La dernière fonctionnalité de WhatsApp aide les utilisateurs à éviter les malentendus

WhatsApp a publié une nouvelle fonction qui permettra aux utilisateurs d’éviter plus facilement les malentendus dans les conversations. La dernière version bêta de WhatsApp pour Android, numéro de version 2.23.8.22, vous permet désormais d’ajouter une description personnalisée aux fichiers transférés. Cette fonction a été découverte par les gars de WABetaInfo et est déjà disponible pour certains bêta-testeurs Android.

WhatsApp lance une nouvelle fonction idéale pour éviter les malentendus

Avec cette nouvelle fonctionnalité, vous pouvez supprimer le titre par défaut qui apparaît lors du partage d’un fichier avec une autre personne. Et ajoutez une description personnalisée pour que l’utilisateur qui la reçoit sache exactement de quoi il s’agit. Lorsque vous personnalisez la légende, WhatsApp enverra la nouvelle description du fichier dans un message séparé. Cela permet au destinataire de le voir plus facilement.

WhatsApp améliore constamment sa plateforme de messagerie avec de nouvelles fonctionnalités. C’est l’une des nombreuses mises à jour qui le rendent plus compétitif avec son principal rival, Telegram. Récemment, WhatsApp a annoncé trois nouvelles fonctions pour améliorer la sécurité des comptes. Ils ont également lancé le « Mode Compagnon », qui permet aux utilisateurs de la version bêta d’avoir leur compte sur deux téléphones simultanément.

Si vous êtes inscrit au programme bêta et que vous n’avez pas encore reçu cette fonctionnalité, ne vous inquiétez pas. Il arrivera dans les prochains jours. Cependant, si vous souhaitez essayer ceci et d’autres fonctionnalités de l’application de messagerie avant le reste, nous vous recommandons de vous inscrire au programme WhatsApp Beta pour Android dès que possible.

En conclusion, la nouvelle fonction de WhatsApp pour ajouter des descriptions aux fichiers transférés est un ajout utile qui peut aider à éviter les malentendus dans les conversations. Avec l’amélioration constante de l’application de messagerie, WhatsApp devient de plus en plus égal à son principal rival, Telegram. Si vous voulez être à la pointe de ces nouvelles fonctionnalités, inscrivez-vous au programme WhatsApp Beta pour Android.

