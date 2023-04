Poco F5 Pro sera une grande déception

Xiaomi est sur le point de sortir la très attendue série Poco F5 dans les prochains jours. Selon les rumeurs et les fuites passées, la gamme comprendra deux modèles. Ils s’appelleront respectivement Poco F5 et Poco F5 Pro. Et selon les certifications et les bases de code MIUI, les appareils seront probablement des versions renommées de Redmi K60 et Note 12 Turbo.

Cela indique que les Poco F5 Pro et F5 apporteront les mêmes fonctionnalités que les téléphones mentionnés ci-dessus, n’est-ce pas ? Eh bien, une certification récente indique que le Poco F5 Pro sera différent. Autrement dit, ce ne sera pas une copie exacte du Redmi K60. Alors, cela indique-t-il que le modèle Pro proposera des mises à niveau ? Pas vraiment!

Poco F5 Pro sera un Redmi K60 supprimé

Avec le recul, le Redmi K60 était livré avec une batterie de 5 500 mAh, ce qui est assez respectable pour un téléphone avec cette spécification. En comparaison, la rumeur veut que le F5 Pro dispose désormais d’une batterie de 5 160 mAh. Bien que la différence puisse sembler minime, il y aura une différence notable en termes de temps d’écran avec une seule charge.

Mais ce n’est pas tout! Le Poco F5 Pro manquera également en termes de charge sans fil. Cependant, les informations sur la réduction de la batterie semblent être plus concrètes que celles sur la charge sans fil.

Outre ces facteurs, le F5 Pro sera essentiellement le même téléphone que le Redmi K60. Cela indique que le téléphone comportera un Snapdragon 8 Plus Gen 1, un stockage UFS 3.1, une RAM LPDDR5 et MIUI 14 avec Android 13. De plus, le téléphone dispose d’un écran de 6,67 pouces avec un taux de rafraîchissement de 120 Hz.

L’écran est un panneau OLED avec une résolution QHD+. De plus, vous pouvez vous attendre à voir une caméra principale 64MP compatible OIS, un blaster IR, deux haut-parleurs stéréo et un système de refroidissement VC sur le Poco F5 Pro.

