Google a interdit 36 ​​applications Android populaires pour être malveillantes – Supprimez-les immédiatement !

Peu importe ce que vous dites, le Google Play Store n’est pas réellement un endroit sans risque pour obtenir des applications. Par exemple, récemment, des experts en sécurité ont découvert une nouvelle menace visant à voler des informations personnelles sur des millions de téléphones Android. En d’autres termes, les experts en sécurité ont découvert des applications Android malveillantes qui ont été téléchargées des millions de fois.

Ce rapport provient de McAfee Mobile Security, qui a confirmé les caractéristiques des applications Android malveillantes. Fondamentalement, l’attaque peut infecter des applications populaires avec une bibliothèque de logiciels malveillants. Ensuite, il peut commencer à effectuer des tâches sans votre consentement !

Quelle est l’ampleur du risque que ces applications Android présentent ?

Lorsque vous installez des applications Android contaminées sur votre appareil, les criminels peuvent les utiliser pour obtenir toutes vos données sensibles. Cela inclut l’historique WiFi, la liste des appareils Bluetooth connectés au téléphone, les emplacements GPS à proximité et les applications que vous utilisez. En bref, les applications obtiendront un haut niveau d’autorisation d’accès à votre téléphone.

Pour aggraver les choses, vous aidez peut-être les pirates à commettre des fraudes publicitaires en installant ces applications Android. Autrement dit, le bug peut cliquer sur des publicités malveillantes en arrière-plan, ce qui rapportera beaucoup d’argent aux pirates sans que vous le sachiez.

Maintenant, comme vous pouvez le deviner, ces applications Android infectées ralentiront également votre appareil. Le bug effectuera de nombreux processus en arrière-plan, ce qui vous laissera peu ou pas de marge pour effectuer des tâches avec votre téléphone. Alors, à quel point la condition est-elle mauvaise en ce moment ?

L’équipe de recherche a trouvé plus de 60 applications Android avec cette bibliothèque malveillante tierce. Et le pire, c’est que les applications ont plus de 100 millions de téléchargements. L’équipe a informé Google du problème, et Google a apparemment bloqué 30 des applications jusqu’à présent. Vous pouvez consulter la liste complète des applications Android infectées ici.

Actualité mobile de notre partenaire de la semaine