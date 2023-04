Les employés de la technologie disent qu’ils étaient payés pour ne rien faire de la journée

Qu’est-ce qui vient de se passer? De nombreux anciens employés de grandes entreprises technologiques admettent qu’ils avaient très peu à faire dans leur travail, malgré des salaires élevés. Madelyn Machado, 33 ans, est l’un de ces anciens travailleurs de la technologie sous-employés et surpayés, qui a quitté Microsoft pour rejoindre la société mère de Facebook, Meta, en tant que recruteur à l’automne 2021.

Dans une vidéo virale TikTok, Machado a affirmé qu’elle avait été embauchée pour un salaire annuel de 190 000 $, mais qu’elle n’avait pratiquement rien à faire pendant son passage dans l’entreprise. « Je pense que beaucoup de ces entreprises voulaient qu’il y ait du travail, mais il n’y en avait pas assez », a-t-elle déclaré. S’adressant au Wall Street Journal, Machado a déclaré que la plupart des jours, son travail consistait à assister à des réunions virtuelles de midi à 15h30 avant de se déconnecter pour la journée.

Curieusement, Machado dit que ses recruteurs chez Meta lui ont dit qu’elle n’embaucherait personne au cours de sa première année dans l’entreprise. Elle affirme également que certains de ses collègues lui ont dit qu’ils avaient passé deux ans dans l’entreprise sans jamais embaucher personne. Malheureusement pour elle, elle n’a travaillé que six mois chez Meta avant d’être licenciée l’année dernière pour avoir publié des vidéos TikTok qui, selon la société, posaient un conflit d’intérêts.

Un autre ancien employé de Meta qui a raconté une histoire similaire est Britney Levy, 35 ans, qui dit avoir rejoint l’entreprise en avril 2022 mais a reçu sa première et unique affectation peu de temps avant d’être licenciée en novembre 2023. l’industrie, y compris Amazon, Meta, Microsoft, Twitter, PayPal, Yahoo, Zoom, IBM, Spotify et d’autres, ont annoncé des licenciements massifs, affectant des dizaines de milliers d’employés.

S’adressant au WSJ, les experts ont déclaré qu’ils pensaient que les entreprises avaient sur-embauché pendant le boom de l’ère pandémique non pas parce qu’elles avaient besoin de plus de travailleurs, mais pour accumuler les talents d’entreprises rivales. Selon Vijay Govindarajan, professeur à la Tuck School of Business de Dartmouth, la frénésie d’embauche a d’abord été alimentée par une pénurie de talents technologiques, mais est finalement devenue une compétition, ce qui a conduit les entreprises à « embaucher avant la demande ». Il a également souligné que la situation était très similaire à ce qui s’est passé dans le secteur financier au début des années 2000, lorsque les entreprises ont surembauché pendant les périodes de forte croissance, laissant de nombreux travailleurs sans assez de travail.

D’autres, cependant, disent qu’ils pensent que les entreprises technologiques ont des raisons valables d’embaucher de nouveaux talents, bien qu’elles n’aient pas assez de travail pour eux dès le départ. Selon Patrick Moloney, responsable de la pratique technologique mondiale de la société de conseil Willis Towers Watson PLC, les travailleurs comme les ingénieurs en intelligence artificielle devraient être très demandés dans un proche avenir, il est donc logique que les entreprises les embauchent de manière agressive même s’ils ne l’ont pas fait. ‘t ont beaucoup à faire dans leurs premiers mois. Cependant, cela n’explique toujours pas pourquoi une entreprise aurait besoin de recruteurs qui n’ont rien d’autre à faire que d’assister à des réunions toute la journée.

