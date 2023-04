Samsung Galaxy Watch 6 Pro ramènera une fonctionnalité bien-aimée

La lunette tournante physique était certainement l’une des caractéristiques les plus intéressantes de la série Samsung Galaxy Watch. Cependant, la société décidé pour abandonner ce matériel dans la série Samsung Galaxy Watch5. Apparemment, cette décision a été au grand dam des consommateurs. Selon le pronostiqueur Ice Universe, Samsung ramènera cette fonctionnalité bien-aimée avec la prochaine Galaxy Watch6 Pro. Samsung avait-il changé d’avis ? Apparemment, oui.

La Galaxy Watch6 Pro ramènera la lunette tournante

La façon de Samsung de retirer la lunette tournante était d’en créer une virtuelle. Les Galaxy Watch5 et 5 Pro ont une fonctionnalité virtuelle, qui est essentiellement un geste qui fonctionne sur le bord de l’écran. En fait, cela était également disponible dans la Galaxy Watch4 alors que Samsung commençait à sceller le sort de la lunette tournante dans cette gamme. Le bouton physique était toujours vivant dans la Galaxy Watch4 Classic, mais avec la cinquième génération, il a été complètement supprimé. Maintenant, une nouvelle fuite indique qu’elle arrive avec la Galaxy Watch 6 Pro.

Le leakster déclare que la Galaxy Watch6 Pro emballera une « lunette plutôt étroite », avec un écran plus grand ou un corps plus petit. La raison du retour de la lunette tournante n’a pas été précisée. Peut-être s’agit-il simplement d’un changement d’avis de Samsung, ou le nouveau design permettra à l’entreprise de s’adapter au mécanisme physique. Quoi qu’il en soit, c’est bizarre quand les marques suppriment des fonctionnalités pour les ramener plus tard car il s’agissait de toutes nouvelles choses. Le fait qu’il soit disponible sur le Pro indique que Samsung l’aura probablement comme l’un des attraits de la variante supérieure.

Ce n’est pas la première fois que nous entendons des rumeurs sur la lunette tournante physique. Les rumeurs indiquent également que la Galaxy Watch6 obtiendra une augmentation de sa capacité de batterie. La Galaxy Watch6 Pro apportera également une capacité supérieure malgré sa taille plus petite.

On dit également que la montre apportera un nouveau chipset Exynos qui la rendra beaucoup plus puissante.

Actualité mobile de notre partenaire de la semaine