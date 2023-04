Les chats WhatsApp sont sur le point de devenir plus animés !

Inutile de dire que WhatsApp est l’une des meilleures applications de messagerie sur le marché. Et il y a de bonnes raisons derrière cela. L’application est non seulement riche en fonctionnalités, mais également dotée de nombreuses fonctionnalités de sécurité. Et n’oublions pas de mentionner qu’il est également très polyvalent.

Mais même si WhatsApp excelle dans presque tous les facteurs importants, l’application ne contient pas beaucoup d’éléments amusants. Eh bien, il semble que cela est sur le point de changer. Autrement dit, l’équipe pourrait injecter plus de plaisir dans les conversations en prenant l’aide de Lottie. Ensuite, les discussions au sein de l’application peuvent devenir plus animées que jamais !

WhatsApp teste les emoji animés sur la version bêta du bureau

Ainsi, les gens de WABetaInfo viennent de découvrir une toute nouvelle fonctionnalité de WhatsApp sur l’application de bureau. L’application bêta aurait des emoji animés qui devraient faire leurs débuts officiels plus tard avec une future mise à jour. Maintenant, les emojis animés ne sont pas nouveaux pour les applications de messagerie. La fonctionnalité existe depuis un bon moment maintenant.

Mais WhatsApp a mis du temps à l’intégrer dans son application de messagerie. Et bien que cela puisse sembler être une petite différence, cela pourrait en effet être une fonctionnalité révolutionnaire de l’application de messagerie. Pour être exact, la fonctionnalité pourrait rendre les chats au sein de l’application plus attrayants et plus vivants.

Cela dit, si vous n’aimez pas l’idée, il pourrait y avoir une mauvaise nouvelle pour vous. En ce qui concerne l’exemple présenté par WABetaInfo, les emojis animés peuvent être activés par défaut sur WhatsApp. Et il se peut qu’il n’y ait pas d’option pour le désactiver, ce qui indique que vous ne pourrez peut-être pas envoyer de message avec des emojis statiques.

La bonne nouvelle est que WhatsApp utilise Lottie, ce qui devrait rendre les éléments animés fluides et efficaces en ce qui concerne la taille du fichier. Espérons que nous obtiendrons plus d’informations sur la fonctionnalité au fur et à mesure de son cheminement vers la version bêta d’Android et d’iOS.

