Cette intelligence artificielle prend n’importe quel dessin et le transforme en vidéo

Les algorithmes utilisés pour animer les dessins ont été entraînés avec environ 1,6 million d’images. L’intelligence artificielle développée par Meta permet de reconnaître un sujet, de définir des lignes de mouvement puis de décider d’une séquence d’actions.

« Aimez-vous dessiner ou gribouiller pendant votre temps libre ? Avez-vous déjà pensé que ces créations pourraient prendre vie ? ». Ainsi Sean Keegan, l’un des développeurs de Meta, a présenté le projet Animated Drawings, le dernier projet de recherche sur l’intelligence artificielle présenté par la société dirigée par Mark Zuckerberg. Dans la vidéo présentée par Sean Keegan, tout le processus semble en fait assez simple.

Le portail est déjà disponible et son utilisation est assez simple, du moins dans sa version la plus basique. La première étape consiste à rechercher sketch.metademolab.com. Une fois arrivé ici, vous devrez télécharger un dessin. Nous vous donnons deux conseils : le premier consiste à choisir une figure anthropomorphe : pour l’instant, les modèles qui fonctionnent le mieux ont un tronc, quatre membres et une tête. La seconde consiste à dessiner le sujet sur un fond blanc. Le logiciel pourra mieux définir les contours.

Une fois que tout est réglé, vous pouvez immédiatement voir votre dessin animé avec une série de courtes vidéos. Vous avez le choix entre toute une collection de mouvements répartis en quatre catégories : danse, poses amusantes, sauts et marches. Une fois que vous avez créé votre courte vidéo, vous pouvez la télécharger ou simplement la partager avec vos contacts.

La version avancée : le projet sur GitHub

Le projet a été créé par Meta’s Fundamental AI Research (FAIR) et est entièrement open source. Cela indique que le code du projet a été publié sur la plateforme GitHub. Si vous êtes familier avec les ordinateurs, à partir des bibliothèques diffusées par Meta, vous pouvez également créer des animations plus complexes.

Avec les mouvements de base des dessins animés, vous pouvez créer des scénarios de plus en plus complexes. Les possibilités sont nombreuses, allant de l’inclusion d’autres personnages à la création de décors en passant aussi par l’enchaînement de différents mouvements. On ne sait pas encore quelles pourraient être les applications de ces technologies dans le domaine commercial, mais l’effort d’ingénierie derrière le projet est remarquable.

Les algorithmes capables de reconnaître les formes des dessins et de les animer ont été entraînés avec environ 1,6 million d’images. Le tout offert gratuitement par les utilisateurs qui ont décidé de participer au projet : « Nos chercheurs ont imaginé utiliser des modèles de détection d’objets, des modèles d’estimation de pose et des méthodes de segmentation basées sur le traitement d’image pour créer rapidement une version numérique du dessin ».

