La nouvelle configuration de Snapdragon 8 Gen 3 est encore plus puissante – Apple A17 est en danger !

Chaque jour, nous nous rapprochons de plus en plus du lancement du Snapdragon 8 Gen 3. Et comme le chipset devrait être lancé cette année, il n’est pas surprenant de voir certaines de ses informations de base fuir. Après tout, rien ne reste caché trop longtemps dans l’industrie mobile.

Néanmoins, les informations nouvellement divulguées se poursuivent le long de la dernière rumeur de configuration. Selon des informations précédentes, le Snapdragon 8 Gen 3 devait sortir dans une configuration de processeur « 1 + 5 + 2 ». Mais les dernières infos affirment que Qualcomm travaille sur une autre version, qui peut potentiellement offrir plus de performances.

Détails initiaux sur le Snapdragon 8 Gen 3

Tout récemment, Revengus, un pronostiqueur de Twitter, a partagé quelques détails sur la vitesse d’horloge du Snapdragon 8 Gen 3. Selon cela, le super noyau Cortex X4 du chipset comportera un Fréquence de fonctionnement de 3,40 GHz. Le pronostiqueur a également partagé que le GPU du SoC fonctionnera à 900 MHz.

Ici, une rumeur distincte du passé suggérait que la fréquence du Cortex X4 dans le Snapdragon 8 Gen 3 fonctionnerait à 3,70 GHz. Mais la rumeur a mentionné que les spécifications pourraient concerner le prochain chipset Snapdragon pour Galaxy, qui pourrait faire passer les téléphones Galaxy S24 au niveau supérieur.

Détails de la nouvelle configuration

Selon vengeance, le Snapdragon 8 Gen 3 est actuellement testé dans deux configurations différentes. L’un est la configuration ‘1 + 5 + 2’ précédemment annoncée, tandis que l’autre est la configuration ‘2 + 4 + 2’. En d’autres termes, la nouvelle configuration selon la rumeur a deux cœurs Coretx X4, qui feront apparemment leurs débuts avec une vitesse d’horloge de 3,4 GHz dans la version de base du chipset.

Cela dit, la nouvelle configuration réduit également les cœurs Cortex A720. Avec cela, cela indique que le Snapdragon 8 Gen 3 tire pour apporter autant de performances que possible. Et ce ne serait pas la première fois qu’un chipset essaierait de tirer parti de plusieurs cœurs de performance.

Google a conservé la même pratique pour le Tensor G2 trouvé dans la série Pixel 7 et sera également à l’intérieur de la tablette Google Pixel. Ce chipset comportait deux unités Cortex X1 au lieu d’une. Mais Qualcomm publiera-t-il deux variantes différentes de Snapdragon 8 Gen 3 ?

Pas vraiment! Qualcomm finalisera probablement une version après avoir effectué des tests approfondis sur les deux configurations. Mais il y a de fortes chances que Qualcomm choisisse la deuxième configuration au lieu de la première. Bien sûr, cela dépendra si cette version de la 8 Gen 3 offre le plus de performances pour le moins d’énergie consommée.

Gestion des thermiques de Snapdragon 8 Gen 3

En supposant que Qualcomm s’en tiendra à deux cœurs Cortex X4 pour la 8 Gen 3, comment Qualcomm gérera-t-il les thermiques ? Eh bien, vous ne pouvez pas oublier que le nouveau chipset avec le bâton avec le processus 4 nm de TSMC. C’est le même qui a produit Snapdragon 8 Gen 2.

Ainsi, tout ce que Qualcomm peut faire est de modifier la conception du chipset. Après tout, il n’a pas le luxe de la technologie 3 nm que possède Apple. Mais encore une fois, le Snapdragon 8 Gen 2 est un chipset très efficace. Par conséquent, il serait prudent de dire que le processus 4 nm de TSMC ne décevra pas.

Vous vous demandez quelle configuration Samsung pourrait utiliser pour ses téléphones phares l’année prochaine ? Toutes les versions de Snapdragon qui battent l’Apple A17 Bionic ou qui se rapprochent même de ses performances auront une étiquette « Snapdragon pour Galaxy ». Mais encore une fois, Samsung prévoit d’utiliser Exynos 2400 pour sa gamme S24. Donc, nous devrons attendre et voir.

