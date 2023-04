Comment survivre à une morsure de serpent, ou plutôt l’éviter

La plupart des morsures de serpent, même d’espèces venimeuses, ne sont pas mortelles, mais toute morsure doit toujours être traitée comme une urgence médicale.

Les morsures de serpents venimeux sont un problème sérieux dans de nombreuses régions du monde. Les données indiquent qu’entre 81 000 et 138 000 personnes meurent chaque année dans le monde des suites d’une envenimation due à des morsures de serpent, tandis qu’environ trois fois plus de personnes subissent des amputations ou survivent avec des incapacités permanentes. En effet, le venin de serpent peut provoquer une paralysie pouvant empêcher la respiration, des troubles hémorragiques pouvant être mortels, une insuffisance rénale irréversible et des lésions tissulaires permanentes, bien que les symptômes d’envenimation varient fortement selon la taille et l’espèce du serpent, la quantité de venin injectée, le site de la morsure mais aussi en fonction de l’âge de la victime (les enfants et les personnes âgées sont plus à risque) et des problèmes médicaux existants.

Dans la plupart des cas, cependant, les morsures de serpent ne sont pas mortelles – on estime que 5,4 millions de personnes sont mordues chaque année avec jusqu’à 2,7 millions d’envenimations – mais toute morsure de serpent doit être traitée comme une urgence médicale mortelle, comme l’explique Romulus Whitaker, un herpétologue américain. et fondateur de Madras Snake Park, le premier parc de reptiles de l’Inde. Mais que devez-vous faire (et ne pas faire) si vous êtes mordu par un serpent ? Et comment éviter d’être mordu par un serpent ? Pour répondre à cette deuxième question, les experts sont unanimes : éloignez-vous consciemment et sereinement du reptile, en surveillant – si possible – sa position. Et surtout, n’essayez en aucun cas de le capturer ou de le tuer.

Que faire si vous êtes mordu par un serpent

Cependant, si nous sommes mordus par un serpent, de n’importe quelle espèce, le plus important est d’aller à l’hôpital le plus tôt possible. Recourir à des remèdes locaux ou maison est absolument inutile, tout comme essayer d’aspirer le poison. En d’autres termes, il n’y a qu’un seul remède contre une morsure de serpent venimeux, et c’est l’antidote au venin. En attendant, si la morsure est située sur un membre (bras ou jambe), vous pouvez essayer d’immobiliser le membre avec des liens lâches et le maintenir approximativement au niveau ou au-dessus du niveau du cœur. Les bagues, les montres et les vêtements serrés doivent être retirés de la zone de morsure.

Les compresses de glace, les incisions sur la morsure, ainsi que l’aspiration du venin sont des dispositifs qui ne fonctionnent pas, en plus d’être contre-indiqués car potentiellement dangereux. « N’essayez pas l’ancienne méthode ‘couper et aspirer’ – dit Whitaker – ou n’utilisez pas le soi-disant ‘kit de morsure de serpent’. Plus tôt vous recevez l’antidote, meilleures sont vos chances de ne pas encourir d’invalidité à long terme ou de mourir potentiellement. »

L’un des principaux doutes de la plupart des personnes mordues est de ne pas savoir absolument de quel type de serpent il s’agit mais, une fois à l’hôpital, ce sera le personnel médical d’urgence qui déterminera si le serpent était venimeux et à quelle espèce il appartenait, pour comprendre si du poison a été injecté. Les marques de morsure sont souvent indicatives, car les dents d’un serpent venimeux infligent généralement une ou deux grosses piqûres, tandis que celles d’un serpent inoffensif laissent de petites rangées de rayures. Dans ce dernier cas, le traitement est le même que pour toute plaie perforante.

Si du poison a été injecté à la place, l’antidote (anti-venin) est administré, qui contient des anticorps qui neutralisent les effets toxiques du poison. L’efficacité de l’antidote dépend de la rapidité avec laquelle il est reçu, de sorte que son effet est plus important lorsqu’il est administré peu de temps après la morsure. Si l’administration est retardée, ainsi que pour les intoxications les plus graves, un traitement en réanimation est nécessaire. Les temps de récupération dépendent de l’âge, de l’état de santé général, de l’emplacement et de la quantité de venin dans la morsure. Cependant, presque toutes les victimes d’une morsure de serpent venimeux survivent si elles sont traitées tôt avec les quantités appropriées d’antivenin.

Cependant, les serpents ne sont pas nos ennemis, bien au contraire. Ce sont eux qui maintiennent l’environnement en équilibre. « Sans eux », a ajouté Whitaker, « le problème des rongeurs dans les zones agricoles pourrait conduire à la famine. Ce sont les prédateurs de rongeurs les plus efficaces, capables d’entrer dans leurs terriers et de dévaster toute une famille. » Cependant, l’expert a également expliqué que les efforts contre l’empoisonnement doivent se poursuivre, en particulier parmi les travailleurs agricoles des pays tropicaux et subtropicaux, où la grande majorité des morsures de serpent, en particulier de cobras, se produisent et où les gens vivent souvent dans des habitations facilement accessibles pour les serpents. « Ceux d’entre nous qui apprécient et respectent les serpents doivent soutenir des programmes pour aider à réduire l’énorme fardeau des morsures de serpent qui affectent des dizaines de millions de populations rurales en Afrique, en Asie et en Amérique du Sud », a déclaré Whitaker. La meilleure chose que nous puissions faire est d’essayer d’atténuer les morsures de serpent en essayant de minimiser les contacts. »

