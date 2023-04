Microsoft expérimente un « mode portable » pour le Steam Deck

Il existe de plus en plus de consoles portables sur le marché intégrant Windows 11, suivant la tendance Steam Deck qui a popularisé ces formats. En raison de cette demande, Microsoft commence à expérimenter une nouvelle interface pour Windows afin d’améliorer l’utilisation de ces consoles.

Concepts d’initiés d’un « mode portable » pour les consoles exécutant la fuite de Windows 11

Le leaker bien connu @_h0x0d_ sur Twitter, une vidéo interne du Microsoft Hackathon de septembre 2022 nous a été divulguée. Microsoft a été conscient des commentaires négatifs que les utilisateurs ont donnés après avoir testé Windows sur le Steam Deck, car il a différents problèmes d’utilisation. Les problèmes concernent à la fois l’interface et les incompatibilités avec le propre matériel du Steam Deck.

Ce nouveau « mode portable » serait une adaptation de l’interface utilisateur de Windows 11, pour une meilleure ergonomie sur ce type de nouvel appareil. Comme nous pouvons le voir dans les images révélées, l’interface consisterait en une nouvelle barre plus petite ainsi qu’une barre de recherche en haut de l’écran. Il inclurait également notre barre familière où se trouve le bouton de démarrage de Windows et les applications épinglées et en cours d’exécution, qui seraient masquées automatiquement.

Ce concept nous rappelle les fuites survenues il y a quelques semaines concernant le nouveau design que pourrait apporter Windows 12. Pour ceux qui ne le savent pas, Windows 12 est la prochaine nouvelle version de Windows, qui aurait une date de sortie en 2024.

Le principal avantage de cette interface est qu’elle permettrait de profiter pleinement des capacités de ces nouveaux appareils, qui permettent de jouer à des jeux nécessitant normalement un ordinateur plus puissant. Parce qu’ils peuvent exécuter Windows, ils ont accès à une grande variété de jeux et de services comme Steam, Epic Games Store, Origin ou Xbox Game Pass. De plus, ils peuvent se connecter à d’autres appareils tels que des claviers, des souris ou des écouteurs via Bluetooth ou USB-C.

Cette nouvelle interface pour consoles portables serait un engagement très intéressant de Microsoft, car elle ouvrirait de nouvelles possibilités pour ce type d’appareil. Mais pour le moment, il s’agit d’un projet Microsoft Hackathon, où les employés et les équipes de Microsoft proposent de nouvelles idées qui pourraient être mises en œuvre dans les futures versions de Windows. Nous espérons que ce concept pourra être concrétisé dans une future version de Windows, comme dans le futur Windows 12.



