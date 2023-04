Elon Musk prévoit le nouveau lancement de la fusée Starship : la date et les raisons du report

La nouvelle tentative de lancement prévue le jeudi 20 avril à 15h28 (heure française) du système SpaceX Starship qui ramènera l’homme sur la Lune (et au-delà) après le problème technique qui a conduit à l’annulation du premier vol d’essai. Voici les liens pour suivre l’entreprise en direct.

Le Starship Transport System de Space X sur la rampe de lancement à Boca Chica, Texas / Crédit : SpaceX

Elon Musk et son SpaceX visent 15h28 (heure française) le jeudi 20 avril pour la nouvelle tentative de lancement de Starship, le vaisseau spatial conçu pour transporter des humains sur la Lune puis sur Mars pour le compte de la NASA, poussé par d’énormes super lourds fusée propulsée par 33 moteurs. La mission, qui sera un test sans pilote pour vérifier le système, devait décoller le lundi 17 avril du port spatial de SpaceX à Boca Chica, au Texas, mais a été annulée en raison d’un problème technique avec une valve sous pression qui a retardé la première historique. tentative. . La société du magnat de l’espace a donc reprogrammé le lancement dans la fenêtre d’environ une heure qui s’ouvrira précisément le jeudi 20 à 8h28 CDT (15h28 en France). SpaceX diffusera l’exploit en direct sur YouTube et son site Web, à partir d’environ 45 minutes avant le décollage.

La cause du report et la nouvelle tentative de lancement de Starship

SpaceX d’Elon Musk a été contraint de reporter le lancement du Starship en raison d’un problème avec une valve sous pression qui « semble être gelée, donc à moins qu’elle ne commence à fonctionner bientôt, pas de lancement aujourd’hui », a-t-il expliqué. sur Twitter le PDG de SpaceX, avant la décision d’interrompre la tentative et d’arrêter le compte à rebours lorsqu’il restait 40 secondes avant le lancement. L’anomalie, John Insprucker, l’ingénieur en chef de SpaceX, a déclaré plus tard, a été identifiée comme un problème de pressurisation lors du ravitaillement, et Musk a ajouté plus tard : « J’ai beaucoup appris aujourd’hui, en vidant maintenant le propulseur et en réessayant dans quelques jours ».

La nouvelle tentative de lancement, qui représente le premier vol d’essai du vaisseau spatial Starship et de sa fusée Super Heavy, était alors prévue pour le jeudi 20 avril dans la fenêtre de lancement de 62 minutes qui s’ouvre à 8 h 28 HAC. France) et fermera à 9h30 CDT (16h30 en France). Si tout se passe comme prévu, le vaisseau spatial et sa fusée quitteront la tour de lancement de 146 mètres à Boca Chica pour voler sur une distance d’environ 241 km au-dessus du golfe du Mexique.

Le système Starship et les phases du test en vol

Le système de transport Starship est composé de deux étages : le module Starship, le vaisseau spatial de 50 mètres de long et 9 de diamètre, et la fusée Super Heavy, le propulseur propulsé par 33 moteurs, de 69 mètres de haut et 9 de diamètre. Conçu pour être entièrement réutilisable et transporter à la fois le fret et l’équipage en orbite terrestre, la Lune, Mars (et au-delà), Starship est le système de transport spatial le plus grand et le plus puissant jamais développé, avec une hauteur totale de 120 mètres et une capacité de charge de 100 -150 tonnes.

Si le lancement réussit, le propulseur Super Heavy devrait utiliser son propulseur environ deux minutes et demie après le décollage et se séparer du vaisseau spatial Starship, avant de s’écraser dans le golfe du Mexique. Le vaisseau spatial allumera alors ses moteurs, qui resteront en fonctionnement pendant environ 6 minutes pour atteindre des vitesses proches de l’orbite, jusqu’à ce qu’il effectue une révolution presque complète de la planète puis rentre dans l’atmosphère terrestre près d’Hawaï. Le vaisseau spatial ferait alors une éclaboussure au large de la côte dans l’océan Pacifique environ une heure et demie après le décollage.

Les phases de vol de Starship / Crédit : SpaceX

Le test intervient après plusieurs essais en vol suborbitaux de l’étage supérieur de Starship, qui ont permis de valider la conception du véhicule, démontrant que le vaisseau spatial peut voler à travers la phase subsonique avant de rallumer ses moteurs et de passer à une configuration verticale pour l’atterrissage. Dans ce test, cependant, on n’assistera ni à l’atterrissage de Starship ni au retour sur terre de la fusée Super Heavy, deux phases particulièrement délicates qui, ces dernières années, lors de tests avec des versions précédentes du système, se sont terminées par des explosions bien qu’en Mai 2021, le test de lancement et d’atterrissage a été effectué avec succès.



