Une occasion mémorable : un vaisseau spatial de la NASA s’écrasera sur Terre

Les derniers jours ont été assez mouvementés pour les passionnés de l’espace. Après tout, l’une des plus grosses fusées de SpaceX se prépare à quitter la Terre. Alors que « certains » quittent la Terre, il y en a d’autres qui descendront chez eux. En fait, un événement tout à fait unique est sur le point de se produire bientôt – un vaisseau spatial « mort » de la NASA effectuera une descente incontrôlée vers la Terre dans les prochains jours.

L’engin spatial en question est le satellite RHESSI. À ses heures de gloire, il servait à étudier le soleil. Il a été opérationnel de 2002 à 2012, mais il n’est plus fonctionnel. On estime que le vaisseau spatial rentrera sur Terre mercredi vers 21h30 HAE, plus ou moins 16 heures, selon les dernières informations de l’armée américaine.

Il n’y a pas lieu de s’inquiéter de cette chute incontrôlée. Bien que le RHESSI ait un poids de 270 Kg, la majeure partie de sa masse se transformera en vapeur et en cendres lors du crash. Certaines parties devraient encore survivre à la chute. Malgré cela, la NASA déclare que les risques de danger pour les humains sont faibles, proches de 1 sur 2 467.

La chute de RHESSI est un rappel important à la NASA et aux autres agences spatiales

La chute fonctionne comme un rappel important pour les agences spatiales. L’orbite terrestre devient encombrée et dangereuse. À l’heure actuelle, plus de 30 000 débris orbitaux sont surveillés par les réseaux mondiaux de surveillance spatiale. Cependant, certaines pièces ne peuvent pas être suivies en raison de leur petite taille. Selon les estimations de l’Agence spatiale européenne, il y a environ 1 million d’objets mesurant de 0,4 à 4 pouces, soit environ 1 à 10 centimètres. Le nombre de pièces d’environ 1 millimètre est d’environ 130 millions. Ils se déplacent également très rapidement, ce qui rend encore plus difficile leur suivi. Il convient de noter qu’ils peuvent causer des dommages s’ils heurtent un vaisseau spatial ou un satellite avec équipage.

Pour en revenir au fait, le RHESSI a été lancé en orbite terrestre basse via une fusée Pegasus XL en février 2002. L’objectif était d’examiner les éruptions solaires et les éjections de masse coronale à l’aide de son seul instrument scientifique. Selon la NASA, le RHESSI a enregistré plus de 100 000 événements de rayons X. Il permet aux scientifiques d’étudier les particules énergétiques des éruptions solaires. Cette information a aidé les chercheurs à déterminer la fréquence, l’emplacement et le mouvement des particules ».

Bien qu’il s’agisse d’un événement remarquable, ce n’est pas le plus impressionnant. RHESSI n’est pas le plus gros débris spatial à tomber sur Terre sans contrôle. En novembre, l’étage central de 23 tonnes d’une fusée chinoise Longue Marche 5B est retombé sur Terre environ cinq jours après le lancement de son module final.

