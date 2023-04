Un mystérieux fluide s’échappe du fond marin : signe possible d’un tremblement de terre à venir

Des chercheurs américains ont découvert d’étranges écoulements d’un fluide chaud provenant des fonds marins. Ils pensent qu’il s’agit de la perte d’un lubrifiant entre les failles, qui pourrait annoncer le déclenchement de violents tremblements de terre.

Des panaches d’un mystérieux fluide chaud, chimiquement distinct de l’eau environnante, ont été observés sur un fond marin à environ 80 kilomètres au large de la côte atlantique des États-Unis. Les chercheurs pensent qu’il pourrait s’agir d’une sorte de lubrifiant libéré par les failles décrochantes dans la zone de subduction de Cascadia. La perte de ce liquide pourrait être le prélude à un tremblement de terre majeur, car elle augmenterait la contrainte sur les couches rocheuses glissant les unes sur les autres. On pense que l’activité sismique dans cette zone du nord-ouest du Pacifique donne lieu à des tremblements de terre de magnitude 9 très puissants.

Crédit : Philip et al./Science Advances

Les étranges panaches du mystérieux fluide chaud, qui sort comme une « tuyau d’incendie », ont été découverts par une équipe de recherche américaine dirigée par des scientifiques de l’Université de Washington, qui a collaboré étroitement avec des collègues de la Woods Hole Oceanographic Institution, de l’ouest de Washington. Université de Bellingham, Oregon State University et autres institutions. Les chercheurs, coordonnés par le professeur Brendan Philip, ont repéré ces flux lors d’une mission à bord du navire de recherche Thomas G. Thompson. Sonar les a interceptés à une cinquantaine de miles de la ville de Newport, à 0,8 miles de profondeur. Les chercheurs ont surnommé cet environnement extraterrestre Pythia’s Oasis.

Les panaches de fluide sont environ 9°C plus chauds que l’eau environnante, ils pensent donc qu’ils proviennent d’environ 4 kilomètres sous le fond marin, là où se trouve le mégathrust de Cascadia. Ici les températures sont estimées entre 150 et 250°C. L’analyse du fluide a montré qu’il contient des quantités très élevées de bore et de lithium, tandis que celles de chlorure, de potassium et de magnésium sont faibles. « C’est quelque chose que je n’ai jamais vu et, autant que je sache, qui n’a jamais été observé auparavant », a déclaré le Dr Evan Solomon, co-auteur de l’étude et professeur d’océanographie à l’Université de Washington, dans un communiqué de presse. « La zone de faille mégathrust est comme une table de hockey sur air. Si la pression du fluide est élevée, c’est comme s’il y avait de l’air, ce qui indique qu’il y a moins de frottement et que les deux plaques peuvent glisser. Si la pression du fluide est plus faible, les deux plaques vont se bloquer et à ce moment la contrainte peut s’accumuler », a ajouté le scientifique, précisant pourquoi la perte du lubrifiant peut être un problème.

Les chercheurs pensent donc que ces panaches sont liés à l’activité sismique de la zone et pourraient être l’un des signaux à évaluer dans l’analyse du risque sismique, notamment de la zone de subduction de Cascadia. Les détails de la recherche « Sources de fluides et surpressions dans la zone de subduction centrale de Cascadia révélées par un suintement chaud et à haut flux du fond marin » ont été publiés dans la revue scientifique faisant autorité ScienceAdvances.

Vidéo, découvrez les 7 Explosions Nucléaires les plus puissantes jamais filmées :