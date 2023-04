Différences entre les ours du Trentin et des Abruzzes, sort de JJ4 et oursons : réponses du zoologiste Zibordi

Netcost-security.fr a contacté le zoologiste Filippo Zibordi, qui participe depuis de nombreuses années au projet Life Ursus pour la réintroduction de l’ours brun dans le Trentin. Ses réponses sur les différences avec l’ours brun marsicain qui vit dans les Abruzzes, sur le nombre d’ours dans le Trentin, sur le sort des oursons de JJ4 et sur la gestion des soi-disant « ours à problèmes ».

Un ours brun eurasien. Crédit : Charles J Sharp / wikipédia

Ces derniers jours, l’ours JJ4 qui a causé la mort de la coureuse de 26 ans Andrea Papi dans le Val di Sole (Trentin Haut-Adige) a été capturé et transféré au refuge Casteller dans la province de Trente, en attendant que son sort soit décidé. . À l’heure actuelle, la TAR de la capitale du Trentin a suspendu jusqu’au 11 mai l’ordre d’abattage signé par le président de la province autonome Maurizio Fugatti, suite à une demande déposée par la Ligue anti-vivisection (LAV). La tragédie, qui s’est déroulée sur un chemin du bois de Caldes, a considérablement enflammé le débat public sur la présence d’ours dans le Trentin Haut-Adige, réintroduit avec le projet Life Ursus – approuvé par la Province autonome et financé par l’Union européenne – grâce à le transfert de certains spécimens slovènes il y a environ 25 ans.

Les différences avec l’ours brun marsicain qui vit dans le Parc National des Abruzzes, du Latium et du Molise (PNALM), la densité des populations, le niveau d’anthropisation des deux milieux et de nombreux autres facteurs, dont la présence d’oursons JJ4 – également connus comme Gaia – séparée de leur mère après la capture. Pour clarifier les choses, nous avons interviewé le zoologiste Filippo Zibordi, qui a travaillé au parc Adamello Brenta pendant 13 ans. Le scientifique est actuellement consultant pour diverses aires protégées et organisations en France et dans l’hémisphère sud sur des questions liées à la conservation de la nature et à la communication environnementale, ainsi que coordinateur pédagogique du Master FaunaHD de l’Université d’Insubria.

Docteur Zibordi, tout d’abord nous vous demandons de bien vouloir nous expliquer quelles sont les différences entre l’ours brun qui vit dans le Trentin Haut Adige et la sous-espèce présente dans le centre de de France, l’ours brun marsicain

Ce sont deux sous-espèces différentes, en ce sens qu’elles appartiennent toutes deux à l’espèce scientifiquement définie comme Ursus arctos. L’ours qui vit dans le Trentin – et aussi dans de nombreuses autres régions d’Europe – est l’Ursus arctos arctos, c’est-à-dire l’ours brun eurasien, tandis qu’en France centrale, il existe une sous-espèce endémique – c’est-à-dire qui ne vit que là-bas – qui est précisément appelé Ursus arctos marsicanus. La différence qui a conduit à la discrimination de la sous-espèce marsicanus est liée à une structure particulière du crâne, donc quelque chose de difficilement perceptible à l’œil nu. Les ours marsicains ont tendance à être légèrement plus petits, d’ailleurs très récemment, grâce à l’analyse du pool génétique – c’est-à-dire de tout l’ADN des ours échantillonnés dans les Abruzzes – par rapport à celui de l’ours brun européen, il a été trouvé qui a une agression mineure qui est en quelque sorte codée au niveau génétique. Une sous-espèce se distingue des autres lorsqu’il y a isolement géographique, lorsqu’elle n’interagit plus avec le reste de la population principale. Cela conduit évidemment à des mutations aléatoires sur lesquelles agit la sélection naturelle. Dans ce cas, évidemment, la séparation géographique a conduit à une sélection moins agressive.

Cette agressivité moindre est-elle quantifiable d’une manière ou d’une autre ? Par exemple d’un point de vue comportemental. Hormis une agression récente et encore non confirmée, il ne semble pas y avoir eu d’incident impliquant des ours dans le parc national des Abruzzes, du Latium et du Molise.

Non, malheureusement nous ne savons pas comment cela se manifeste, si l’ours attaque et dans quelles situations, ni combien d’incidents mineurs il y a. Cependant, je tiens toujours à souligner que les deux situations dans les Abruzzes et dans les Alpes sont différentes. Tout d’abord, précisément parce que nous avons un ours différent, mais surtout parce que dans les Abruzzes, il y a moins d’ours, répartis sur une plus grande surface. Il y en a 50 dans les Abruzzes et environ 120 dans le Trentin. Plus encore, je tiens à souligner qu’il existe une différence socioculturelle.

Explique nous

Les Abruzzes ne sont pas les Trentins, pas plus qu’ils ne sont les Siciliens. La manière de gérer les choses ou la manière de percevoir et d’accepter les choses sont différentes. La densité de la population humaine dans les Abruzzes est inférieure à celle du Trentin. Ensuite, dans les Abruzzes, le tourisme et la fréquentation de la montagne sont très différents de ceux qui se produisent dans le Trentin. Je vis là où il y a des ours, dans les Dolomites de Brenta. Ces zones avaient déjà un très fort potentiel touristique avant l’arrivée de l’ours. Madonna de Campiglio, Pinzolo, Andalo. Ce sont des lieux qui ont un tourisme résolument établi, en tant que VIP. En réalité, ici la réintroduction n’a pas eu de sens touristique. Je ne pense pas qu’il ait déplacé les arrivées de touristes d’une virgule ou en tout cas de quelques décimales. A l’inverse, dans les Abruzzes, évidemment, il y a toujours eu de la place pour un certain type de tourisme, pour l’attrait lié à la nature. Vous allez au parc des Abruzzes non seulement pour voir l’ours, mais peut-être aussi pour quitter Nice et vous abandonner à la nature. C’est dire qu’il s’agit en fait de deux contextes différents. Ainsi, au-delà de l’agressivité, des distinctions doivent être faites lorsque les deux modèles des Abruzzes et du Trentin sont comparés.

Alors disons qu’à la base entre les deux ours il y a cette différence génétique d’agressivité mise en évidence par les études, mais alors dans tous les cas c’est notre approche et le niveau d’anthropisation qui déterminent les conséquences

Oui, je veux dire, par exemple, ici il fallait avoir un protocole qui prévoit la collecte des ours nuisibles, des ours dangereux. Il n’y en a jamais eu dans les Abruzzes et c’est lié aux différences que j’ai soulignées, outre le fait que les ours marsicains ne vivent que dans le centre de de France, ils sont « uniques » et donc il est légitime d’avoir une approche différente. Une autre chose que j’aime souligner, au-delà des condoléances pour la pauvre victime de Val di Sole et pour les sept autres attentats qui ont eu lieu au cours des huit dernières années, nous parlons de huit attentats – dont un mortel – en 23 ans. Ou même huit attentats au cours des 150 dernières années, dans le Trentin.

Il semble que dans le Trentin, la population n’ait pas été suffisamment informée pour aborder correctement la coexistence avec les ours

Ici un autre grand conteneur s’ouvre. En ce sens qu’il restait certainement beaucoup à faire

initiatives d’information de la population. Hier, un journaliste suisse m’a interviewé et m’a dit: « Mais le Parc et la Province sont allés dans toutes les écoles du Trentin pour nous dire comment se comporter, n’est-ce pas? » Entre-temps, j’ai répondu que je pensais que nous étions en France et donc l’approche était « à l’française », car nous ne sommes pas en Suisse. Beaucoup a été fait, très efficacement, dans la phase initiale du projet de réintroduction, puis les moyens ont été réduits et on a même préféré arrêter de communiquer. Mais justement, disons que l’information est une chose. C’est tout à fait juste, il fallait le faire et cela peut minimiser les risques. Cependant, l’autre chose qui minimise considérablement les risques de rencontres et d’attaques est d’agir au niveau de la gestion. Et cela a été écrit depuis 1997, c’est-à-dire avant d’amener les ours dans le Trentin.

Il avait été écrit qu’un grand travail de dissuasion devait être fait sur les ours qui, pour une raison quelconque, sont devenus plus confiants. Par exemple, les effrayer avec des chiens – par des équipes d’urgence, pas des citoyens individuels ; leur tirer dessus avec des balles en caoutchouc pour les éloigner des villes ; et en dernier recours, éliminer les animaux à problèmes. Les deux axes sur lesquels il fallait beaucoup plus agir étaient, comme vous l’avez dit à juste titre, celui de la communication – c’est-à-dire agir sur la population humaine – et agir sur les ours. Parce que c’est quelque chose que nous n’avons pas inventé ; il suffit de regarder ce que font les autres pays qui vivent avec des ours, comme la Slovénie, la Croatie, etc.

En Slovénie, où il y a beaucoup plus d’ours, environ un millier, ils éduquent la population dès l’enfance à s’approcher du bon chemin en cas de rencontre

Oui, mais dès qu’il y a un problème d’ours, ils le posent. D’une part, ils suppriment les ours problématiques, ce qui, à mon test, devrait être fait aujourd’hui et devrait être fait avec plus de courage dans le Trentin, d’autre part, la Slovénie, qui compte 1 100 ours (un ordre de grandeur de plus que dans le Trentin), a accepté avec l’Union européenne la nécessité de dédensifier pour maintenir le pacte social avec la population. À mon test, cela ne devrait pas non plus être tabou ici, mais nous n’en sommes pas encore là. Nous, techniciens, regardons la Slovénie avec déférence ; les ours ne les ont jamais fait disparaître et les ont très bien gérés pendant cent ans. Ils ont atteint 1 100 et ont donc maintenant « négocié » avec l’Union européenne pour réduire leur nombre. Cependant, ce n’est pas une actualité, ce n’est pas la chose à faire dans le Trentin. Il suffirait d’enlever le problème des ours avec décision et courage, comme écrit dans les protocoles.

Donc, la centaine d’ours qui existent n’est pas trop, comme quelqu’un le fait souvent remarquer

D’un point de vue environnemental, certainement pas. Au sens où les populations animales se régulent en fonction de la capacité de charge du milieu. Cela indique en termes simples que lorsqu’ils deviennent trop nombreux, ils s’éloignent de la zone de naissance. C’est ce qui se passe. Dans les quinze années analysées, 51 ours mâles ont émergé : un en Bavière, deux en Suisse, trois en Slovénie, un se trouve encore dans le Val d’Ossola, trois ou quatre se trouvent en Lombardie. C’est donc aussi une fake news de dire qu’ils sont tous là. Il est clair que les femelles sont encore très territoriales. Certes, le Trentin occidental reste la zone de plus grande fréquentation et densité.

Enlèveriez-vous donc ce qui est défini comme « ours à problèmes » dans PACOBACE ?

Oui, exactement

Quant à l’ourse JJ4 récemment emprisonnée, il y a des questions sur les oursons dont elle a été séparée. Oui, ils sont sevrés, mais selon certains éthologues ils pourraient avoir des problèmes. Par exemple, leur mère aurait pu leur apprendre où se trouvent les arbres fruitiers et autres sources de revenus.

Il y a deux choses à dire. Ces trois chiots sont nés en janvier – février 2022 dans la tanière, comme il est normal. Ils ont passé toute l’année 2022 avec leur mère, car les soins parentaux des ours sont particulièrement longs. Sortis d’hibernation en mars 2023 (plus ou moins) ils étaient encore en compagnie de leur mère. Or, d’après l’éthologie, d’après ce que l’on sait des ours, ils auraient tout de même abandonné leur mère entre avril 2023 – c’est-à-dire entre aujourd’hui – et novembre 2023. Il est peu probable que les jeunes, car à ce stade il ne faut plus les appeler petits, seraient restés avec la mère également à l’hiver 2023 – 2024. Leurs chances de survie sont donc élevées. Ils mangent déjà seuls. Ils ont cessé d’allaiter jusqu’en mai 2022, ils sont donc en théorie capables de survivre. Les chances sont élevées. Alors clairement ce qu’il a dit est intéressant. Il est clair que ces soins parentaux prolongés sont utilisés pour transmettre des informations sur la façon de faire face de la mère à ses enfants. Il est donc clair que ces petits ont pu apprendre de leur mère des attitudes qui pourraient devenir problématiques pour nous. À mon test, ils devraient être des observateurs spéciaux.

C’est-à-dire?

C’est un bon exemple de la raison pour laquelle la direction devrait maintenant être sur le terrain. Les experts devraient exiger avec force que les ours ne soient pas oubliés jusqu’au prochain événement, mais que la surveillance soit intensifiée, par exemple. Par exemple, ces chiots ne pourraient pas être équipés d’un collier radio, car ils grandissent et se seraient donc étouffés. Mais il y a des émetteurs qui sont comme des boucles d’oreilles, pour se comprendre. Nous les avons également utilisés dans la première phase de la Vie Ursus. Ce sont de véritables boucles d’oreilles clip avec une petite antenne, qui ont clairement des piles qui transmettent beaucoup moins et à une distance beaucoup plus courte que les colliers émetteurs, qui atteignent aussi 4 – 10 kilomètres à vol d’oiseau. Cela pourrait être une solution de gestion.

A mon test, il faut demander aux techniciens ce qu’il faut faire, car effectivement ces trois ours doivent aussi être observés de façon particulière. Attention, il ne faut pas créer d’alarmisme. Mais peut-être saura-t-il que JJ4 est la fille de Jurka et Joze. Jurka est un ours à problèmes qui a été capturé et condamné à la captivité permanente si je me souviens bien en 2007. Donc, d’une manière ou d’une autre, JJ4 avait déjà appris de sa mère des habitudes incompatibles avec nous.

Cependant, il ne peut être exclu que ce soit précisément la présence des chiots ou peut-être d’être pris par surprise par ce coureur qui a déclenché la réaction agressive

Oui, la réaction était probablement clairement liée à la surprise, au silence. Mais malheureusement pour ce qui a été décidé dans les lignes directrices et donc dans PACOBACE, il y a des attitudes qui, pourtant justifiables avec l’éthologie de l’ours, ne sont pas compatibles avec le pacte social de ceux qui vivent, moi y compris, dans ces zones. Autrement dit, une ourse, même face à une action surprise, a de nombreuses possibilités. En règle générale, nous disons trois : il peut courir, rester immobile ou attaquer. On ne peut pas concéder l’attaque, l’attaque multiple. Parce que la sécurité publique passe avant tout. Ramasser, enlever un ours comme JJ4 l’empêche non seulement d’agir avec une autre attaque, ce qui, je le répète, est éthologiquement compatible mais met en danger la sécurité publique, mais a aussi une importance pour sauver les 119 autres ours. Nous en supprimons un afin de montrer à la population humaine que la gestion est là et que la situation est sous contrôle.

A mon test, laisser JJ4 dans les bois serait un prélude à des gens qui vont se faire justice eux-mêmes : « S’ils la laissent là, j’abattrai les autres ». C’est quelque chose que je n’exclus pas. Ici la polarisation est très forte. Peut-être y a-t-il ceux qui crient « sauvons JJ4 » de loin, de Milan, de Nice, alors que ceux qui vivent ici ont interprété cette situation de manière très émotionnelle, sans voir les chiffres, les statistiques. Il y en a qui disent « wow, maintenant je ne vais plus dans les bois parce que je risque de mourir ».

Seriez-vous favorable au transfert de JJ4 vers le refuge outre-mer proposé par le VBL ?

La première chose qu’il faut dire clairement, à mon test, c’est qu’il ne peut pas être rejeté dans la nature. Parce que cela peut être un danger pour la sécurité. Donc non à la sortie dans le Trentin. Et clairement celui qui dit de le sortir dans une zone d’Europe où ça ne peut embêter personne parle de science-fiction. Parce qu’aucun pays n’accepterait de prendre un ours qui vient de tuer une personne en France. Si je dois répondre avec cynisme, en tant que zoologiste et chercheur, je dis entre guillemets que je me fiche de ce qui arrive à JJ4, car ce qui m’importe c’est la population. Je ne m’intéresse pas à l’individu seul, toujours entre guillemets, car je veux sauvegarder la population d’ours. Donc cet ours, comme prévu par PACOBACE, a été pris et ne sera plus une nuisance.

En tant que zoologiste hors population, si je pense plutôt à l’ours individuel, je laisse à la sensibilité de chacun de nous si le bien-être d’un ours est mieux protégé en le tirant ou en le mettant en prison jusqu’à l’âge de 40 ans. . Parce qu’un ours a de toute façon l’habitude d’errer chaque jour des dizaines de kilomètres dans les bois toujours à la recherche de nourriture – parce que les ours ont toujours faim, ils doivent ingérer jusqu’à 7 000 – 10 000 calories par jour – donc proie des odeurs, proie des la tentative de s’accoupler avec d’autres animaux pendant la saison de reproduction. Peu importe la taille de la clôture dans laquelle vous la placez, cela indique castrer tous ses instincts. Trivialement, le simple fait de lui donner à manger – il n’y aura jamais d’enclos aussi grand que l’habitat de l’ours – lui enlève sa raison de vivre.

Ce n’est pas que je sois contre sa mise en captivité. Je dis que, dans un sens large, si on regarde les pays que j’ai mentionnés tout à l’heure, la Croatie, la Slovénie, ils n’ont pas ces problèmes. Ils éliminent les ours à problèmes, ne serait-ce que pour une question de nombre. Ils ont quelques ours à problèmes par an et tous les ours vivent entre 30 et 40 ans. Imaginez avoir deux ours chaque année pour lesquels il faut trouver un immense enclos et dépenser des dizaines de milliers d’euros derrière. Ici, je pense que cet argent pourrait être dépensé pour la conservation de la nature, pour la protection de la biodiversité, et non pour l’ours individuel. Mais si le LAV a une place pour mettre JJ4, je ne suis pas contre.

