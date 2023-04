Les meilleures montres connectées sportives à acheter en 2023

Les montres connectées sont devenues des compagnons quotidiens importants et sont également idéales pour les séances de sport. Choisir la bonne montre connectée pour votre activité est crucial. Apple peut dominer le marché, mais cela n’indique pas qu’ils sont les meilleurs pour le sport. Un bon système de suivi GPS et une collecte précise des données pendant les séances sont nécessaires. Il existe de nombreuses montres cardio GPS capables de surveiller la fréquence cardiaque, la VO2max et d’autres éléments pour prendre soin de votre corps. Vous pouvez choisir entre des montres connectées ou des bracelets pour le sport. Avant de choisir une montre, pensez au suivi GPS et à la précision de la surveillance cardiaque. Alors sans plus tarder, voici nos meilleurs choix de montres connectées à vocation sportive en 2023 :

Les meilleures montres connectées orientées sport en 2023

Garmin Précurseur 255

Le premier est le Garmin Forerunner 255, qui est la meilleure montre GPS pour la course. Il offre un suivi GPS précis et une collecte de données, ce qui en fait un excellent choix pour les coureurs.

Garmin, marque bien connue dans le secteur des montres connectées sportives, s’est imposée comme une référence du secteur. Parmi sa large gamme de produits, la Forerunner 255 est un modèle hautement recommandé pour ceux qui souhaitent suivre un programme sportif spécifique. Ce modèle est disponible en deux versions, dont une dite « s » aux dimensions plus compactes, ce qui la rend adaptée aux personnes ayant des tailles de poignets différentes.

L’une des principales caractéristiques du Forerunner 255 est son écran d’affichage, qui est visible même en plein soleil. La montre intègre la technologie MIP, qui utilise un traitement antireflet pour fournir un affichage similaire à l’encre électronique des liseuses. L’interface de la montre peut être naviguée à l’aide d’une molette au lieu d’une interface tactile, ce qui facilite son utilisation lors de vos déplacements.

Le composant sportif du Forerunner 255 est là où il brille vraiment. Les capteurs de la montre sont capables d’enregistrer une variété de données, y compris le nombre de pas effectués et la fréquence cardiaque, et peuvent même prédire votre rythme d’entraînement. De plus, la montre intègre une fonction « Trend race predictor », qui estime vos performances sur une distance donnée. Pour personnaliser davantage vos séances d’entraînement et les planifier en conséquence, le programme sportif de Garmin est disponible gratuitement.

Lors des tests, la Forerunner 255 a excellé dans deux domaines clés pour les amateurs de sport. Premièrement, le suivi GPS de la montre est très précis, grâce à sa compatibilité avec les normes Galileo, Glonass et Beidou. Deuxièmement, les mesures de fréquence cardiaque prises par la montre sont comparables à celles prises par une ceinture abdominale, fournissant une représentation précise de la réponse de votre corps à l’exercice.

Dans l’ensemble, la Forerunner 255 est un choix fantastique pour tous ceux qui recherchent une montre de sport de haute qualité qui offre une gamme de fonctionnalités pour les aider à atteindre leurs objectifs de fitness. Avec son suivi GPS précis, sa surveillance précise de la fréquence cardiaque et ses programmes d’entraînement personnalisables, cette montre se démarque vraiment de ses concurrents.

Garmin Fénix 7

Vient ensuite la Garmin Fenix ​​7 qui est la montre connectée la plus complète pour le sport. Il dispose d’un large éventail de fonctionnalités, notamment le suivi GPS, la surveillance de la fréquence cardiaque et les mesures de VO2max.

Lorsqu’il s’agit d’investir dans l’entraînement sportif, certaines personnes trouvent que cela en vaut vraiment la peine. Pour ceux qui recherchent une montre connectée fiable, la Garmin Fenix ​​7 est considérée comme le modèle de référence, à condition d’être prêt à y mettre le prix. Cette montre est disponible en trois versions différentes, chacune conçue pour s’adapter à vos préférences de taille de poignet et d’écran.

L’une des caractéristiques les plus impressionnantes de la Fenix ​​7 est sa capacité à plonger à 100 mètres de profondeur sans difficulté. L’écran est équipé de la technologie MIP transflective, qui lui permet de s’adapter aux variations de luminosité et est également tactile. Cependant, maîtriser la navigation avec cette montre peut demander quelques jours d’adaptation. Pour utiliser la montre, vous devrez télécharger l’application Garmin Connect.

Cette montre est un véritable compagnon de vos activités quotidiennes et propose un rapport détaillé des 7 derniers jours. Le composant d’entraînement de la montre est entièrement gratuit et suit vos performances, que vous couriez, nageiez ou skiiez. Il dispose également d’un baromètre intégré, d’un capteur SpO2 et d’un capteur de fréquence cardiaque, vous permettant de surveiller vos données de santé.

La version Sapphire Solar de la Fenix ​​7 intègre un système de suivi GPS (GPS, GLONASS et Galileo), qui fournit des mesures précises et un rendu proche de la réalité. La fonction de surveillance cardiaque fournit également des valeurs similaires à celles d’une ceinture cardiofréquencemètre, ce qui la rend idéale pour les entraînements fractionnés ou les efforts de longue durée.

La durée de vie de la batterie de la Fenix ​​​​7 peut durer jusqu’à deux semaines, ce qui la rend parfaite pour une utilisation prolongée. Dans l’ensemble, elle est considérée comme la meilleure montre disponible pour les amateurs de sport. Cependant, le prix de 699 $ peut être un obstacle pour certains qui recherchent une option plus abordable. Malgré son prix élevé, la Fenix ​​​​7 est toujours fortement recommandée pour ceux qui sont sérieux dans leur entraînement et qui veulent un outil fiable et avancé pour les aider à atteindre leurs objectifs de fitness.

Suunto 9 Peak Pro

Pour ceux qui recherchent une montre de sport compacte, la Suunto 9 Peak Pro est une excellente option. Il offre un suivi GPS précis et une longue durée de vie de la batterie, ce qui le rend idéal pour les sports d’endurance.

Suunto, marque finlandaise, est très appréciée sur le marché des montres connectées, et la 9 Peak Pro est une montre connectée sportive performante qui saura vous accompagner. Lors des tests, il s’est avéré avoir des performances extrêmement satisfaisantes.

Le design de la montre est l’une de ses caractéristiques les plus remarquables, car il est assez dédié et élégant. Il dispose d’un écran MIP transflectif qui permet de visualiser les informations même en plein soleil, et l’interface tactile est protégée par un verre saphir.

Le logiciel interne simplifie la navigation et vous pouvez utiliser soit l’écran tactile, soit les trois boutons sur le côté. L’application Suunto est idéale pour une utilisation sportive, et la montre dispose de plus d’une centaine de modes sportifs installés. Il dispose également d’une puce GNSS compatible avec GPS, GLONASS, GALILEO, QZSS et BEIDOU.

Bien que le suivi GPS soit cohérent, le suivi cardiaque peut être aléatoire. La durée de vie de la batterie de la montre est l’un de ses plus grands atouts, car elle peut durer plus de 10 jours sans aucun problème. La charge prend moins d’une heure. Cependant, la montre ne peut pas être utilisée pour passer des appels.

La version de base de la montre connectée est au prix de 499 $. Si vous recherchez une montre connectée sportive performante au design épuré, la Suunto 9 Peak Pro est un excellent choix.

Montre Huawei GT Coureur

La Huawei Watch GT Runner est un excellent choix pour ceux qui commencent tout juste à courir. Il offre des fonctionnalités de base de suivi GPS et de surveillance de la fréquence cardiaque, mais il est abordable et facile à utiliser.

Au cours des dernières années, Huawei a travaillé à étendre son écosystème au-delà des seuls smartphones. Un domaine sur lequel ils se sont concentrés est le développement de leurs offres de montres intelligentes, la Watch GT Runner étant une option plus sportive. Cette montre a un design simple, mais est très confortable à porter, ce qui en fait un bon choix pour ceux qui recherchent un compagnon pour leur routine d’exercice. Cependant, pour ceux qui recherchent une expérience plus complète, nous recommandons la Huawei Watch GT 3.

L’une des principales forces de la Watch GT Runner réside dans ses options de personnalisation. La montre vous demandera de courir afin de mieux comprendre votre niveau de forme et de créer un programme d’entraînement sur mesure pour vous. Ce programme s’adaptera et évoluera au fil du temps, vous aidant à faire de réels progrès dans vos objectifs de mise en forme. Cependant, il est important de noter que la fonction coach sportif ne parle que l’anglais lorsqu’elle est connectée à un smartphone, ce qui indique que vous devrez utiliser la montre pour accéder à d’autres options linguistiques.

Malheureusement, la fonctionnalité de coach sportif est quelque peu limitée par l’application Huawei Health, qui ne reçoit plus de mises à jour en raison des problèmes internationaux de l’entreprise. Malgré cela, la montre peut toujours être utilisée avec un smartphone, même si vous manquerez les futures mises à jour ou fonctionnalités supplémentaires.

La durée de vie de la batterie est un domaine dans lequel la Watch GT Runner est en deçà des autres montres. Avec seulement 4 jours d’autonomie, il est en retard par rapport aux autres options du marché. Cependant, cela reste un choix solide pour ceux qui recherchent une bonne expérience sans se ruiner. Dans l’ensemble, les offres de smartwatch de Huawei sont un domaine de développement prometteur pour l’entreprise, et la Watch GT Runner est un bon exemple de leurs progrès dans ce domaine.

Coros Apex2 Pro

Si vous avez besoin d’une montre qui peut durer longtemps, la Coros Apex 2 Pro est la solution. Il a une autonomie de batterie allant jusqu’à 100 heures et offre un suivi GPS précis et une surveillance de la fréquence cardiaque.

Si vous êtes fan de montres de sport, vous connaissez probablement la marque chinoise Coros. Ils ont gagné en popularité ces dernières années pour leurs montres de sport de haute qualité. L’Apex 2 Pro est leur dernière offre, et il est clair qu’ils ont beaucoup réfléchi à la conception. La montre a l’air incroyablement solide. Et cela grâce à l’utilisation d’un alliage de titane, qui offre la meilleure protection possible.

L’autonomie de la batterie est l’une des principales caractéristiques de la Coros Apex 2 Pro. Lors des tests, il a pu obtenir jusqu’à 30 jours d’utilisation de la montre sans utiliser le GPS. C’est assez impressionnant, et c’est un témoignage de l’efficacité de la conception de la montre. Cependant, lorsqu’il s’agit de recharger la montre, cela peut être un peu lent.

Une autre caractéristique impressionnante de l’Apex 2 Pro est sa résistance à l’eau. La montre est certifiée pour fonctionner jusqu’à 50 mètres de profondeur et peut résister à des températures aussi basses que -20 degrés Celsius. Cela en fait un excellent choix pour tous ceux qui aiment les sports nautiques ou qui vivent dans un climat plus froid.

Côté affichage, l’Apex 2 Pro propose un écran LCD à mémoire permanente. Cela indique que vous pouvez consulter toutes les informations nécessaires à tout moment, quelles que soient les circonstances. Bien que l’affichage ne soit pas aussi détaillé que sur une smartwatch traditionnelle, il reste tout à fait satisfaisant. L’interface est également tactile, ce qui facilite la navigation.

Bien sûr, aucune montre de sport ne serait complète sans la compatibilité GPS, et l’Apex 2 Pro ne déçoit pas à cet égard. Il offre une compatibilité GPS, Glonass, Galileo, Beidou et QZSS, ce qui indique que vous pouvez suivre vos mouvements avec une précision incroyable. La fonction de surveillance cardiaque est également très fiable. Il est essentiel pour quiconque souhaite suivre son niveau de forme physique.

Dans l’ensemble, la Coros Apex 2 Pro est une excellente montre de sport qui offre un large éventail de fonctionnalités. Compte tenu des fonctionnalités sportives intégrées et de son prix de 500 $, c’est sans aucun doute l’une des meilleures montres disponibles sur le marché aujourd’hui.

Garmin Précurseur 965

Pour les triathlètes, la Garmin Forerunner 965 est la meilleure montre pour le travail. Il offre un suivi GPS précis, une surveillance de la fréquence cardiaque et une gamme d’autres fonctionnalités qui le rendent idéal pour les athlètes multisports.

La marque Garmin a sorti une nouvelle version de sa montre Forerunner, baptisée la 965, moins d’un an après la génération précédente. Les boutons sont bien positionnés pour un usage quotidien et la montre est plutôt discrète au poignet. En dépit d’être élégant et conçu pour le sport.

La principale caractéristique de cette montre connectée est son écran tactile. Il s’agit d’un panneau OLED au lieu de la technologie Transflective MIP utilisée dans la version précédente. Cela permet un affichage de meilleure qualité avec une luminosité améliorée et des couleurs plus précises. Cependant, l’écran Oled prend du retard sur le MIP en plein soleil lors des séances de sport.

En termes de fonctionnalités de santé, la précision du GPS et de la fréquence cardiaque est toujours de premier ordre. Il propose également un système de cartographie dynamique idéal pour les courses de trail et fournit plus de détails sur la qualité de la course, comme le rapport vertical, le temps de contact avec le sol et la longueur des foulées. Cela offre plus de détails à des fins de formation.

Le Garmin Forerunner 965 a également une bonne autonomie, avec la capacité de tenir une semaine lors de tests qui comprenaient plusieurs courses où le GPS multibande était requis. Elle supplante la Forerunner 955 dans ce domaine. Le prix de départ de la montre est de 649 $.

Apple Watch Série 8

Enfin, l’Apple Watch Series 8 est une excellente option pour les athlètes qui préfèrent les produits Apple. Il offre un suivi GPS précis, une surveillance de la fréquence cardiaque. Et une gamme d’autres caractéristiques qui en font un excellent choix pour le sport.

En ce qui concerne le monde des fonctionnalités sportives, Apple fait des progrès pour établir une présence notable sur le marché des montres connectées. Leur dernière version, l’Apple Watch Series 8, est une smartwatch qui excelle aussi bien au quotidien que lors d’activités sportives. Cependant, il est important de noter qu’il existe certaines limites à ce qu’il peut faire.

Pour ceux qui sont fidèles à Apple, la smartwatch Series 8 est la meilleure option pour les activités sportives. L’écran OLED est disponible en deux tailles, 1,69 ou 1,9 pouces, selon la version que vous choisissez. Il offre une excellente luminosité pour afficher le contenu. Si vous recherchez des matériaux plus solides, les bracelets interchangeables sont faciles à remplacer.

La série 8 a les mêmes capacités de suivi GPS que la génération précédente, avec une compatibilité GNSS et L1. Le suivi est précis, vous permettant de courir en toute sérénité. La mise à jour watchOS 9 apporte des améliorations significatives à la surveillance sportive, notamment la gestion des intervalles et des exercices personnalisables avec de multiples activités. Cependant, il existe encore certaines limitations, telles que l’impossibilité de créer des programmes personnalisés en fonction de vos performances.

Le suivi de la fréquence cardiaque est une autre excellente fonctionnalité de l’Apple Watch Series 8. Le seul inconvénient est sa faible autonomie, qui n’a jamais été un point fort des montres d’Apple. Avec une autonomie de seulement deux jours, cela est insuffisant par rapport aux autres montres intelligentes du marché.

Si vous êtes un propriétaire d’iPhone qui souhaite rester dans l’écosystème Apple, la série 8 est un excellent choix avec un prix d’entrée de 499 $. Dans l’ensemble, Apple a fait des progrès significatifs sur le marché des montres connectées de sport avec la série 8. Bien qu’il y ait encore place à l’amélioration en termes d’autonomie de la batterie et de personnalisation.

Verdict

En conclusion, trouver la bonne montre connectée pour le sport peut être un défi. Mais il est crucial d’avoir une montre qui réponde à vos besoins. Avec la variété d’options disponibles, il est important de prendre en compte des fonctionnalités telles que le suivi GPS et la précision de la surveillance cardiaque lors de la sélection d’une montre. Les modèles mentionnés ci-dessus font partie des meilleures montres connectées pour le sport sur le marché.

