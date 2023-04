Satellite de la NASA en chute libre sur Terre : où et quand il va s’écraser

Le satellite RHESSI de 300 kg devrait rentrer dans l’atmosphère terrestre vers 21h30 HAE mercredi (19 avril; 3h30 GMT), plus ou moins 16 heures.

Vue d’artiste du satellite RHESSI de la NASA observant le Soleil / Crédit : NASA

Le satellite RHESSI (Reuven Ramaty High Energy Solar Spectroscopic Imager) de la NASA, qui a étudié le Soleil de 2002 à 2018 et changé notre compréhension des éruptions solaires, s’écrasera sur Terre dans les prochaines heures. Les dernières estimations du département américain de la Défense indiquent que le satellite devrait rentrer dans l’atmosphère terrestre vers 21h30 HAE mercredi (19 avril ; 3h30 GMT, 20 avril), plus ou moins 16 heures. Pesant 300 kg (660 livres), le satellite devrait brûler presque complètement lors de son voyage dans l’atmosphère, mais la NASA s’attend à ce que « certains composants survivent à la rentrée », ont écrit des responsables de l’Agence spatiale américaine dans une mise à jour lundi. « Le risque de dommages – précisent-ils – est cependant faible, de l’ordre de 1 sur 2.467 ».

Bien que RHESSI ne soit pas le plus gros déchet spatial tombant de manière incontrôlable vers la Terre – en novembre dernier, par exemple, la fusée chinoise Longue Marche 5B est rentrée environ cinq jours après le lancement du troisième et dernier module de la station spatiale chinoise Tinagong. un nouveau rappel que l’orbite terrestre est un endroit de plus en plus encombré et dangereux. Pour avoir une idée du « trafic » et, surtout, des débris spatiaux qui planent au-dessus de nos têtes, il suffit de penser que plus de 13 000 débris orbitaux sont actuellement surveillés par les réseaux mondiaux de surveillance. Mais il y en a des dizaines d’autres qui sont trop petits – environ 1 million d’entre eux mesurant de 1 à 10 centimètres de large – pour être surveillés.

Où et quand le satellite de la NASA s’écrasera-t-il

Le satellite RHESSI de la NASA, lancé en orbite terrestre basse à bord d’une fusée Pegasus XL en février 2002, est le vaisseau spatial qui a étudié les éruptions solaires et les éjections de masse coronale à l’aide de son seul instrument scientifique, un spectromètre imageur qui enregistrait les rayons X et les rayons gamma. Avant son démantèlement en 2018 à la suite de problèmes de communication, le RHESSI « a enregistré plus de 100 000 événements de rayons X, permettant aux scientifiques d’étudier les particules énergétiques dans les éruptions solaires », ont indiqué des responsables de la NASA dans la mise à jour de lundi. L’observatoire a aidé les chercheurs à déterminer la fréquence, l’emplacement et le mouvement des particules, ce qui les a aidés à comprendre où les particules étaient accélérées. »

Sa rentrée, près de 21 ans après son lancement et 16 ans d’activité, est surveillée par la NASA et le département américain de la Défense, qui mettent actuellement à jour leurs prévisions sur le moment où le vaisseau spatial entrera dans l’atmosphère terrestre.

Actuellement, la NASA indique que l’engin spatial rentrera dans l’atmosphère « vers 21h30 HAE le mercredi 19 avril avec une incertitude de +/- 16 heures » sans toutefois préciser la zone d’impact possible des composants qui survivront. le retour. Cependant, il est possible que l’Agence – qui annonce rarement de tels événements – ne fournisse des informations plus détaillées qu’après le retour. La dernière fois que la NASA a publié une telle déclaration remonte au 6 janvier dernier, lorsque le satellite à budget radiatif terrestre (ERBS) s’est écrasé dans les eaux du Pacifique Nord, dans la mer de Béring. Auparavant, la NASA avait annoncé qu’un seul engin spatial en chute libre, Orbiting Geophysics Observatory 1 (OGO-1), rentrait dans l’atmosphère terrestre en 2020, au-dessus du Pacifique Sud, à peu près entre Tahiti et les îles Cook, se désintégrant dans l’atmosphère.

La trajectoire du satellite RHESSI de la NASA au moment de sa rentrée dans l’atmosphère terrestre / Crédit : SatFlare

Cependant, les dernières données du service de localisation SatFlare montrent que le satellite RHESSI « devrait tomber vers 3h12 UTC le jeudi 20 avril (5h12 en France) +/- 10 heures » selon les prévisions de désintégration fournies par Joseph Remis, qui a déterminé le site de l’impact dans une zone de l’océan Atlantique, au large de la côte nord du Brésil, approximativement dans les eaux au large des États d’Amapà et de Parà.

