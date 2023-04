La vérité arrive pour OpenAI, Elon Musk prévoit de publier TruthGPT pour concurrencer ChatGPT

Elon Musk a récemment révélé son intention de créer sa propre société d’intelligence artificielle (IA). Selon le PDG de Twitter, il vise à introduire une « troisième option » qui peut concurrencer les géants de la technologie tels que OpenAI et Google. Cette décision reflète les efforts de Musk pour diversifier ses entreprises d’IA et acquérir une position de premier plan sur le marché.

Elon Musk a dévoilé son plan pour le concurrent de ChatGPT

Lors d’une interview avec Fox News, Elon Musk a dévoilé son projet de lancer une nouvelle entreprise d’IA. Le PDG de Tesla entend le nommer « TruthGPT ». L’objectif principal de cette entreprise serait de créer un système d’IA conçu pour rechercher la vérité et acquérir une meilleure compréhension de l’univers. Musk a par ailleurs déclaré que l’objectif de l’entreprise est de développer une IA qui fait plus de bien que de mal.

Elon Musk a admis qu’il faisait face à un désavantage majeur. C’est parce qu’il commence tard par rapport à ses concurrents. Le sérieux et l’avancement de ses plans d’IA restent flous à ce stade, comme c’est souvent le cas avec de telles annonces. Cependant, il y a eu de plus en plus de spéculations sur les ambitions de Musk en matière d’IA. En particulier après avoir déposé des documents pour une nouvelle entreprise appelée X.AI Corp. De plus, il est rapporté qu’il a acheté des milliers de GPU. Il a également engagé des chercheurs de DeepMind pour un projet Twitter AI inconnu. Il n’est cependant pas certain que ces deux initiatives soient liées. Musk a la réputation de déplacer des employés dans ses différentes entreprises. Il reste donc à voir si ce sera également le cas pour ses entreprises d’IA.

Elon Musk ne fait pas confiance à ChatGPT

La motivation d’Elon Musk pour lancer sa propre entreprise d’IA est assez claire. C’est parce qu’il s’inquiète des risques et dangers potentiels de l’IA pour l’humanité. Il convient de noter qu’il était l’un des premiers partisans d’OpenAI, qu’il a aidé à établir en 2015. Cependant, il a pris ses distances avec l’organisation après un désaccord signalé avec Sam Altman au sujet de sa direction. Récemment, il a critiqué OpenAI pour avoir créé une entité à but lucratif et collaboré avec Microsoft.

Elon Musk a également fait allusion à une nouvelle fonctionnalité pour Twitter. Cette fonctionnalité pourrait permettre aux utilisateurs de chiffrer leurs messages directs. L’impact des projets d’intelligence artificielle de Musk sur Twitter n’est pas clair. Mais il a déjà exprimé son intérêt pour les applications de messagerie cryptées. Par conséquent, il pense que Twitter devrait proposer un cryptage de type Signal. Selon Musk, la fonctionnalité devrait être disponible d’ici la fin du mois prochain.

La messagerie directe cryptée est une fonctionnalité supposée de Twitter depuis des années. Et les commentaires de Musk ont ​​suscité un regain d’intérêt pour cette possibilité. La fonctionnalité proposée offrirait aux utilisateurs une couche supplémentaire de confidentialité et de sécurité lors de l’utilisation de Twitter. Ceci est particulièrement pour les conversations sensibles. Si elle est mise en œuvre avec succès, elle pourrait également aider à attirer davantage d’utilisateurs soucieux de la confidentialité sur la plate-forme. Avec l’importance croissante de la confidentialité des données et de la cybersécurité. Il est probable qu’un tel public recevra un tel long métrage à bras ouverts. Cela pourrait également aider Twitter à se différencier de ses concurrents dans l’espace des médias sociaux.

