Qu’est-ce que le bisphénol A et pourquoi l’Autorité européenne de sécurité des aliments parle de risques pour la santé

Le produit chimique, qui est largement utilisé dans la production de plastiques de qualité alimentaire, peut avoir des effets nocifs sur le système immunitaire.

L’exposition au bisphénol A (BFA) via les aliments est un danger pour la santé des consommateurs de tous les groupes d’âge. C’est ce qu’a déclaré l’Autorité européenne de sécurité des aliments (ESFA), l’agence de l’Union européenne qui fournit des test scientifiques sur les risques liés à la chaîne alimentaire, dont les experts viennent de conclure une évaluation approfondie sur la sécurité du BPA, identifiant des substances potentiellement nocives pour le système immunitaire. système. Mais qu’est-ce que le bisphénol A ? Et est-ce exactement ce produit chimique trouvé?

Alerte au bisphénol A, qu’est-ce que c’est et où se trouve-t-il ?

Le bisphénol A (BFA) est un produit chimique largement utilisé dans la fabrication de plastiques en polycarbonate, un type de plastique transparent et rigide utilisé pour fabriquer des récipients de stockage des aliments et des bouteilles de boissons réutilisables. D’autres utilisations, dans le domaine non alimentaire, vont du papier thermique pour les reçus aux résines époxy utilisées dans la construction, en via la production de revêtements métalliques de protection (par exemple pour les boîtes et les pots).

Le bisphénol A est considéré comme un perturbateur endocrinien, c’est-à-dire une substance qui altère le fonctionnement hormonal normal du système endocrinien, déjà suspecté par le passé d’être nocif pour la santé et fait l’objet de plusieurs études qui ont suggéré une relation entre l’exposition au BPA et l’apparition d’effets indésirables, comme le cancer, l’infertilité, le diabète et l’obésité.

La nouvelle analyse ESFA sur les risques du bisphénol A

Des substances chimiques telles que le bisphénol A peuvent être libérées des emballages dans les aliments et les boissons qu’ils contiennent, avec des effets qui, précise la nouvelle évaluation de l’ESFA, sont « un problème pour la santé des consommateurs européens de tous les groupes d’âge ». En particulier, la nouvelle analyse fait suite à la première évaluation complète de l’ESFA des risques associés à l’exposition au BFA datée de 2006, clarifiant d’importantes incertitudes quant à la toxicité de cette substance. « Pour cette réévaluation, nous avons examiné un grand nombre de publications scientifiques, dont plus de 800 nouvelles études publiées depuis janvier 2013 », a déclaré le Dr Claude Lambré, président du groupe scientifique de l’EFSA sur les matériaux en contact avec les aliments, les enzymes et les aides technologiques. Dans des études, nous avons constaté une augmentation du pourcentage d’un type de globule blanc, appelé T auxiliaire, dans la rate. Ils jouent un rôle clé dans nos mécanismes immunitaires cellulaires et une telle augmentation pourrait conduire au développement d’inflammations pulmonaires allergiques et de maladies auto-immunes.

Le groupe scientifique a également examiné d’autres effets potentiellement nocifs sur les systèmes reproducteur, développemental et métabolique, qui ont été identifiés dans l’évaluation des risques. « Pour analyser le grand nombre d’études publiées depuis 2013, pierre angulaire de notre précédente évaluation en 2015, nous avons appliqué une méthode systématique et une approche transparente », a ajouté le Dr Henk Van Loveren, président du groupe de travail de l’EFSA sur la réévaluation du BPA. – . Nous avons élaboré à l’avance un protocole pour la sélection et l’évaluation de toutes les preuves avec la contribution des parties prenantes concernées et des autorités des États membres. »

Par rapport à sa précédente évaluation en 2015, le groupe scientifique de l’EFSA a considérablement abaissé la dose journalière tolérable (DJT) de BPA, la quantité qui peut être ingérée quotidiennement au cours d’une vie sans poser de risque appréciable pour la santé, établissant une DJT de 0,2 nanogrammes (0,2 milliardième de un gramme) par kilogramme de poids corporel par jour contre les 4 microgrammes (4 millionièmes de gramme) par kilogramme de poids corporel par jour fixés comme seuil temporaire de DJT en 2015 Cela indique que la nouvelle dose journalière tolérable est environ 20 000 fois inférieure à le précédent.

Exposition au bisphénol A

En comparant la nouvelle dose journalière tolérable avec les estimations d’exposition alimentaire au BPA, les experts de l’ESFA ont conclu que « les consommateurs moyennement et fortement exposés au BPA dans toutes les tranches d’âge dépassaient la nouvelle DJT, indiquant des problèmes de santé – précise l’Agence dans une note -. Bien que notre groupe scientifique ait utilisé les estimations d’exposition de son évaluation en 2015, nous reconnaissons que les restrictions introduites par les régulateurs de l’UE après 2015 sur certaines utilisations de la substance peuvent avoir réduit l’apport alimentaire. Cela indique que notre scénario est conservateur. »

Depuis 2017, le bisphénol A est classé dans l’UE comme candidat à la substitution, et depuis 2018, son utilisation est interdite dans les biberons et autres contenants alimentaires pour les enfants de moins de trois ans. Les prochaines étapes pour les décideurs de l’UE, c’est-à-dire la Commission européenne et les représentants des États membres, seront la définition « des limites de la quantité d’une substance chimique pouvant migrer des emballages alimentaires vers les aliments », conclut l’Agence. – . L’test scientifique de l’EFSA sur le BPA informera les législateurs de l’UE sur les mesures réglementaires appropriées qu’ils doivent prendre pour protéger les consommateurs. »

