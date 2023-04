Quelle est la cause de la mystérieuse spirale lumineuse repérée dans le ciel de l’Alaska

Apparu le 15 avril vers 2 heures du matin, il ressemble à un OVNI se déplaçant rapidement dans le ciel, mais il a été engendré à partir de la phase mourante d’une fusée SpaceX Falcon 9.

La spirale lumineuse repérée le 25 avril dans le ciel de l’Alaska. Crédit : Earth to Sky Calculus/Vimeo

Une mystérieuse spirale incandescente a été repérée le samedi 15 avril vers 2 heures du matin au-dessus de Donnely Dome, près de la ville de Delta Junction, en Alaska, alors que les aurores boréales peignaient le ciel en traînées de lumière verte et jaune scintillantes. Le phénomène est apparu entièrement différent d’un événement météorologique et se distinguait nettement aux yeux des observateurs, émergeant de l’horizon nord et devenant de plus en plus grand à mesure qu’il traversait rapidement le ciel. Comme cela arrive souvent, beaucoup ont pensé aux ovnis et aux invasions extraterrestres, mais une vidéo, prise par des caméras automatiques installées près du Poker Flat Research Range de l’Université d’Alaska, a donné une vue accélérée incroyable de ce qui s’est passé (à partir d’environ 1 minute et 28 secondes) , fournissant des indices pour son identification. Quelle était la cause du phénomène ?

Une spirale lumineuse repérée en Alaska

Todd Salat, un photographe du Anchorage Daily News qui a pris de superbes photos du vortex, l’a décrit comme « une belle œuvre d’art dans le ciel ». Mais qu’est-ce que c’était ? Il demande sur les réseaux sociaux. « Après avoir fait quelques recherches en ligne – écrit-il sur Facebook – il semble que ce soit l’échappement d’un moteur de fusée de la mission Transporter-7 de Space X lancée sur un Falcon 9 environ trois heures plus tôt en Californie. La vapeur d’eau (ou le carburant expulsé qui l’a fait tourner en spirale?) Déchargée du moteur du deuxième étage gèle et capte la lumière du soleil à haute altitude, s’illuminant efficacement et créant ce spectacle de lumière semblable à une galaxie en spirale ».

Aussi inhabituel que cela puisse paraître, le phénomène est loin d’être unique. Ce n’est pas la première fois que des évents de carburant post-désorbitation produits par l’étape mourante d’une fusée, y compris le Falcon 9 de SpaceX, génèrent des tourbillons lumineux dans l’atmosphère. Des phénomènes similaires sont observés depuis des années (il suffit de chercher « spirale norvégienne » ou « spirale néo-zélandaise » sur Google pour comprendre leur fréquence) et curieusement, il y a tout juste un an, même le télescope Subaru sur Manua Kea avait filmé un objet lumineux très similaire en le ciel au-dessus d’Hawaï, qui s’est révélé plus tard être des restes de carburant de l’étage supérieur d’un Falcon 9 se désorbitant dans une spirale escarpée.

Comme à l’époque, le vortex brillant est également apparu après que Space X a lancé un Falcon 9 depuis la Vandenberg Space Force Base en Californie, dans le cadre de la mission Transporter-7 qui a transporté des dizaines de satellites en orbite. Quelques minutes après le lancement, le premier étage de la fusée est revenu sur Terre, atterrissant sur un terrain mou pour être à nouveau disponible pour une réutilisation lors de futures missions. L’étage supérieur, quant à lui, a poursuivi son voyage, achevant la mise en orbite des satellites, avant de revenir sur Terre et de s’effondrer dans l’océan selon une trajectoire en spirale. Libérant son carburant résiduel dans la haute atmosphère, la vapeur d’eau contenue dans les gaz se serait alors congelée en minuscules cristaux de glace qui, lorsqu’ils sont éclairés par la lumière du soleil à haute altitude, réfléchissent la lumière, formant de curieuses spirales.

