8 Go de VRAM contre 16 Go de VRAM : RTX 3070 contre Radeon 6800

Les joueurs sur PC ont beaucoup entendu parler de la VRAM ces derniers temps, un sujet qui a suscité de nombreuses controverses au cours des dernières semaines. Dans le but de tester l’utilisation de la VRAM dans les jeux, nous examinons à jour les GPU GeForce RTX 3070 et Radeon RX 6800 dans les titres récemment publiés pour voir de quoi il s’agit.

Mais avant d’aborder tous les tests, voici une histoire…

Fin 2020, Nvidia a sorti la GeForce RTX 3070 pour 500 $, et à l’époque c’était un GPU incroyablement rapide. Nous sommes repartis impressionnés, déclarant dans notre test du premier jour que dans l’ensemble, le RTX 3070 est un produit de grande valeur, tout en avertissant les joueurs qu’AMD était sur le point de sortir son concurrent direct dans quelques semaines. Ce concurrent GPU s’est avéré être le Radeon RX 6800 et le 6700 XT, le premier était 80 $ plus cher que le GeForce, tandis que le 6700 XT était 20 $ moins cher.

Nous avons également noté que la GeForce RTX 3070 était la nouvelle RTX 2080 Ti beaucoup plus abordable, à l’exception des 3 Go de VRAM manquants – et la VRAM était quelque chose que nous avons noté à plusieurs reprises dans cette revue.

La préoccupation était que 8 Go à ce niveau de performance ne vieillissent peut-être pas aussi bien, mais dans l’ensemble, nous avons été impressionnés par ce que le RTX 3070 offrait au prix de 500 $, c’était donc une critique très positive dans l’ensemble.

Quelques semaines plus tard, nous avons reçu la Radeon RX 6800 d’AMD et nous l’avons noté à la fin de notre test :

« Aussi bonnes que soient les performances du RTX 3070, nous pensons que même pour les jeux à 1440p, ce tampon VRAM de 8 Go sera loin d’être idéal dans un avenir pas si lointain. Il est parfaitement acceptable sur les cartes grand public à 300 $ (ou moins chères), mais pour 500 $, vous pourriez faire un peu mieux. »

À l’époque, le prise en charge du ray tracing dans les jeux était encore limitée et la plupart des quelques exemples étaient assez médiocres. Le prise en charge du DLSS 2.0 était également limitée, bien que nous ayons noté que c’était une fonctionnalité vraiment intéressante.

Nous avons conclu la revue Radeon en disant « pour 80 $ de plus, il y a maintenant l’option de la Radeon RX 6800 qui contient deux fois plus de VRAM. Bien qu’elle coûte 16 % de plus, la Radeon offre déjà aux joueurs environ 16 % de performances en plus en moyenne. »

Un mois plus tard, nous avons fourni une référence de 40 jeux comparant les deux GPU et il y avait une longue conclusion où nous avons exprimé notre inquiétude concernant le tampon VRAM plus limité du RTX 3070, commentant que « dans deux ans environ, la Radeon 6800 sera peut-être mieux équipée pour offrir une meilleure qualité d’image simplement parce qu’elle peut tirer parti d’énormes packs de textures, mais à l’heure actuelle, la GeForce s’en sort assez bien dans une grande majorité de scénarios. »

Mais ce n’étaient pas les seuls points de Discord. La GeForce était moins chère – bien que les GPU en général n’étaient pas largement disponibles à l’époque – et le DLSS était un argument de vente clé, tandis que le FSR ne faisait même pas partie du tableau.

Mais nous y sommes, deux ans et demi depuis la sortie du RTX 3070 et au cours des derniers mois, les fissures ont commencé à apparaître. Cela ne veut pas dire que la 3070 n’a pas été une excellente carte graphique, et pour la plupart, elle continuera à le faire, mais il est maintenant plus évident que la Radeon 6800 vieillit mieux, et c’est ce que nous allons examiner aujourd’hui.

Tous les tests d’aujourd’hui ont été effectués sur la plate-forme AM5 en utilisant le Ryzen 7 7800X3D avec 32 Go de mémoire DDR5-6000 CL30 en utilisant les derniers drivers d’affichage. Il y a beaucoup à faire, alors allons-y…

Repères

The Last of Us

Commençons par le jeu bien optimisé préféré de tout le monde, The Last of Us Part 1. Il est juste de dire qu’il y a un travail d’optimisation qui peut être fait ici, probablement plus du côté de l’utilisation du processeur, et certains travaux sur la qualité de la texture à les réglages inférieurs doivent être effectués, car cela n’a vraiment l’air génial que sur ultra et haut, mais au moins les performances évoluent bien lorsque vous réduisez les paramètres.

Cela dit, si vous disposez de 12 Go ou plus de VRAM, de 32 Go de mémoire système et d’un processeur décent, il fonctionnera sans problème en utilisant les paramètres ultra – pour la plupart – et nous avons trouvé la campagne très agréable en utilisant la Radeon 6800 sur notre système de test 7800X3D.

The Last of Us Part 1 est encore un autre nouveau jeu qui ne fonctionne pas bien avec les cartes graphiques de 8 Go lors de l’augmentation des visuels, ce n’est pas un cas unique et nous pensons que nous allons en voir d’autres exemples avant la fin de l’année.

Nous pensons également que si tout le monde disposait de 16 Go de VRAM, il y aurait très peu de problèmes de performances. Au maximum, le RX 6800 est onctueux… il suffit de regarder ce graphique de temps d’image en direct, c’est une chose de beauté.

Comparer le RTX 3070 et le RX 6800 à l’aide du préréglage de qualité ultra n’est même pas une comparaison, et c’est parce que le RX 6800 peut offrir des performances de lecture fluides, même à 1440p, tandis que le RTX 3070 est un gâchis bégayant dans ce titre. Dans ce jeu, les deux GPU ont effectué la même passe de référence en suivant un chemin presque identique, mais les images ne sont pas synchronisées en raison du saccade extrême auquel est confronté le 3070. C’est une différence remarquable, non seulement le RX 6800 est beaucoup plus rapide en général, mais la performance de temps de trame est nuit et jour.

Mais que se passe-t-il si nous réduisons le préréglage de qualité sur « élevé » ? Maintenant, le RTX 3070 semble bien fonctionner, bien qu’il y ait encore des saccades notables à 1440p et cela se reflète dans notre graphique car la disparité entre les 1% bas et la fréquence d’images moyenne pour le RX 6800 est de 25%, mais avec le RTX 3070 nous voir une marge de 46 %. Donc, idéalement, vous voudriez exécuter des cartes de 8 Go comme le RTX 3070 en utilisant moyen à 1440p et haut à 1080p, laissant la Radeon 6800 offrir non seulement des performances supérieures mais également une qualité d’image supérieure avec le préréglage ultra.

Voici maintenant un bref aperçu de la façon dont ces GPU se comparent à 1440p en utilisant le préréglage ultra et nous avons vu quelques choses intéressantes ici. En dehors du saccade, le RTX 3070 plantait souvent dans ces conditions.

Nous avons trouvé intéressant qu’au hasard, nous ayons chargé le jeu à l’aide du RTX 3070 et essayé de jouer à 1440p avec les paramètres ultra et avons constaté que le jeu ne plantait pas cette fois. Mais quelque chose n’allait pas. La performance de la fréquence d’images était d’environ 20% meilleure pour le 3070, et nous n’avions rien changé. Cependant, la raison était alors assez évidente, où les arbres ne s’affichaient pas correctement et il y avait encore des problèmes de saccade de trame. Donc, manquer de VRAM entraîne toutes sortes de problèmes de performances, de stabilité et de qualité d’image.

Héritage de Poudlard

Ensuite, nous avons Hogwarts Legacy et après avoir initialement rassemblé nos images et nos repères pour cet article, nous avons dû revenir en arrière et tout mettre à jour car il semble que le jeu gère désormais le manque de VRAM comme le font la plupart des jeux : les textures manquantes. Il y a une semaine, le RTX 3070 était un gâchis saccadé conduisant à des performances injouables et à des chiffres FPS très bas.

Après un récent patch, le RTX 3070 est maintenant à peine ~ 6% plus lent que le RX 6800 et les performances de temps de trame semblent bien améliorées, alors comment Hogwarts Legacy a-t-il corrigé cela sur les cartes graphiques de 8 Go? Eh bien non, pas si vite, jetons un coup d’œil à ce qui se passe.

Si vous ne regardez que les performances, cela semble similaire entre ces deux cartes graphiques, et au départ, le RTX 3070 semble même être plus rapide – ce n’est pas exactement la même passe, et nos résultats sont basés sur une moyenne de trois essais, mais en vérifiant ponctuellement le Le compteur de fréquence d’images jusqu’à présent vous donne l’impression qu’ils sont similaires.

Avec le RTX 3070, nous avons pu remarquer la saccade occasionnel du cadre, mais le plus gros problème est la qualité de l’image. Le 3070 manque constamment de VRAM et quand il le fait, le jeu ne rencontre plus de saccade paralysant qui dure plusieurs secondes, à la place toutes les textures disparaissent comme par magie puis réapparaissent au hasard. Ce qui vous reste est une image plate et horrible et cela se produit toutes les quelques secondes. Même lorsqu’il est complètement immobile, le RTX 3070 continue de faire défiler les textures dans et hors de la VRAM car il ne peut tout simplement pas stocker tout ce qui est nécessaire pour une scène donnée.

Mais qu’en est-il du DLSS ?

Si nous activons la mise à l’échelle (modes de qualité DLSS et FSR) pour le RTX 3070 et la Radeon 6800, les performances de fréquence d’images s’améliorent certainement, mais malheureusement, le RTX 3070 n’a tout simplement pas assez de VRAM, même lors de la mise à l’échelle à partir d’une image 720p et nous voyons la constante entrer et sortir des textures. Les performances sont également bien pires sur le 3070 par rapport au 6800, nous voyons également toujours la saccade, c’est juste un gâchis.

L’étape suivante consiste à régler le préréglage de qualité sur élevé, avec un traçage de rayons élevé, après tout, nous ne recommandons généralement pas les paramètres ultra dans la plupart des jeux. Mais même ici, le RTX 3070 souffre d’un saccade de trame régulier et, dans certains cas, d’un saccade de trame sévère.

Passer au préréglage moyen avec le ray tracing toujours réglé sur élevé est une expérience bien améliorée avec le RTX 3070, et la qualité de la texture n’est plus un problème, bien qu’il y ait toujours un saccade d’image occasionnel car l’utilisation de la VRAM est juste sur le bord et occasionnellement déversements sur.

Donc, au mieux avec RT activé, la RTX 3070 est une carte préréglée moyenne, tandis que la Radeon 6800 peut aller jusqu’à ultra sans aucun problème, bien que la fréquence d’images ne soit pas vraiment impressionnante. En comparant les préréglages moyens et ultra, nous voyons qu’en termes de qualité d’image, ils ne sont pas différents de nuit et de jour à 1080p, mais le RX 6800 est clairement supérieur avec des textures plus nettes et plus détaillées, ainsi qu’un meilleur éclairage et des ombres.

C’est un résultat choquant qui n’est atténué qu’en baissant les paramètres de qualité pour ne pas déborder de la capacité VRAM de la GeForce.

Nous vous avons dit fin 2020 que le RTX 3070 était le GPU à acheter si vous vous souciez des performances de traçage de rayons et de la qualité d’image, et parfois même moqué des faibles performances RT des GPU RDNA 2, tels que le Radeon 6800. Pour trouver le Le GPU AMD offrant désormais des performances et une qualité d’image largement supérieures avec les effets RT activés dans un titre moderne est pour le moins choquant.

Resident Evil 4

Un autre nouveau jeu que nous devons découvrir est Resident Evil 4, utilisant le préréglage de traçage de rayons qui définit la qualité de la texture VRAM sur 1 Go et ce n’est pas un problème pour la GeForce RTX 3070 et, par conséquent, les deux GPU ont fourni d’excellentes performances.

Cependant, les textures ont une meilleure apparence à mesure que vous augmentez la capacité de texture, pas des mondes meilleurs, mais elles sont meilleures. Malheureusement, aller au-delà de 1 Go de textures avec le ray tracing activé casse le RTX 3070 et fera planter le jeu.

Voici maintenant un aperçu de la comparaison entre les deux avec le ray tracing désactivé, mais avec les textures de 8 Go activées à 1080p. Comme vous pouvez le voir, le RTX 3070 est considérablement plus lent que le RX 6800, mais pire que cela, il souffre de problèmes de saccade et ils se produisent assez régulièrement, alors que le RX 6800 et sa mémoire tampon VRAM de 16 Go sont agréables et fluides.

Si nous activons le ray tracing mais limitons manuellement les textures RTX 3070 à 1 Go, tout en laissant la Radeon 6800 sur 8 Go, nous constatons que non seulement le GPU Radeon est beaucoup plus rapide, mais que les performances en temps de trame sont également meilleures.

De manière générale cependant, le RTX 3070 est correct dans ces conditions, mais le Radeon 6800 est beaucoup plus rapide, plus fluide et offre une qualité d’image légèrement meilleure avec le ray tracing activé.

Parlé

Forspoken n’a pas été vraiment bien accueilli et nous dirions à juste titre, bien que comme The Last of Us Part 1, cela aurait pu mieux fonctionner si la plupart des joueurs avaient plus de 8 Go de VRAM, ce qui n’est malheureusement pas le cas en 2023.

Nous vous montrerons pourquoi dans une minute, mais examinons d’abord les graphiques qui, malheureusement, sont en fait trompeurs – nous verrons pourquoi dans une seconde.

En utilisant le préréglage ultra élevé avec le ray tracing désactivé, la Radeon 6800 était 10 % plus rapide que la RTX 3070 à 1080p et 4 % plus rapide à 1440p, puis avec le ray tracing activé, elles sont essentiellement au coude à coude, mais il y a plus à cette histoire .

Voici donc à quoi ressemblent les choses avec le ray tracing désactivé à l’aide du préréglage ultra élevé, les fréquences d’images sont décentes, pas étonnantes mais probablement suffisantes pour la plupart des jeux en solo. Comme nous l’avons vu dans le graphique à barres, le RX 6800 est un peu plus rapide ici, mais dans l’ensemble pas beaucoup.

Maintenant, avec RT activé, les RX 6800 et RX 3070 étaient au coude à coude en termes de performances FPS, mais il se passe quelque chose ici. Oui, encore une fois, la mémoire tampon VRAM de 8 Go du RTX 3070 n’est pas suffisante une fois que nous avons activé le ray tracing, mais plutôt que de bégayer comme un fou, de planter ou de mal fonctionner, il ne parvient tout simplement pas à charger les textures du tout, vous laissant avec ce gâchis flou. .

Certes, lorsque vous courez, la faible qualité de texture du RTX 3070 n’est pas très perceptible, mais à la seconde où vous vous arrêtez pour regarder quoi que ce soit, c’est horrible. Nous devons nous demander combien de propriétaires d’une carte graphique de 8 Go, comme la RTX 3070, ont opté pour le préréglage ultra élevé et ont été consternés par la qualité du jeu, sans se rendre compte que les textures ne se chargent pas correctement en raison d’un manque de mémoire.

Le jeu a certainement une meilleure apparence sur la Radeon RX 6800, attention, nous ne disons pas que c’est un jeu incroyable ou qu’il ne pourrait pas être mieux optimisé, nous commentons simplement que dans son état actuel, la RX 6800 fonctionne vraiment bien et le RTX 3070 ne le fait pas, et cela a été vrai pour tous les nouveaux jeux que nous avons examinés jusqu’à présent.

Un conte de peste : Requiem

Passons maintenant à l’un des meilleurs jeux sortis cette année – A Plague Tale: Requiem et nous commencerons par les paramètres de qualité ultra. Ici, la Radeon 6800 est environ 14 % plus rapide que la RTX 3070, ce qui n’est pas un mauvais résultat pour le GPU GeForce car la RX 6800 était 16 % plus chère au lancement, alors appelons cela un match nul.

Cela dit, le jeu prend en charge le ray tracing et nous savons que les propriétaires de GeForce adorent le ray tracing, alors donnons-nous un coup de fouet, allons-nous …

Oh, ça n’a pas l’air bien, la Radeon RX 6800 affichait en moyenne 52 ips à 1080p avec 1% de bas pour 41 ips, ce qui est très jouable, mais la RTX 3070 souffrait de saccades de trame extrêmes et bien sûr les choses n’ont fait qu’empirer, ou plutôt complètement cassé à 1440p pour le GPU GeForce, alors allons voir à quoi cela ressemblait.

Voici d’abord le pass 1080p, et tout de suite vous pouvez voir des problèmes de temps de trame sur le RTX 3070 alors que le RX 6800 est très fluide, je ne dirais pas que les performances globales étaient incroyables du GPU Radeon, mais c’était fluide et certainement très jouable, d’autant plus qu’il s’agit d’un titre solo. Pendant ce temps, le RTX 3070 souffrait de problèmes de cadre réguliers, ce qui rendait parfois très difficile le contrôle du personnage.

Le vrai plaisir commence lorsque nous augmentons la résolution à 1440p, encore une fois, un 30 ips de type console sur le RX 6800 n’est guère une source d’excitation, mais grâce à cette mémoire tampon VRAM de 16 Go, il est possible de jouer au jeu dans ces conditions. La GeForce 3070 et sa misérable mémoire tampon de 8 Go sont en revanche totalement injouables et il est parfois presque impossible de contrôler le personnage. Il y a eu des moments à 1440p où le jeu s’est complètement arrêté pendant plusieurs secondes.

Même si nous utilisons l’option de mise à l’échelle de la résolution équilibrée, le RTX 3070 est toujours en panne, alors que le RX 6800 est désormais très utilisable et offre une expérience agréable. Le RTX 3070 commence à bien paraître, mais il ne faut pas longtemps pour que ce tampon VRAM limité se remplisse, puis les choses vont très vite en enfer dans un panier à main. Nous descendons en dessous de 20 images par seconde avec des performances de temps de trame horribles et les choses ne se rétablissent jamais, si quoi que ce soit, elles continuent simplement de s’aggraver. Nous avons donc encore un autre nouveau jeu qui prend en charge le ray tracing, mais parvient à mieux jouer sur la Radeon grâce à sa mémoire tampon de trame de 16 Go beaucoup plus grande.

The Callisto Protocol

Ensuite, nous avons le protocole Callisto fonctionnant en qualité ultra mais le ray tracing est désactivé. Le RTX 3070 était 9% plus rapide que le RX 6800 à 1080p et 4% plus rapide à 1440p, bien que dans les deux cas, le GPU Radeon ait permis des creux légèrement meilleurs de 1%.

Comme nous l’avons vu à plusieurs reprises, les problèmes du RTX 3070 commencent lorsque nous activons le ray tracing. Vous pourriez prétendre que le préréglage de qualité ultra est trop, mais vous devriez également ignorer le fait que la Radeon 6800 est bonne pour 73 fps, tandis que la 3070 est inutilisable grâce à sa mémoire tampon VRAM de 8 Go. Pire encore, le 6800 est toujours capable de fournir des performances hautement jouables à 1440p.

Voici un aperçu de la façon dont ces GPU fonctionnent en 1080p et il est intéressant de noter que le RTX 3070 fonctionne assez bien pendant environ les 30 premières secondes, mais pendant ce temps, l’utilisation de la VRAM augmente et finit par maximiser la carte, ce qui entraîne un saccade constant des images.

Ensuite, à 1440p, il n’y a pas de période de tampon, les performances sur le GPU GeForce sont interrompues dès le départ et c’est vraiment dommage car si le RTX 3070 avait reçu 16 Go de VRAM, il correspondrait ou peut-être même dépasserait les performances du RX 6800. , et voici ce qu’il faut retenir ici : nous ne nous efforçons pas de casser le RTX 3070, et soulignons plutôt que s’il avait reçu plus de VRAM, il sera en mesure de fournir des performances parfaitement jouables dans presque toutes les conditions en cette fin 2022 sortie du jeu.

De meilleurs résultats

Warhammer 40,000: Darktide

Nous vous avons donc montré quelques nouveaux jeux où la GeForce RTX 3070 tombe en tas, mais il y a encore beaucoup de nouveaux jeux où cela fonctionne bien, alors regardons cela et nous commencerons par Warhammer 40,000 : Darktide.

Il s’agit d’un nouveau jeu qui fonctionne bien sur les deux GPU et nous voyons ici avec le préréglage de haute qualité que le RX 6800 est 26 % plus rapide à 1080p et 29 % plus rapide à 1440p. Une grande victoire pour le GPU Radeon, mais encore une fois, le RTX 3070 était certainement capable de fournir des performances jouables.

En fait, si nous activons le ray tracing, le RTX 3070 se moque de la Radeon, offrant des performances 30 % supérieures à 1080p tout en atteignant 60 ips. C’est plus ce que vous vous attendez à voir lorsque vous comparez ces deux GPU avec le ray tracing activé.

Appel du devoir Modern Warfare II

La GeForce RTX 3070 fonctionne également assez bien dans Call of Duty Modern Warfare II, délivrant bien plus de 60 ips à 1080p, et c’est avec le préréglage de qualité ultra. Ceux qui jouent aux modes multijoueurs opteront probablement pour des visuels de qualité inférieure pour un avantage concurrentiel et cela réduira davantage les besoins en VRAM.

Pourtant, le RX 6800 était 36% plus rapide à 1080p et 31% plus rapide à 1440p.

Lumière mourante 2

Dying Light 2 utilisant le préréglage élevé voit la Radeon RX 6800 offrir des performances 16% supérieures à 1080p et 20% à 1440p. Donc, des victoires claires pour le GPU Radeon, mais ce jeu prend en charge le ray tracing, alors activons cela.

L’utilisation du préréglage de traçage de rayons de haute qualité confère au RTX 3070 un avantage, même s’il faut dire que bien que le RX 6800 soit 15% plus lent à 1080p, les performances globales sont très bonnes et certainement jouables sur le GPU Radeon.

Espace mort

Le remake de Dead Space a bien fonctionné sur les deux GPU en utilisant le préréglage de qualité ultra, nous envisageons plus de 80 ips à 1080p et environ 60 ips à 1440p. Le RTX 3070 a réussi à égaler le RX 6800 ici, c’est donc un excellent résultat pour le GPU à 500 $ de la génération précédente.

Avec le ray tracing du jeu activé, nous ne voyons qu’un léger impact sur les performances et encore une fois, les RX 6800 et RTX 3070 sont à égalité.

Fortnite

Fortnite, propulsé par Unreal Engine 5, affiche des performances similaires entre ces deux GPU en utilisant l’implémentation DirectX 11 du jeu et avec le préréglage de qualité Epic, nous recherchons de bonnes performances aux deux résolutions testées.

L’activation du traçage de rayons hardware avec Nanite et Lumen a donné au RTX 3070 un avantage en termes de performances, bien que sans l’aide de la mise à l’échelle, aucun GPU n’était particulièrement impressionnant.

Halo et autres titres testés…

Halo Infinite est un jeu pour lequel nous avons vu de nombreuses plaintes concernant les performances, mais nous devons dire que lors de nos tests, le RTX 3070 a semblé fonctionner plutôt bien.

Bien que les creux de 1 % soient bien inférieurs à ce que nous voyons sur le RX 6800, les performances semblaient bonnes et ne souffraient pas de saccade notable. Il est probable que ce titre soit à la pointe de l’utilisation de VRAM sur des cartes de 8 Go.

Nous n’avons pas encore eu le temps d’entrer dans Returnal, donc nous utilisons simplement le benchmark intégré pour ces résultats et c’est généralement quelque chose que nous essayons d’éviter. Mais pour l’instant, cela devra faire. Ici, nous pouvons voir en utilisant le préréglage Epic que le RX 6800 est environ ~ 14% plus rapide que le RTX 3070, ce qui les rend assez au coude à coude en termes de valeur.

Cependant, lorsque nous activons le ray tracing, le RTX 3070 dépasse le RX 6800, offrant une performance supplémentaire de 18 % à 1080p et de 13 % à 1440p. Donc, encore une fois, c’est plus ce que nous nous attendons généralement à voir lorsque nous comparons les performances de traçage de rayons du RTX 3070 et de la Radeon 6800.

Spider-Man est probablement le meilleur exemple d’un jeu bien optimisé sur le front du GPU, et ici nous voyons même avec le ray tracing activé à son deuxième niveau le plus élevé, avec le deuxième préréglage de qualité visuelle le plus élevé, les deux GPU ont pu rendre bien plus 100 ips à 1080p, et nous envisageons bien plus de 60 ips à 1440p. Fait intéressant, le RTX 3070 était 12% plus rapide à 1080p mais 7% plus lent à 1440p, mais dans l’ensemble, les deux GPU ont fourni d’excellentes performances dans ce titre.

Preuve définitive

Après les tests d’aujourd’hui, nous pensons que c’est la preuve définitive que 8 Go de VRAM ne suffisent plus pour les jeux haut de gamme. Pour être clair, nous ne parlons pas d’une seule valeur aberrante dans The Last of Us Part 1, mais il existe un certain nombre de nouveaux titres AAA qui casseront les cartes graphiques de 8 Go, et vous pouvez vous attendre à beaucoup plus avant la fin de l’année, et bien sûr , dans le futur.

Cela n’indique pas que toutes les cartes graphiques de 8 Go sont désormais inutiles ou obsolètes, ou que toutes les cartes graphiques publiées au cours des dernières années auraient dû avoir plus de 8 Go de VRAM. Au contraire, nous voyons des preuves claires que les cartes graphiques de 8 Go se déplacent vers le bas de gamme, et vous pouvez donc maintenant envisager 8 Go de VRAM d’entrée de gamme.

Cela conduit à une situation moins qu’idéale pour les produits récemment sortis avec seulement 8 Go de VRAM. C’est particulièrement regrettable pour la génération de la série GeForce 30 de Nvidia qui a vu la sortie des RTX 3070 à 500 $ et RTX 3070 Ti à 600 $ avec seulement 8 Go de VRAM.

Le RTX 3060 Ti à 400 $ est également là et nous nous attendons à ce que le RTX 3060 à 330 $ avec sa mémoire tampon de 12 Go vieillisse beaucoup mieux. Le seul GPU basé sur 8 Go d’ampères aurait dû être le RTX 3050 qui est bas de gamme.

C’est la même histoire avec les Radeon RX 6650 XT et 6600 XT d’AMD, même si heureusement, pendant la majeure partie de sa vie, le 6650 XT s’est vendu bien en dessous du PDSF de 400 $ et se vend à moins de 300 $ depuis un certain temps maintenant. Pendant ce temps, la Radeon RX 6600 que nous recommandons depuis qu’elle a été remise à un peu plus de 200 $, s’en tire probablement avec seulement 8 Go de VRAM car il s’agit d’une offre grand public, pas haut de gamme.

Même aujourd’hui, vous pouvez vous attendre à payer environ 500 $ pour un RTX 3070 et c’est une somme ridicule pour un produit déjà obsolète. Pour le même prix, vous pouvez acheter la Radeon RX 6800, et bien que nous ne soyons pas enthousiasmés par ce produit à 500 $, c’est un achat nettement meilleur que le 3070.

Pour nous répéter, les cartes graphiques avec 8 Go de VRAM sont toujours très utilisables, mais elles sont maintenant sur une capacité d’entrée de gamme, surtout lorsqu’il s’agit de jouer aux derniers et meilleurs titres AAA.

Pour les joueurs multijoueurs, la RTX 3070 et d’autres cartes graphiques haut de gamme de 8 Go continueront de livrer la marchandise, car des jeux comme Warzone, Apex Legends, Fortnite, etc. sont généralement joués avec des paramètres de qualité compétitifs qui réduisent considérablement la consommation de VRAM.

En ce qui concerne la bataille Radeon RX 6800 contre GeForce RTX 3070, il devient de plus en plus clair que nous avions raison de mettre en garde les lecteurs contre le fait de dépenser autant d’argent sur une carte graphique avec seulement 8 Go de VRAM. Et nous allons être honnêtes, nous ne pensions pas que nous finirions par avoir tout à fait raison, et nous ne nous attendions pas non plus à être confrontés à une situation où la Radeon 6800 offrait de meilleures performances de traçage de rayons que la RTX 3070, c’est joli fou.

Il est également quelque peu décevant de constater que dans presque tous les scénarios activés par le ray tracing que nous avons couverts dans cette revue, si le RTX 3070 avait été associé à 16 Go de VRAM, il aurait été plus rapide que la Radeon.

Mais l’objectif ici n’est pas un long « je vous l’avais dit, r/Nvidia », c’est plutôt une tentative de sensibilisation, d’éducation des joueurs sur ce qui se passe et de les encourager à exiger plus de Nvidia et d’AMD.

À l’avenir, 8 Go de VRAM devraient être réservés aux produits à moins de 200 $ ou, idéalement, à des cartes graphiques à moins de 100 $. La marque VRAM de 12 Go devrait devenir le nouveau point d’entrée, 16 Go au milieu de gamme et 24 Go au-delà. C’est ce que les joueurs devraient désormais exiger des fabricants de GPU.

