements de mortalité marine pour des espèces telles que les requins léopards.

Le cilié a été trouvé dans chaque oursin malade, ont expliqué les chercheurs dans un article publié dans Science Advance, notant également que, lors de tests d’infection menés en laboratoire, lorsque l’agent pathogène a été introduit dans des oursins sains, des animaux marins sont morts en quelques jours, ce qui confirmé le cilié comme source de la maladie.

Bien qu’il y ait encore plusieurs doutes sur ce qui a poussé le cilié à déclencher cette mortalité massive et sur la possibilité que les conditions environnementales changeantes de la région aient affecté sa croissance, l’équipe s’est dite satisfaite d’avoir trouvé la cause de l’événement. « Nous sommes heureux de partager ces informations avec tout le monde, des gestionnaires de récifs aux autres scientifiques », a ajouté le professeur Breibart. Cela nous donnera l’occasion d’enquêter plus avant et d’essayer d’arrêter la propagation du cilié. »

