L’île de plastique dans le Pacifique est maintenant si grande et persistante qu’elle abrite des animaux côtiers

Sur la fameuse et gigantesque île de plastique du Pacifique, qui fait environ 5 fois la taille de de France, un nouvel écosystème s’est formé avec des animaux arrivés de la côte sur des « radeaux » de fortune. Maintenant, ils sont en concurrence avec des espèces pélagiques.

Crédit : Fondation Ocean Cleanup

Sur l’île géante en plastique flottante de l’océan Pacifique – connue sous le nom de Great Pacific Garbage Patch – les scientifiques ont découvert une communauté florissante d’espèces côtières qui vivent, se reproduisent et interagissent avec les organismes des grands fonds marins d’une manière qu’il pensait possible. En voyageant sur les débris plastiques produits par l’insouciance et l’incivilité humaines, les espèces qui vivent normalement le long des côtes ont littéralement fondé un nouvel écosystème, où on pensait qu’elles ne pouvaient pas survivre. C’est un signe de plus de la gravité et de l’omniprésence de l’impact de l’Anthropocène, ère géologique dominée par l’homme et de ses effets dévastateurs sur les équilibres écologiques.

La communauté « extraterrestre » d’espèces côtières au cœur du Great Pacific Garbage Patch a été étudiée par une équipe de recherche internationale dirigée par des scientifiques du Smithsonian Environmental Research Center à Edgewater, qui ont collaboré étroitement avec des collègues de l’Institute of Ocean Sciences, Fisheries & Oceans (Canada), le Laboratoire de physique appliquée de l’Université de Washington du Musée des sciences naturelles de Caroline du Nord et d’autres institutions. Les chercheurs, dirigés par le Dr Linsey Haram, un écologiste marin qui travaille maintenant à l’Institut national de l’alimentation et de l’agriculture, sont parvenus à leurs conclusions après avoir collecté et analysé plus d’une centaine d’échantillons de la célèbre île en plastique du Pacifique – la plus grande du monde. – entre 2018 et 2019.

Échantillons de plastique collectés. Crédit : Écologie de la nature et évolution.

À partir des analyses effectuées sur les débris plastiques – tels que les bouteilles, les engins de pêche et autres déchets – ils ont identifié environ 500 organismes marins différents appartenant à 46 espèces, dont 80 % vivent normalement le long des côtes. Sur les 37 taxons d’invertébrés côtiers (groupes taxonomiques) identifiés, la plupart étaient des espèces de l’ouest de l’océan Pacifique. Le professeur Haram et ses collègues ont déterminé que les animaux côtiers étaient trois fois plus abondants que les animaux pélagiques – c’est-à-dire vivant en haute mer – sur des échantillons de la Vortex de déchets du Pacifique, qui selon les estimations s’étend sur 1,4 million de kilomètres carrés, soit cinq fois la taille de de France. Ces organismes, qui comprenaient des anémones, des bryozoaires et des crustacés, ont été trouvés sur plus de 70 % des échantillons collectés. En pratique, 3 débris sur 4 ont été colonisés. Plusieurs espèces côtières se sont également retrouvées en pleine mer après le terrible tremblement de terre-tsunami de 2011 qui a frappé le Japon ; beaucoup ont même été trouvés à Hawaï et le long de la côte nord-américaine.

« La plupart des taxons côtiers présentaient un développement direct ou une reproduction asexuée, facilitant peut-être la persistance à long terme sur les radeaux. Nos résultats suggèrent que le manque historique de substrat disponible a limité la colonisation de l’océan ouvert par les espèces côtières, plutôt que des contraintes physiologiques ou écologiques comme on le supposait auparavant », ont écrit les scientifiques dans le résumé de l’étude. Sur certains débris, il y avait à la fois des espèces pélagiques et côtières, qui se faisaient concurrence ; dans certains cas, ils étaient également impliqués dans des processus de prédation. Un nouvel écosystème, en somme.

L’île en plastique. Crédit : Écologie de la nature et évolution.

« Il y a probablement une concurrence pour l’espace, car l’espace est précieux en mer, il y a probablement une concurrence pour les ressources alimentaires, mais ils pourraient aussi se manger. Il est difficile de savoir exactement ce qui se passe, mais nous avons vu des preuves que certaines des anémones côtières mangent des espèces océaniques ouvertes, nous savons donc qu’il y a une certaine prédation entre les deux communautés », a déclaré le Dr Haram à CNN. Des études plus approfondies permettront de mieux comprendre ces dynamiques qui confrontent deux communautés différentes. Les détails de la recherche « Etendue et reproduction des espèces côtières sur les débris plastiques dans le gyre subtropical du Pacifique Nord » ont été publiés dans la revue scientifique faisant autorité Nature Ecology & Evolution.

