Ce que nous savons du drone hypersonique chinois WZ-8 : les États-Unis affirment qu’il pourrait être utilisé contre Taïwan

Selon des données divulguées par le Pentagone, la Chine a déployé une unité de drones WZ-8 sur la base de Liu’an, potentiellement utilisable contre Taïwan. Que savons-nous de ces avions, les premiers avions militaires hypersoniques opérationnalisés au monde.

Le drone chinois Avic WZ-8. Crédit : Infinity 0 / Wikipédia

Les documents secrets volés au Pentagone et rendus publics par les enquêtes journalistiques contiennent des informations importantes non seulement par rapport à la guerre en Ukraine, mais aussi sur l’autre front « chaud » de la géopolitique, celui qui oppose la Chine aux États-Unis sur le Question de Taïwan. Plus précisément, comme le rapporte militarywatchmagazine.com, des fichiers de renseignement / images satellites ont révélé que l’Armée populaire de libération (APL) chinoise avait « presque certainement » rendu opérationnel le premier avion militaire hypersonique au monde », à savoir le drone Avic WZ-8. Une unité de ces avions de reconnaissance modernes serait déployée à la base aérienne de Liu’an, non loin de la ville de Lu’an dans la province d’Anhui. La base est gérée par l’Eastern Theatre Command, l’un des cinq commandements centraux de la grande armée chinoise, précisément celui impliqué dans les opérations en mer de Chine méridionale. En d’autres termes, ces drones pourraient être utilisés par Pékin pour pénétrer dans l’espace aérien de Taïwan et de la Corée du Sud afin de recueillir des informations. Voici ce que nous savons de ces avions très avancés.

Qu’est-ce qu’un drone hypersonique WZ-8

Dévoilé pour la première fois le 1er octobre 2019 lors du défilé militaire du 70e anniversaire de la Chine à Pékin et présenté plus tard au salon aéronautique de ZhuHai 2021, le WZ-8 est un drone supersonique-hypersonique fabriqué par l’Aviation Industry Corporation of China (AVIC), une énorme entreprise. avec 500 000 employés liés aux opérations de défense et d’aérospatiale du Dragon. C’est le deuxième plus grand entrepreneur de défense au monde, avec des revenus avoisinant les 80 milliards de dollars en 2022. Il n’est donc pas étonnant qu’elle soit impliquée dans la conception et le développement de ce qui est effectivement le premier avion militaire hypersonique opérationnel au monde. L’aéronef, comme indiqué, est un drone, plus techniquement un UAV (acronyme de véhicule aérien sans pilote), ou un véhicule aérien sans pilote, également connu sous le nom d’APR en italien, aéronef télépiloté.

L’aspect extrêmement futuriste rappelle en partie celui d’un vieux drone de reconnaissance américain (le Lockheed D-21) qui a effectué son premier vol en 1964, mais naturellement doté de fonctionnalités beaucoup plus avancées. Il a une livrée noire furtive et une forme en pointe de flèche, avec un museau très pointu et l’absence de queue. Aux sommets latéraux se trouvent deux ailerons obliques pour la stabilité/navigation. L’aérodynamisme poussé à l’extrême est lié au fait que le véhicule peut atteindre des vitesses comprises entre 7 400 et 8 600 kilomètres à l’heure, entre MACH 6 et MACH 7, comme le rapporte l’agence de presse chinoise Xinhua News. Cela indique qu’elle peut dépasser six fois la vitesse du son, qui dans l’air à une température de 20°C est d’environ 340 mètres par seconde, soit un peu plus de 1 200 kilomètres par heure (MACH 1). Tous les avions – ou missiles – capables de dépasser MACH 5 sont définis comme hypersoniques, tandis que ceux volant entre MACH 1 et MACH 5 sont supersoniques. équipé de deux moteurs de fusée YF50. Il peut opérer à une altitude de 50 kilomètres, dans une bande « approximativement spatiale » de l’atmosphère.

Comment fonctionne le drone chinois et à quoi il sert WZ-8

Comme précisé, le drone AVIC WZ-8 est un avion de reconnaissance militaire, c’est-à-dire conçu pour collecter des informations de renseignement, avant une attaque ou après une attaque sur le champ de bataille, esquivant grâce à une vitesse hypersonique – et volant à des altitudes quasi spatiales – des missiles de défense aérienne systèmes. Il peut collecter des images haute résolution grâce à de puissantes caméras, il est également équipé de capteurs radar à synthèse d’ouverture (SAR) et d’imagerie électro-optique pour capter les données du rayonnement électromagnétique. En pratique, c’est une épine dans le pied considérable pour la défense de tout espace aérien, étant pratiquement «invisible».

L’une des caractéristiques particulières du drone WZ-8 réside dans le fait qu’il ne peut pas décoller de manière autonome, mais a besoin d’un avion pour le transporter et le larguer dans les airs, exactement comme cela se produit avec les missiles. Des bombardiers Xi’an H-6M, les « vaisseaux-mères » capables de charger ces avions, sont déployés à la base aérienne de Liu’an. Une fois largué, le drone allume ses moteurs-fusées et est contrôlé à distance pour faire ses propres incursions dans l’espace aérien ennemi. Bien qu’il ne puisse pas décoller, le WZ-8 est équipé d’un train d’atterrissage ; cela indique qu’il peut être récupéré sur une piste d’atterrissage et réutilisé. Son autonomie n’est pas connue, mais il serait suffisant pour survoler Taïwan et la Corée du Sud.

