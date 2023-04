YouTube Music ajoute cette fonctionnalité époustouflante pour Android et iOS

Apple Music et Spotify, les deux applications de streaming musical les plus utilisées sur Android, prennent en charge depuis longtemps la possibilité d’afficher les paroles en temps réel pendant le streaming. Cependant, YouTube Music manque de ce composant essentiel. Il est uniquement capable d’afficher des paroles statiques que vous devez faire défiler manuellement. Cela change maintenant, cependant. Google publie une mise à jour pour YouTube Music sur Android et iOS qui donne à l’application de streaming musical les paroles en temps réel.

Avec cette nouvelle mise à jour, les paroles sont instantanément suivies en temps réel pendant que les chansons sont jouées. Toute musique dont les paroles sont publiées sur YouTube Music pourra faire l’objet d’un suivi en temps réel. Dans l’onglet Paroles de l’application, les paroles en cours de lecture seront marquées et auront une écriture plus grande. Google et MusixMatch se sont associés pour développer cette fonction l’année dernière. Il y a des rumeurs selon lesquelles LyricFind est également utilisé pour alimenter le suivi des paroles en direct.

Sans date de sortie officielle, tout ce que nous avons vu jusqu’à présent, ce sont des captures d’écran de la fonctionnalité sur iOS et Android. La fonctionnalité serait disponible dans la version 5.51.50 de l’application Android, selon quelques utilisateurs de Reddit.

L’application YouTube prend désormais en charge un onglet podcasts dédié pour les téléphones Android

L’application YouTube pour Android propose désormais des podcasts, bien que l’application YouTube Music attende toujours leur arrivée aux États-Unis. Un nouvel onglet dédié aux podcasts a été ajouté aux pages de chaîne de l’application YouTube pour votre Samsung Galaxy ou tout téléphone Android. Cette fonctionnalité n’est pas seulement disponible pour les téléphones Android, mais également pour les applications Web.

Un nouvel onglet « Podcasts » a été ajouté aux sites de chaînes, pris en sandwich entre les onglets « Live » et « Playlist ». Google a déclaré que la fonctionnalité est désormais disponible partout. Vous pouvez afficher une liste de lecture qui a été définie comme liste de lecture par le créateur en appuyant sur l’onglet Podcasts YouTube.

En plus d’inciter les créateurs YouTube à publier des épisodes sous forme de vidéos, la nouvelle page de podcasts sur les applications YouTube Android et Web organisera également les nombreux podcasts déjà disponibles dans un seul onglet bien rangé.

Seul le contenu classé comme podcast s’affichera sur YouTube Music. La disponibilité de la prise en charge des podcasts YouTube Music semble limitée et est actuellement en cours de développement. Selon les rapports, la fonctionnalité a été mise en ligne pour certains utilisateurs mercredi. La zone des podcasts de l’application YouTube est encore largement axée sur la vidéo en ce moment.

